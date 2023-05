Luis Calle se souvient encore de l’excitation de son premier pigeon.

Il avait sept ans et vivait à Matanzas, à Cuba, une ville où des milliers de pigeons voyageurs volent dans le ciel. « Tellement beau », se souvient Calle. Il a dû économiser jusqu’à ce qu’il ait les trois pesos dont il avait besoin pour acheter un oiseau.

Ce fut un moment de transformation.

« C’est ma vie », se souvient-il avoir pensé. « C’est ma passion – mon oiseau. »

Aujourd’hui âgé de 56 ans, Calle est l’un des plus jeunes membres de la communauté colombophile d’Ottawa. Ses oiseaux concourent au niveau international, lui faisant gagner des milliers. Il brandit un schéma de son meilleur athlète aviaire, Victory Andy.

« C’est mon champion », a-t-il déclaré.

Luis Calle tient une photo détaillant les attributs de son pigeon champion, Victory Andy. (Arthur White-Crummey/CBC)

Pour Louis Santoro, chef du Ottawa Capital Pigeon Club, les nouveaux venus comme Calle représentent le meilleur espoir de faire revivre la scène colombophile mourante de la vallée de l’Outaouais.

« Je pense que le seul salut pour le sport, ce sont les néo-Canadiens qui s’installent au Canada. Ils semblent avoir beaucoup d’intérêt pour le sport », a déclaré Santoro.

Il se souvient des jours de gloire des courses de la vallée de l’Outaouais, il y a des décennies, lorsqu’une demi-douzaine de clubs concouraient ensemble. Ils pourraient attirer 86 concurrents.

Ces jours sont révolus depuis longtemps. Il ne reste que deux clubs et une poignée de coureurs vétérans concourent dans son Ottawa Capital Pigeon Club. Les nouveaux membres sont difficiles à trouver. Santoro a accueilli des troupes de guides et de scouts dans ses lofts et a fait des présentations aux classes lors de sorties sur le terrain.

Hélas, pas un seul jeune n’a rejoint son club. Il pense que peu ont la patience nécessaire pour nourrir et soigner les oiseaux. Cela demande de l’engagement.

« Cela doit être dans votre sang », a déclaré Santoro, un ancien enseignant que certains voisins d’Osgoode appellent simplement « l’homme-oiseau ».

Louis Santoro, chef du Ottawa Capital Pigeon Club, détient un de ses pigeons dans ses colombiers à Osgoode, un village du sud d’Ottawa. (Arthur White-Crummey/CBC)

Santoro, 77 ans, s’occupe de pigeons depuis l’âge de trois ans alors qu’il grandissait en Italie. Il court depuis 1958 et il trouve toujours que c’est une expérience exaltante.

Il s’assied, boit une tasse de thé et attend le moment où ses oiseaux reviennent. Une course de 800 kilomètres n’est pas inhabituelle, il reste donc parfois jusqu’à la tombée de la nuit.

« C’est le frisson de voir cet oiseau sortir du ciel et plonger comme une fusée dans le grenier », a-t-il déclaré.

Les coureurs qualifient les pigeons de « merveille » de la nature

La colombophilie est née en Belgique il y a environ 200 ans. Les pigeons voyageurs spécialement élevés ont une capacité étonnante à retrouver leur chemin vers leur colombier. Les concurrents amènent les oiseaux à un endroit central et les relâchent. Les oiseaux se déploient pour faire le voyage de retour.

Les scanners pointent leur retour. Ensuite, c’est un simple calcul de distance dans le temps. L’oiseau le plus rapide gagne.

« C’est une merveille, vraiment, car nous ne savons pas comment ils ont pu rentrer chez eux », a déclaré Santoro.

Il a une profonde affection pour ses oiseaux. Une peinture à l’huile de l’un de ses pigeons les plus mémorables est accrochée dans sa maison. Il montre le pigeon numéro 3346, également connu sous le nom de Nikon, et finalement juste « vieil homme ». Il est mort à la retraite à 21 ans, vivant ses derniers jours dans la maison de Santoro.

« Quelqu’un a dit un jour que le problème avec moi, c’est que je dirige un hôtel pour pigeons à la retraite », a-t-il déclaré.

Luis Calle est originaire de Matanzas, à Cuba, une ville qui, selon lui, est célèbre pour sa scène colombophile. On le voit ici dans les colombiers de Louis Santoro à Osgoode, dans le sud rural d’Ottawa. (Arthur White-Crummey/CBC)

Ce ne sont pas seulement les oiseaux ou le frisson de la course. Pour Santoro, c’est aussi le sens de la communauté.

« C’est l’un des seuls sports au monde où vous pouvez prendre un annuaire et frapper à la porte de quelqu’un et il ou elle vous accueillera à bras ouverts », a déclaré Santoro.

Calle l’a trouvé aussi. Que ce soit à Cuba, ou en tant que nouveau venu en Floride puis à Ottawa, il a toujours trouvé d’autres personnes qui partagent sa passion.

« Ils veulent gagner », a-t-il déclaré. « Ils veulent du sport. C’est leur vie. C’est de l’émotion. »

« Il y a beaucoup de politique »

Terrence Gill fait partie de l’autre club de la région d’Ottawa, le Golden Triangle Racing Pigeon Club. La troisième course de la saison était ce mois-ci. Environ 250 à 300 oiseaux ont concouru.

« C’était [an] une participation incroyable », a-t-il dit. « S’ils me posaient cette question en 2008, je dirais que c’était une participation horrible. »

À l’époque, il pouvait s’attendre à jusqu’à 2 000 oiseaux.

REGARDER : Comment fonctionne Pigeon Racing :

Louis Santoro, directeur du Ottawa Capital Pigeon Club, explique comment le gagnant d’une course de pigeons est déterminé à l’aide de scanners montés sous chaque colombier.

Selon Gill, le lent déclin des courses de pigeons dans la vallée de l’Outaouais découle d’un effectif vieillissant et d’une série de conflits désagréables qui ont détourné certains coureurs du sport.

« Il y a beaucoup de politique », a-t-il dit. « Beaucoup d’allégations de luttes intestines et de tricherie. »

Les coureurs qui réussissaient étaient autrefois accusés de « falsifier les horloges » pour obtenir un avantage. D’autres opposants présumés avaient soudoyé un chauffeur pour s’assurer que leurs oiseaux soient les premiers libérés de la remorque.

« Des choses comme ça ont forcé les membres à sortir et divisé les amis », a-t-il expliqué.

Santoro a fermement contesté ce récit, affirmant que les conflits personnels sont inévitables dans n’importe quel club. Selon lui, de telles controverses ont joué un rôle insignifiant dans les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les colombophiles.

« Le sens de la liberté »

Les deux hommes s’accordent à dire que l’immigration pourrait donner des ailes à la colombophilie. Gill a noté que de nombreux coureurs vétérans étaient également des immigrants ou des enfants d’immigrants, comme Santoro. La plupart ont trouvé leurs racines dans des pays européens qui étaient alors à la pointe de la colombophilie. Aujourd’hui, les pays asiatiques prennent les devants.

« Le sport sera toujours là », a expliqué Santoro. « Ce ne sera pas la même chose dans certains des pays qui étaient à l’origine dominants. »

Ces tendances mondiales se font sentir localement. Un répertoire des colombophiles comprend des immigrants à Ottawa en provenance du Bangladesh, du Liban et de l’Iran.

Mais ce ne sont pas tous des coureurs. Les oiseaux d’Abraham Moloudi ne sont pas élevés pour voler vite. On les appelle les hauts voleurs iraniens, et ils sont élevés pour voler.

« Ils montent en flèche », a-t-il déclaré.

Abraham Moloudi détient un de ses pigeons dans son pigeonnier d’Ottawa. C’est l’un des deux oiseaux qu’il a soignés après avoir été blessés. L’un a été attaqué par un faucon et Moloudi a dû opérer l’oiseau. Il a survécu. (Arthur White-Crummey/CBC)

Moloudi est aussi iranien. Il côtoie les pigeons depuis l’âge de six ans. « Nous avons toujours eu des pigeons à la maison », se souvient-il. Il a appris de son frère, alors qu’ils veillaient tard ensemble en attendant le retour d’un dernier pigeon.

« Pour moi, les pigeons, c’est le sens de la liberté », a-t-il déclaré.

Il a dit que le sport colombophile est différent en Iran. Il ne s’agit pas de l’oiseau le plus rapide, mais de celui qui vole le plus haut et reste debout le plus longtemps.

Moloudi est arrivé au Canada il y a environ huit ans, mais il a fallu des années pour redécouvrir la magie des pigeons. Il a dit que l’élevage des oiseaux est l’un des meilleurs moyens de faire face à l’anxiété. Il a décidé de reprendre le passe-temps après la mort de sa mère.

« Je n’allais pas bien, alors la seule chose qui m’a calmé, c’est ça », a-t-il déclaré.

« Je suis retourné à mon enfance », a-t-il ajouté. « Mon énergie augmente et cela me donne quelque chose que je veux faire. »

REGARDER : L’élevage de pigeons rappelle à l’Iranien sa patrie :

« Un sens à la liberté » : l’élevage de pigeons lui rappelle son chez-soi Abraham Moloudi est arrivé au Canada en provenance d’Iran il y a huit ans et a déclaré qu’après avoir perdu sa mère, il s’était tourné vers l’élevage de pigeons pour se calmer.

A la recherche de sang neuf

Pour Calle, la colombophilie est aussi une tradition familiale. Sa fille l’aide avec les oiseaux. Il se souvient quand ils ont appris que son pigeon champion s’était classé deux bonnes minutes devant son plus proche adversaire dans une course d’environ 650 kilomètres.

« Quand mes amis m’ont appelé et m’ont dit que tu l’avais gagné, ma fille et moi sautions ensemble », a-t-il déclaré.

Calle doute que sa fille perpétue la tradition. Mais son fils, qui vit toujours à Cuba, tient son propre pigeonnier.

Santoro essaie de le faire venir au Canada tout en le présentant comme le plus jeune membre que son club ait vu depuis des lustres.

« Ce serait comme gagner le Lotto 6/49, car le club a besoin de sang neuf, a besoin de jeunes pour survivre », a-t-il déclaré.

« C’est l’une de nos motivations : aider le sport à survivre. Nous ne voulons pas le voir mourir. »