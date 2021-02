JERUSALEM (AP) – La construction en cours par Israël de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est serait probablement plus vulnérable aux poursuites que ses actions militaires contre les Palestiniens – si le procureur en chef de la Cour pénale internationale décidait d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre.

Une telle enquête est encore loin, mais la CPI s’est rapprochée vendredi lorsqu’elle a ouvert la voie au procureur Fatou Bensouda pour ouvrir une enquête sur les crimes de guerre contre Israël et les militants palestiniens.

Toute enquête porterait sur les actions militaires israéliennes lors d’une guerre dévastatrice de 2014 dans la bande de Gaza et des manifestations de masse à la frontière qui ont commencé en 2018. Mais la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est semble ouverte à un examen encore plus rigoureux.

Le droit international interdit à un pays de déplacer ses civils vers le territoire occupé, ce qui rend les accusations liées aux colonies peut-être plus faciles à prouver que l’usage disproportionné de la force sur le champ de bataille.

QU’A-T-IL DÉCIDÉ LA CPI?

Bensouda a déclaré en décembre 2019 qu’elle pensait qu’il y avait une «base raisonnable» pour ouvrir une enquête sur les crimes de guerre sur les actions militaires et les activités de colonisation israéliennes. Mais d’abord, elle a demandé au tribunal de déterminer si elle avait compétence territoriale.

Dans une décision 2-1 la semaine dernière, les juges lui ont accordé cette compétence en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. Les Palestiniens revendiquent les trois zones, capturées par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, pour un futur État.

La décision n’a pas ouvert une véritable enquête sur les crimes de guerre. Ce sera la décision de Bensouda. Dans une brève déclaration, elle a déclaré qu’elle étudierait de près la décision avant de décider comment procéder. Ce processus pourrait prendre des mois à se dérouler.

Dans l’intervalle, Israël a lancé des attaques personnelles contre Bensouda et a accusé le tribunal de le maintenir à des normes injustes. Il dit également que les Palestiniens n’ont pas d’État et accuse la cour de patauger dans les questions politiques.

COMMENT ON EST VENU ICI?

Bien que les Palestiniens n’aient pas d’indépendance, l’État de Palestine a été accepté comme État non membre observateur par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2012. Les Palestiniens ont utilisé ce statut amélioré pour rejoindre des dizaines d’organisations internationales, y compris la CPI.

L’histoire continue

Les Palestiniens ont par la suite demandé au tribunal d’enquêter sur les pratiques militaires israéliennes à Gaza et les activités de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ils ont demandé que l’enquête remonte au 13 juin 2014, date qui coïncidait avec la guerre d’Israël avec les dirigeants de Gaza du groupe militant islamique Hamas.

Le tribunal international est censé servir de tribunal de dernier recours lorsque les propres systèmes judiciaires des pays ne sont pas en mesure ou ne veulent pas enquêter et poursuivre les crimes de guerre.

Israël n’est pas membre de la Cour et ne reconnaît pas son autorité, affirmant qu’il dispose d’un système judiciaire indépendant de classe mondiale. Mais les Palestiniens disent qu’Israël est incapable d’enquêter sur lui-même et affirment que le système judiciaire israélien est biaisé contre eux.

ISRAËL DOIT-IL ÊTRE INQUIÉTÉ?

À ce stade, Israël n’a pas grand-chose à craindre. La décision de vendredi a été un revers embarrassant, mais les poursuites contre des responsables israéliens restent hypothétiques. Pourtant, la décision ouvre la porte à un scénario potentiellement troublant dans lequel d’anciens et actuels responsables israéliens pourraient risquer d’être arrêtés s’ils voyagent à l’étranger. Le quotidien Haaretz a rapporté dimanche qu’Israël se prépare à informer des centaines d’anciens et actuels responsables de la sécurité, craignant qu’ils ne soient arrêtés.

Dans la guerre de Gaza, plus de 2 200 Palestiniens, dont près de 1 500 civils, ont été tués par les tirs israéliens, selon les estimations des Nations Unies. Au moins 73 personnes, dont six civils, ont été tuées du côté israélien, selon les chiffres israéliens.

Pourtant, prouver les crimes de guerre peut être difficile. Israël dit qu’il a agi en état de légitime défense contre les tirs de roquettes sans arrêt contre ses villes. Il accuse également le Hamas, qui a lancé des roquettes depuis des zones résidentielles, d’utiliser des civils comme boucliers humains.

Israël affirme également que son propre système judiciaire est plus que capable de mener une enquête sur lui-même. Après la guerre, l’armée a ouvert des dizaines d’enquêtes sur la conduite de ses troupes. Bien qu’il n’y ait eu qu’une poignée de condamnations pour des accusations mineures, cela pourrait suffire pour Bensouda, qui a abandonné une affaire similaire contre les troupes britanniques en Irak l’année dernière parce que les autorités britanniques avaient enquêté.

QU’EN EST-IL DES RÈGLEMENTS?

La construction de colonies en cours par Israël sur les terres occupées, qui a commencé il y a un demi-siècle, pourrait être beaucoup plus difficile à défendre.

Quelque 700 000 Israéliens vivent maintenant dans des colonies construites en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les colonies sont largement considérées comme illégales sur la base du principe de la Convention de Genève selon lequel une puissance occupante est interdite de transférer sa population vers des territoires capturés pendant la guerre. Les transferts de population sont répertoriés comme crime de guerre dans le traité fondateur de la CPI, le Statut de Rome.

«Le problème du règlement est vraiment le plus gros problème. C’est l’éléphant dans la pièce », a déclaré Yuval Shany, un expert en droit international à l’Institut israélien de la démocratie.

Israël a annexé Jérusalem-Est après la guerre de 1967 et considère la région comme une partie inséparable de sa capitale. Il dit que la Cisjordanie est «contestée», non occupée et que son sort devrait être décidé par des négociations.

Pourtant, les positions israéliennes ont peu de soutien au niveau international, en particulier depuis le départ de l’administration Trump favorable aux colonies le mois dernier.

Shany a déclaré que la décision du tribunal signifie que la politique de colonisation israélienne pourrait être soumise à un examen difficile à défendre. «Cela expose fondamentalement toute l’élite politique israélienne qui a fait partie d’une politique de colonisation à des poursuites pénales devant le tribunal», a-t-il dit. «C’est un revers important.»

LES PALESTINIENS PEUVENT-ILS FAIRE FACE À DES RISQUES?

Dans sa décision de 2019, Bensouda a également trouvé une base raisonnable pour conclure que le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens à Gaza ont commis des crimes de guerre en lançant des roquettes sans discrimination vers les centres de population israéliens.

Le Hamas a salué la décision de la Cour mais a refusé de commenter la possibilité qu’elle fasse également l’objet d’une future enquête.

Le groupe de défense des droits basé à Londres, Amnesty International, a déclaré que l’Autorité palestinienne rivale, qui administre des enclaves autonomes en Cisjordanie, pourrait également faire l’objet d’un examen attentif en raison d’allégations selon lesquelles elle torturerait des rivaux politiques et aurait encouragé les attaques contre les Israéliens.