Les collisions entre la faune et les véhicules culminent pendant la pleine lune

L’influence de la Lune sur notre planète, notre culture et notre société va au-delà des marées changeantes. Nouvelle recherche de l’Université Texas A&M ont constaté une augmentation de 45,8 % des collisions de véhicules impliquant des animaux sauvages pendant une pleine lune.

Kentaro Iio, un ancien étudiant de Texas A&M, et le Dr Dominique Lord, professeur au département de génie civil et environnemental de Zachry, ont collecté 10 ans de données sur les collisions au Texas pour comparer les nuits de pleine lune avec les nuits de nouvelle lune et leur faune correspondante. -collisions de véhicules. Les collisions non liées à la faune au cours des mêmes périodes n’ont montré aucune différence significative.

L’étude souligne l’importance d’une prudence accrue des conducteurs, en particulier les nuits plus lumineuses. Selon les chercheurs, cela pourrait également contribuer à éclairer la politique des transports et à améliorer les infrastructures là où de meilleures mesures de sécurité sont nécessaires.

« J’ai comparé les nuits très sombres sans éclairage de la lune (nouvelle lune) aux nuits très sombres avec l’éclairage de la pleine lune », a déclaré Iio. « Si vous incluez d’autres phases lunaires dans l’analyse, elles apparaissent à l’horizon à des moments différents chaque jour, ce qui rend plus difficile les véritables comparaisons de pommes avec des pommes. »

Des études antérieures menées dans le monde entier, notamment dans des régions d’Espagne, du Canada et de Lituanie, ont révélé une augmentation similaire des tendances aux collisions pendant la pleine lune. Chacun a utilisé des méthodes différentes et a proposé de nombreuses raisons possibles pour expliquer les résultats. Iio et Lord pensent qu’une combinaison de facteurs pourrait contribuer à cette augmentation. Des facteurs tels que la fatigue des conducteurs la nuit et l’activité accrue de la faune pourraient justifier une étude plus approfondie par des experts en transport et en comportement animal.

Vous voulez plus d’actualités ? Abonnez-vous à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT

« Même si l’éclairage est meilleur, il fait encore nuit », a déclaré Lord. « Lorsque vous conduisez la nuit, je ne suis pas sûr que l’éclairage des différentes perspectives soit tellement plus important que celui du jour. »

Cette étude a également divisé les données en différentes régions du Texas pour mettre en évidence les zones rurales et urbaines. La région de la capitale du Texas était la seule région présentant un risque relatif de collision plus faible pendant une pleine lune, mais la différence était statistiquement insignifiante. La zone de la capitale se compose de 10 comtés s’étendant de Llano à San Marcos et de La Grange à Georgetown.

Les régions ont été divisées en fonction des régions économiques définies par le contrôleur du Texas. Les taux de collisions entre animaux sauvages et véhicules dans les régions des Hautes Plaines, du Sud du Texas, du Centre du Texas et de l’Upper East ont connu de fortes augmentations les nuits de pleine lune, allant de 57,8 % à 125 %. La région des Hautes Plaines couvre principalement le Texas Panhandle.

« Les zones rurales ont tendance à avoir des taux de collisions plus élevés concernant la pleine lune que les zones urbaines », a déclaré Iio.

Lord a en outre expliqué qu’une densité plus faible de la faune urbaine et une pollution lumineuse urbaine pourraient également contribuer à des résultats inférieurs dans ces zones. L’effet de l’éclairage lunaire peut être dilué dans les zones urbaines plus lumineuses.

L’identification des espèces sauvages dépassait la portée de cette recherche. L’étude n’a pas non plus tenu compte des variations de l’intensité de l’éclairage au cours de la période d’étude pour les zones géographiques analysées. Des études futures pourraient tenir compte de ces lacunes lorsque des données à résolution plus fine seront disponibles sur les volumes de trafic, l’éclairage et l’identification des espèces sauvages par région.

Des améliorations potentielles telles qu’un éclairage accru dans les zones rurales, l’ajout de réflecteurs d’avertissement sur la faune le long des routes rurales ou l’augmentation des services d’urgence certaines nuits pourraient également justifier un examen et une étude plus approfondis par des experts scientifiques, techniques et économiques.

Référence: Iio K, Lord D. La fréquence des collisions entre animaux sauvages et véhicules augmente-t-elle les nuits de pleine lune ? Une analyse croisée de cas. Transport Res D: Transport Environnement. 2024;135:104386. est ce que je: 10.1016/j.trd.2024.104386

Cet article a été republié à partir du suivant matériels. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée. Notre politique de publication des communiqués de presse est accessible ici.