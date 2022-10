Les Colts d’Indianapolis mettent Matt Ryan au banc pour le «reste de la saison» en faveur du QB de deuxième année Sam Ehlinger | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière vétéran des Colts d’Indianapolis, Matt Ryan, a été mis au banc après un début de saison 3-3-1

Les Colts d’Indianapolis mettent au banc le vétéran quart-arrière partant et ancien MVP de la ligue Matt Ryan pour le reste de la saison, en faveur du choix de deuxième année et de sixième ronde Sam Ehlinger.

Ryan est exclu du match de dimanche contre les Washington Commanders après s’être séparé de l’épaule lors de la défaite 19-10 de l’équipe contre les Titans du Tennessee ce week-end, mais l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich, a souligné que cette décision était permanente.

“Nous allons apporter un changement significatif à la formation de départ”, a déclaré Reich aux journalistes lundi. “Nous allons élever Sam au poste de quart partant.

“Décision extrêmement difficile, évidemment, étant donné le respect et l’admiration que nous avons pour Matt Ryan et ce qu’il a fait et ce qu’il a apporté ici.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Titans du Tennessee de la septième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Titans du Tennessee de la septième semaine de la saison NFL.

“C’est un point qui doit être parfaitement clair. J’ai dit:” Matt, nous n’avons pas tenu notre part du marché. Vous êtes venu ici et nous vous avons promis un match de pointe de la NFL et nous vous avons promis une grande protection. nous n’avons pas commis d’offense là-dessus. Et cela commence par moi.

“C’était essentiellement mon message à Matt. C’est un pro des pros. Ce gars est spécial, spécial, spécial.”

Reich a ajouté: “Excité pour Sam et l’opportunité que cela représente pour lui.

“Nous avons toujours pensé dès le premier jour que Sam avait une sorte de sauce spéciale. Il a continué à le montrer. J’ai été particulièrement impressionné par Sam cette année à l’entraînement.

Le quart-arrière de deuxième année Sam Ehlinger fera son premier départ dans la NFL dimanche contre les Washington Commanders

“Une fois la saison commencée, le look qu’il donne à l’équipe de scouts, la qualité de ses lancers, la façon dont il se commande là-bas, le package total. J’ai juste l’impression qu’à ce stade, c’est la meilleure décision pour notre équipe à l’avenir. “

Cela représente une décision étonnante de la part des Colts, étant donné qu’ils n’ont acquis Ryan que par échange avec les Falcons d’Atlanta cette intersaison. Il gagne 24,7 millions de dollars cette année et doit 12 millions de dollars garantis, avec un plafond salarial de 35 millions de dollars à venir en 2023.

Le joueur par excellence de 2016 et ancien joueur offensif de l’année et recrue offensive de l’année a passé ses 14 premières saisons dans la NFL avec les Falcons.

Matt Ryan est un ancien MVP de la ligue en 2016 pendant son temps avec les Falcons d’Atlanta

Ryan, 37 ans, a eu du mal cette saison derrière une ligne offensive défectueuse des Colts alors que l’équipe a trébuché sur un début de saison 3-3-1. Il a complété 68,4% de ses passes pour 2 008 verges, avec neuf touchés mais aussi neuf interceptions, un sommet en championnat.

Ryan a également échappé au football 11 fois, en perdant trois, et a été limogé 24 fois, à égalité pour la plupart dans la NFL.

Lors de la défaite de dimanche face à ses rivaux du Tennessee, il a lancé deux interceptions, dont une qui a été retournée pour un touché qui a changé la donne.

Pendant ce temps, les Colts sont 29e de la ligue en termes de pointage, avec une moyenne de 16,1 points. Le match de dimanche était le troisième concours de cette saison dans lequel les Colts ont marqué 12 points ou moins.

L’entraîneur-chef des Colts d’Indianapolis, Frank Reich, a choisi de rafraîchir l’attaque en difficulté de son équipe après leurs sept premiers matchs

“Notre mauvaise production en attaque n’est pas sur une seule personne – ce n’est pas sur Matt Ryan”, a ajouté Reich.

“Mais nous savons aussi, comme Matt et moi en avons parlé, qu’en tant qu’entraîneur-chef, je suis jugé sur les victoires et les défaites. Et les quarts-arrière sont jugés sur les points, la production et les revirements.

“Nous comprenons que c’est comme ça dans cette ligue.”

Ehlinger, 24 ans, n’a pas encore commencé un match de la NFL, apparaissant dans seulement trois matchs en tant que recrue, ne lançant aucune passe et précipitant le ballon trois fois sur neuf mètres.

L’ancien Texas QB à l’université a été promu à la sauvegarde de Nick Foles il y a deux semaines.

