Spencer et Heidi Pratt de THE Hills ont révélé qu’ils avaient « fait faillite » pour la deuxième fois l’année dernière après que le coronavirus ait décimé leur entreprise de cristaux.

Le couple marié dirige Pratt Daddy Crystals, qui vend des bijoux et des produits de bien-être.

Les affaires étaient en plein essor avant que le virus ne s’installe, mais à mesure que des verrouillages et des restrictions ont été instaurés pour maîtriser la pandémie, l’argent a cessé d’entrer.

Et la bataille pour garder la tête hors de l’eau se déroulera dans la deuxième saison de The Hills: New Beginnings.

S’adressant exclusivement à The Sun, Spencer a déclaré: «Je veux dire que je ne voulais évidemment pas montrer que notre entreprise de cristal vraiment réussie nous a fait faire faillite comme ça.

«Dans un monde parfait, j’aurais aimé continuer à être une entreprise prospère et je n’aimais pas en parler, vous savez quasiment perdre notre entreprise et devoir abandonner la plupart de nos employés, donc ce n’était pas amusant de parler. à propos de quelque chose dont vous êtes si fier et heureux et excité d’aller à la poubelle.

Heidi co-dirige une entreprise de cristal avec Spencer

«Alors, vous savez, si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais préféré non mais c’est ce que nous avons vécu pendant toute une année de tournage car il a fallu un an pour filmer ce spectacle.

«Habituellement, cela prend environ deux mois, trois mois, mais il a fallu un an, commencer, revenir en arrière et donc ce voyage d’essayer de maintenir notre entreprise à flot était notre réalité.»

Le couple, qui valait autrefois environ 10 millions de dollars, a dû consulter un conseiller financier pour les aider à régler leurs dépenses.

Ils ont été contraints de régner sur leurs dépenses en vin après avoir dépensé une fortune sur des bouteilles coûteuses pendant le verrouillage.

Le couple a un fils appelé Gunner

Il a déclaré: «L’une de nos plus grosses dépenses a été notre budget vin, qui a augmenté de façon exponentielle pendant un an de verrouillage où il n’y a rien à faire mais vous savez, essayez de nouveaux vins et, vous savez blanc rouge, champagne, mousseux vous savez il y a beaucoup de différentes options. »

Cependant, leur choix de plonk ces dernières années était déjà beaucoup moins cher que pendant le tournage de l’original The Hills.





À l’époque, ils préféraient Screaming Eagle, qui coûte environ 3500 $ la bouteille.

À ce moment-là Spencer a déclaré qu’il gagnait jusqu’à 175 000 dollars par épisode et que le couple gagnait jusqu’à 2 millions de dollars par an grâce à des apparitions payées et des séances de photos.

Mais à la fin du spectacle, ils étaient fauchés après avoir dépensé leur fortune pour des choses, notamment: 1 million de dollars pour la garde-robe de luxe de Heidi, un personnel complet, qui coûte jusqu’à 15000 dollars pour une soirée, et des dîners chics.

