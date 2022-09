AURORA, Colorado (AP) – Marre des prix du logement exorbitants, les Coloradons prennent le problème en main avec une initiative de vote en novembre qui dirigerait une partie des impôts sur le revenu de l’État vers des projets de logements abordables.

Alors que les crises du logement éclatent à l’échelle nationale, la proposition 123 du Colorado est la première initiative de logement à l’échelle de l’État du pays à voter pour les élections de 2022, selon une base de données des mesures de vote maintenue par la Conférence nationale des législatures des États.

“Nous avons atteint un point de basculement et nous ne pouvons pas continuer à attendre en marge et espérer que quelque chose se passe”, a déclaré Jackie Millet, maire de la banlieue de Denver de Lone Tree, lors d’un événement de lancement de campagne mardi à Aurora.

Si la mesure est adoptée, elle dirigera 0,1 % des impôts sur le revenu du Colorado vers un certain nombre de programmes qui consistent notamment à aider les travailleurs essentiels, tels que les enseignants et les infirmières, à devenir propriétaires, tout en aidant financièrement les gouvernements locaux à augmenter de 3 % le nombre de logements abordables. chaque année.

La campagne indique que la mesure pourrait rapporter environ 300 000 dollars par an et construire 170 000 maisons et logements locatifs sur deux décennies, en mettant l’accent sur le fait de donner aux gouvernements locaux la capacité de décider de la meilleure façon de dépenser l’argent collecté par la mesure.

Des données récentes du US Census Bureau ont révélé que le Colorado fait face à une pénurie d’environ 225 000 logements.

Les partisans ont déclaré que la proposition 123 pourrait aider à combler ce déficit tout en évitant une hausse d’impôt.

Mais l’argent devrait également ronger les remboursements d’impôt garantis aux résidents en vertu d’un amendement constitutionnel appelé Déclaration des droits du contribuable. Le TABOR du Colorado plafonne le montant d’argent que le gouvernement peut dépenser chaque année et rend obligatoire le remboursement de tout revenu dépassant ce plafond.

Toute modification de TABOR doit être approuvée par les électeurs.

“Il n’y a rien d’abordable à prendre 300 millions de dollars de nos remboursements d’impôt TABOR pour une mesure de logement défectueuse”, a déclaré Michael Fields, conseiller principal pour Advance Colorado Action, un groupe de défense conservateur. Fields a ajouté que “personne ne sait vraiment combien de nouvelles unités seraient créées par cette mesure”.

Les partisans sont optimistes quant aux chances de réussite de la proposition, estimant que la hausse des loyers et de la valeur des maisons provoquée par la pandémie encouragera les Coloradans de tout parti politique à voter pour l’initiative.

Un sondage de la Colorado Health Foundation suggère que 86% des habitants du Colorado ont déclaré que les coûts de logement étaient une préoccupation sérieuse.

“État par État par État, nous pouvons faire plus”, a déclaré Julie Gonzales, sénatrice démocrate et partisane de l’initiative. Elle a ajouté que le gouvernement fédéral devait également intervenir.

Jordan McDonald, une infirmière auxiliaire certifiée, a déclaré qu’elle et son mari, qui est enseignant, n’ont pas été en mesure de trouver une maison abordable car ils attendent leur première fille.

Moins d’un cinquième des maisons de l’État en 2021 étaient abordables avec le salaire moyen d’un enseignant dans leur district respectif, selon un rapport d’août du Keystone Policy Center.

“Nous avons besoin que davantage de nos élus interviennent sur cette question”, a déclaré McDonald.

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Bedayn sur Twitter.

Jesse Bedayn, Associated Press