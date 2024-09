Les colliers en croix de Camila Cabello sont inspirés de Kim Kardashian

Un jour, Camila Cabello se promène dans New York en blonde platine et le lendemain, elle redevient brune. Elle a beau être un esprit libre en ce qui concerne sa couleur de cheveux ces derniers temps, Cabello a réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers jours son attachement à un accessoire en particulier.

Le C,XOXO La chanteuse a parcouru la ville de New York, de la Fashion Week aux VMA, en arborant différentes versions d’une croix. C’est un look qui rappellera aux fans de mode Kim Kardashian, la reine des bijoux Chrome Hearts, de la meilleure des manières.

Camila plaide en faveur des croix

Cabello a été aperçue le 10 septembre, juste avant les VMA, portant un look Versace d’archives de la collection automne/hiver 2012 de la marque. La robe midi noire était brodée de croix sur toute sa surface. Sa styliste Katie Qian a travaillé pour associer la robe jusqu’aux genoux à une paire de chaussures mules en satin d’Andrea Wazen et des lunettes de soleil chics Vogue Eyewear.

Cabello a fait remarquer dans une interview qu’elle portait la robe brodée en croix «pour me protéger des mauvaises énergies.”

Gotham/GC Images/Getty Images

Plus tard dans la soirée, Cabello est arrivée sur le tapis noir des VMA vêtue d’une robe en dentelle signée Tony Ward Couture et de trois colliers croisés superposés signés Loree Rodkin. Elle a utilisé son look de cérémonie de remise des prix et sa performance ultérieure de « Godspeed » comme « un enterrement pour toutes les conneries passées, présentes et futures ». selon son Instagram. Alors, se pencher sur son côté plus gothique et spirituel avec un voile noir en dentelle avait en fait beaucoup de sens.

Doug Peters – PA Images/PA Images/Getty Images

Pour aller encore plus loin, Cabello était de nouveau à New York le 12 septembre, vêtue d’une robe noire et d’un collier en forme de croix. Cette fois, le collier en diamants avait été réalisé sur mesure par le joaillier de luxe Azature et sa robe était signée Mugler.

Gotham/GC Images/Getty Images

Cabello est clairement entrée dans un tout nouveau chapitre de sa vie et s’efforce de se protéger de toute négativité. Bon voyage à elle.