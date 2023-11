Les colons israéliens de Cisjordanie se déchaînent contre les Palestiniens

Vendredi après-midi, je restais assis à la maison et j’attendais de savoir si Tariq Hathaleen était en vie.

Tariq est militant et professeur d’anglais dans le village palestinien d’Umm al-Khair situé en Cisjordanie, la terre à l’est d’Israël qui abrite près de 3 millions de Palestiniens et qui constituerait le cœur de tout futur État palestinien. Lui et moi venions d’être mis en relation par une connaissance commune, qui suggérait que Tariq serait une bonne personne à qui parler de la vague de violence déclenchée contre les Palestiniens de Cisjordanie alors que les yeux du monde étaient tournés vers Gaza.

Les colons israéliens radicaux, qui construisent intentionnellement des communautés en Cisjordanie, harcèlent et agressent régulièrement leurs voisins palestiniens. Les colons attaquent leurs troupeaux, brûlent leurs biens, les battent et même les tuent. Cette violence, associée à de nombreuses techniques plus subtiles visant à faire pression sur les Palestiniens pour qu’ils abandonnent leurs terres, a atteint des niveaux sans précédent au cours du mois qui a suivi le massacre du groupe terroriste Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Au moins 15 communautés palestiniennes ont été entièrement déplacées.

Beaucoup de ces transferts forcés sont arrivés aux communautés palestiniennes des collines du sud d’Hébron, la région de Cisjordanie où vit Tariq. J’étais censé lui parler de ce que c’était que de vivre ça vendredi à 16 heures, 23 heures son heure. Mais quand j’ai envoyé un texto, il n’a pas répondu. Quand j’ai appelé, il n’a plus répondu. Peu de temps après, il m’a envoyé un mémo vocal inquiétant.

« J’étais sur le point de répondre et de vous rappeler, mais maintenant il y a des militaires à l’intérieur de la communauté. Nous verrons ce qui se passera », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne, loin de faire respecter l’ordre, est une partie importante du problème : les soldats maltraitent fréquemment les Palestiniens et s’en sortent presque toujours impunément. Les données du groupe israélien de défense des droits humains Yesh Din sont terminées 99 pour cent des allégations palestiniennes officielles contre les soldats entre 2017 et 2021 n’a donné lieu à aucune inculpation, encore moins à une condamnation. Depuis le début de la guerre à Gaza, des sources sur le terrain ont rapporté que les soldats étaient devenus encore plus hostiles envers les Palestiniens. Même si certaines activités militaires israéliennes en Cisjordanie répondent à des besoins légitimes de lutte contre le terrorisme, la réalité quotidienne est que le gouvernement israélien travailler main dans la main avec le mouvement de colonisation pour s’emparer des terres palestiniennes.

La faction la plus radicale d’Israël intensifie en effet une campagne de dépossession de longue date : elle agit, à la fois par opportunisme et par colère, pour expulser les Palestiniens de Cisjordanie de leurs foyers. Cette escalade pourrait conduire à un enracinement plus profond de l’occupation israélienne et, très probablement, à une réponse palestinienne violente qui entraînerait une guerre pure et simple en Cisjordanie. Ces évolutions menacent d’affaiblir encore davantage les perspectives déjà minces d’une solution négociée au conflit israélo-palestinien dans un avenir proche.

Mais dans l’immédiat, les conséquences se font sentir sur les Palestiniens attaqués – comme Tariq. Lorsqu’il m’a dit que des soldats étaient dans son village tard dans la nuit, cela signifiait que quelque chose de grave pourrait arriver – suffisamment grave pour que je ne lui parle plus jamais.

J’ai attendu après le coucher du soleil, le début du sabbat juif. J’essaie de ne pas travailler ni d’utiliser les réseaux sociaux le Shabbat, mais je devais savoir si Tariq allait bien. Vers 19 heures, il m’a rappelé : il était sain et sauf. Cette fois-ci, les soldats ne l’avaient pas dérangé – ils cherchaient uniquement à l’extérieur des maisons d’Umm al-Khair plutôt qu’à l’intérieur.

Mais la menace était réelle, compte tenu à la fois de ses expériences récentes et de celles d’autres Palestiniens. Selon les Nations Uniesplus de 130 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre – soit déjà près du total des Palestiniens tués en Cisjordanie l’année dernière, elle-même. le plus meurtrier depuis près de 20 ans. Presque tous ont été tués par l’armée israélienne, tandis que « huit d’entre eux, dont un enfant, ont été abattus par des milices de colons, parfois en uniforme militaire », selon Mairav ​​Zonszein, analyste principal au Groupe de crise international.

“[In our village] vous réfléchissez à la façon de vivre ce jour-là, à rester en sécurité ce jour-là, à rester en vie ce jour-là », m’a dit Tariq. “Vous ne pensez pas à l’avenir.”

Fanatisme, sécurité et colonies

La colonisation israélienne en Cisjordanie, qui a commencé après qu’Israël a pris le territoire à la Jordanie pendant la guerre des Six Jours en 1967, s’est développée pendant deux raisons distinctes. Comprendre leurs interconnexions est crucial pour comprendre la violence qui sévit aujourd’hui en Cisjordanie.

À cette époque, les colons eux-mêmes avaient tendance à être des radicaux religieux, fermement attachés à l’idée que toutes les terres, du Jourdain à la mer Méditerranée, avaient été bibliquement accordées aux Juifs et (par extension) à l’État d’Israël. Le gouvernement israélien a encouragé la colonisation pour des raisons plus pragmatiques. Quelques colonies, établies dans des endroits clés à côté de bases militaires, pourraient servir à protéger le contrôle israélien sur Jérusalem et fournir «profondeur stratégique» en cas d’invasion jordanienne par l’est, ce qui était alors une possibilité réelle.

Aujourd’hui, la situation sécuritaire est complètement différente. Israël a conclu un traité de paix formel avec la Jordanie depuis près de 30 ans et, renforcé par ses relations étroites avec les États-Unis, est si puissant militairement que ni la Jordanie ni aucun autre État arabe voisin ne songerait à tenter de le conquérir. Sa plus grande menace pour la sécurité vient de l’Iran et de ses mandataires terroristes non étatiques, notamment le Hamas et le Hezbollah au Liban.

Mais le mouvement des colons a depuis longtemps acquis sa propre vie. Les nationalistes religieux ont afflué en Cisjordanie ; un certain nombre d’Israéliens moins fanatiques, attirés par prix des logements relativement bon marché dans les colonies, a emboîté le pas. Alors que beaucoup de ces colons vivent près de la « Ligne verte » – la frontière entre Israël proprement dit et la Cisjordanie – beaucoup d’autres vivent plus loin. Les colons ont établi ces communautés éloignées, parfois légalement et d’autres fois illégalement, dans le but de couper les communautés palestiniennes les unes des autres.

Les colons religieux radicaux constituent un petit pourcentage de la population israélienne dans son ensemble, mais ils ont des alliés au sein de la droite dominante, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Netanyahu et de nombreux membres de son parti, le Likoud, s’opposent à un État palestinien pour des raisons de sécurité, craignant qu’il ne devienne une rampe de lancement pour des tirs de roquettes et des incursions terroristes. Ensemble, les colons et leurs alliés emploient une longue liste d’outils légalistes – allant des subventions au logement au service des parcs nationaux – pour faciliter l’accaparement des terres par les colons.

Et tous les gouvernements israéliens, pas seulement celui de Netanyahu, se sont sentis obligés d’assurer la sécurité de leurs citoyens, y compris les colons. Pour les protéger des militants palestiniens, Israël utilise des troupes pour empêcher les Palestiniens de s’approcher des colonies, construit des routes réservées aux colons menant à Israël et en revenant, et place des centaines de points de contrôle et de barrages routiers entraver les mouvements palestiniens en Cisjordanie.

En bref, la colonisation ne consiste pas simplement en des actes isolés de radicaux individuels ; c’est un projet entièrement détenu par l’État israélien. Il n’est pas surprenant que les soldats israéliens aient longtemps fermé les yeux sur la violence des colons contre les Palestiniens ; ils sont là pour protéger les colons, et parfois même s’aligner sur le programme des colons. L’interaction du fanatisme religieux et des préoccupations sécuritaires israéliennes a créé un projet colonial de plus en plus profond en Cisjordanie.

« Les relations entre militaires et colons sont si symbiotiques que le système ne peut pas aller à l’encontre de lui-même », déclare Yehuda Shaul, directeur du Centre israélien des affaires publiques de gauche.

Au cours des deux dernières années, la situation a empiré – en particulier depuis que Netanyahu est revenu au pouvoir dans les tout derniers jours de 2022, à la tête de l’une des coalitions d’extrême droite les plus extrêmes du pays.

Selon un rapport de l’ONU de septembre, il y a eu environ deux attaques de colons contre des Palestiniens par jour en 2022, soit le double de la moyenne de l’année précédente. Au cours des huit premiers mois de 2023, la moyenne quotidienne est passée à trois – le chiffre le plus élevé depuis que l’ONU a commencé à enregistrer des données sur le sujet en 2006. Les violences entre 2022 et août 2023 ont déplacé environ 1 100 Palestiniens et vidé quatre communautés, sans que l’on puisse rendre des comptes. . L’ONU a constaté que si 81 pour cent des communautés palestiniennes ont signalé des incidents aux autorités israéliennes, seulement 6 pour cent ont déclaré qu’elles savaient qu’Israël agissait sur la base des informations fournies.

Dans le gouvernement actuel, le ministre en charge de la politique de règlement Il s’agit de Bezalel Smotrich, le chef du parti sioniste religieux d’extrême droite, lui-même un extrémiste des implantations. Après que les colons ont attaqué la ville palestinienne de Huwara en février, Smotrich a déclaré : «Je pense que Huwara doit être effacé.»

Ainsi, lorsque les attentats du 7 octobre ont eu lieu, la situation empirait déjà. Depuis, la situation désastreuse s’est transformée en une véritable crise.

Comment le 7 octobre a mis le feu à la Cisjordanie

Depuis l’attaque du Hamas, le rythme de la violence des colons a plus que doublé, atteignant un rythme moyen de…