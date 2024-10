Les colonies de phoques gris menacées par le changement climatique

Un groupe de protection des animaux marins craint que le changement climatique ne soit responsable d’une augmentation du nombre de bébés phoques à secourir.

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) a transféré le premier phoque de la saison à son hôpital de Mid Cornwall et s’attend à ce que d’autres arrivent alors que les tempêtes hivernales séparent les petits de leurs mères.

Le phoque gris, surnommé Hercules Beetle, a été sauvé par le BDMLR pour traiter une infection oculaire.

Dan Jarvis, directeur du bien-être et de la conservation au BDMLR, a déclaré : « En raison du changement climatique, des tempêtes plus violentes se produisent plus fréquemment et cela fait plus de victimes pour nous. »