Sidney Powell, un avocat qui faisait partie de l’équipe juridique du président Trump, a diffusé le mois dernier une théorie du complot sur la fraude électorale. Pendant des jours, elle a affirmé qu’elle «libérerait le Kraken» en montrant des preuves volumineuses que M. Trump avait remporté l’élection par un glissement de terrain.

Mais après que ses affirmations ont été largement ridiculisées et n’ont pas réussi à gagner du terrain juridique, Mme Powell a commencé à parler d’un nouveau sujet. Le 4 décembre, elle a publié un lien sur Twitter contenant des informations erronées indiquant que la population serait divisée entre les vaccinés et les non vaccinés et que le «grand gouvernement» pourrait surveiller ceux qui n’étaient pas vaccinés.

«NO WAY #America», a écrit Mme Powell dans le tweet, qui a recueilli 22 600 actions et 51 000 likes. «C’est un contrôle communiste plus autoritaire importé directement de #China.»

L’air changeant de Mme Powell faisait partie d’un changement plus large de la désinformation en ligne. Alors que les contestations de M. Trump concernant les résultats des élections ont été renversées et que le collège électoral a confirmé la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr., la désinformation sur la fraude électorale s’est atténuée. Au lieu de cela, les colporteurs de mensonges en ligne multiplient les mensonges sur les vaccins Covid-19.