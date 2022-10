Les cols roulés des officiels français sauveront-ils le pays de la crise ?

Les responsables de l’UE donnent des leçons à leur peuple sur la façon d’être “responsable” au milieu d’une crise de la propre fabrication desdits responsables

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué le nombre de responsables occidentaux qui se sont mis en quatre ces derniers temps pour servir de modèle à leurs électeurs – ou leur donner la leçon sur la façon de ne pas être un imbécile égoïste et irresponsable au milieu de diverses crises que ces mêmes responsables ont joué un rôle dans la promotion ou exacerbant ?

Ici en France, alors que la Fashion Week de Paris battait son plein la semaine dernière, de hauts responsables français ont modelé la nouvelle collection Virtue-Signaling Automne/Hiver 2022. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est présenté à l’intérieur par temps 20C dans un col roulé. “Vous ne me verrez plus porter de cravate, je porterai plutôt un col roulé. dit Le Maire. “Et je pense que ça va être très bien, ça va nous permettre de faire des économies d’énergie, de faire preuve de sobriété.” Si quelqu’un se présentait au travail en tenue de ski par temps d’été en réclamant une preuve définitive de “sobriété” – énergétique ou autre – il est peut-être temps d’intervenir.

Pas en reste, le président français Emmanuel Macron par la suite a enfilé un col roulé pour une adresse publique. La Première ministre française Elizabeth Borne et la ministre de l’Énergie Agnès Pannier-Runacher se sont également présentées à un autre événement en salle portant des doudounes.

Les dirigeants occidentaux semblent plus concentrés sur la contrainte et la cajolerie de leurs citoyens dans l’austérité que sur la réparation de ce qu’ils ont brisé. Ce dernier exigerait du courage – en particulier, se retirer de ce que la marque bruxelloise d’automutilation “solidarité”.

Ce modèle de comportement n’a même pas commencé avec la crise énergétique actuelle. Le plan est bien usé.

Nous nous sommes habitués depuis longtemps aux brimades liées au climat. Ici à Paris, la maire socialiste, Anne Hidalgo, est en croisade depuis des années pour purger tous les véhicules de la ville en frustrant les conducteurs avec divers obstacles et restrictions de circulation, y compris une limite de vitesse de 30 km/h. Les mesures ne sont pas seulement frustrantes pour beaucoup, mais sans doute inutiles, voire contre-productives.

L’Allemagne en particulier a poussé le concept zéro carbone à l’extrême en tentant de faire pivoter toute son économie industrielle vers l’énergie verte, que les Français ont presque fatalement copiée. Le fait que la France n’ait pas réussi à démanteler complètement ses réacteurs nucléaires dans l’intérêt de l’environnement signifie que, contrairement à l’Allemagne, elle n’a pas complètement jeté par-dessus bord sa seule véritable bouée de sauvetage au milieu de l’auto-sanction actuelle de l’UE de son approvisionnement en gaz à partir de Russie.

Tous ces signaux de vertu verte étaient si totalement inutiles que l’UE a finalement fini par faire marche arrière plus tôt cette année et reclasser le gaz et l’énergie nucléaire comme verts de toute façon. Le pollueur d’hier est instantanément devenu le champion de l’environnement d’aujourd’hui – non pas parce qu’il a fait quoi que ce soit différemment, mais parce que l’UE a claqué des doigts et a proclamé verts les pollueurs sales auparavant étiquetés. Ils pourraient facilement faire de même et cesser d’étouffer leur propre approvisionnement en énergie. Mais l’idéologie prime toujours. Et c’est là que ces démonstrations de vertu propagandistes entrent en jeu.

Le même type de schéma s’est déroulé au milieu de la crise de Covid-19. Soudain, des fonctionnaires ont été vus partout avec un masque sur le visage, même s’ils étaient à l’extérieur ou seuls dans leur bureau apparaissant strictement par vidéo. Puis est venu le cortège d’images montrant les mêmes responsables occidentaux recevant le coup de Covid. Toutes ces images ont effectivement remplacé tout débat significatif sur la mesure anti-Covid et les responsables restent au courant du récit. Quiconque roulait des yeux cyniquement devant leurs écrans s’est immédiatement marqué comme quelqu’un qui méritait d’être évité par les plus “Socialement responsable”.

Et maintenant, au milieu de la crise énergétique provoquée par les politiques choisies par nos élites occidentales au milieu du conflit en Ukraine, nous avons les signaleurs de vertu en matière d’économie d’énergie.

“Tout le monde demande, ‘Qu’est-ce que je peux faire?’,” a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, lorsqu’elle a expliqué comment les Européens peuvent aider à réduire la dépendance énergétique du bloc vis-à-vis de la Russie. “Contrôlez vos douches et celles de votre adolescent. Et quand vous coupez l’eau, vous dites : « Prends ça, Poutine !“” Mais c’était en avril, avant toute discussion sérieuse sur le rationnement, la désindustrialisation, les faillites d’entreprises et l’explosion des factures d’énergie des ménages à travers l’Europe. Et maintenant, dans une tentative d’arrêter l’inflation causée par une multiplication de la mauvaise gestion de la crise occidentale, de Covid aux sanctions énergétiques, les gouvernements occidentaux sont avertis par tout le monde, des experts commerciaux des Nations Unies au Fonds monétaire international, que leur approche d’augmentation des taux d’intérêt, dirigée par le La Réserve fédérale américaine risque de plonger le monde dans une récession, voire une dépression, car tout le monde, sauf les plus riches, lutte pour faire face au coût d’emprunt de l’argent pour des choses – y compris les produits de première nécessité – qu’ils sont de plus en plus incapables de se permettre.

Alors même que les puissances industrielles allemandes se tordaient les mains à cause des fermetures d’usines, le ministre de l’Économie, Robert Habeck, se vantait d’avoir réduit son temps de douche – deux fois.

Divers États membres de l’UE – dont l’Espagne, la France, la Grèce et l’Italie – ont imposé des limites de chauffage et de refroidissement intérieurs dans le but d’économiser quelques molécules de gaz supplémentaires. Comme toutes ces autres mesures symboliques liées à la crise, cette décision sert principalement à convaincre les citoyens qu’ils font quelque chose de productif en contribuant à la lutte contre la Russie/Covid/le carbone tandis que les responsables qui les promeuvent entraînent discrètement tout le monde encore plus profondément dans un trou à travers le sien. mauvaise gestion, incompétence et vision tunnel idéologique – tout en pointant du doigt le président russe Vladimir Poutine, bien sûr.