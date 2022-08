Les collègues qui sont tombés amoureux en partageant une chambre d’hôtel

(CNN) — Quand Ida Skibenes s’est arrêtée devant l’hôtel Solstrand, son estomac était noué, oscillant entre les nerfs et l’excitation.

Le Solstrand est l’un des plus beaux hôtels de Norvège, situé juste à l’extérieur de Bergen, entouré de fjords et abritant plus de 125 ans d’histoire.

“Cela ressemble presque à un château jaune. C’est très beau. Et c’est un endroit très calme, il n’y a pas de circulation, c’est au bord de la mer”, a déclaré Ida à CNN Travel.

Chaque année, le lieu de travail d’Ida basé à Bergen décampait dans les environs de rêve de Solstrand pour quelques jours de travail à distance. Cette année-là, 2014, était la première d’Ida dans l’entreprise. Ses collègues l’avaient régalée d’histoires de Solstrand et elle était excitée. Mais son enthousiasme n’était pas vraiment de s’échapper de la ville et de se détendre dans les montagnes. Tout était à propos d’Hanna Aardal.

Hanna était la collègue d’Ida. Quand Ida a commencé dans l’entreprise, les deux ont rapidement cliqué, mais ils étaient à des endroits différents de leur vie. À l’époque, Ida était mariée et se concentrait sur sa relation et sur son nouvel emploi. Pendant ce temps, Hanna était une mère célibataire dont la fille adolescente venait de déménager aux États-Unis pour étudier pendant un an.

Mais au fil des mois, leur situation a changé. La relation d’Ida s’est effondrée et elle a divorcé. Hanna s’est adaptée au fait que sa fille était à l’étranger et a commencé à passer plus de temps à socialiser avec ses collègues. Avec le temps, Hanna et Ida se sont rapprochées.

“Nos énergies correspondaient”, c’est ainsi qu’Ida le dit. “C’était toujours plus amusant d’être au travail quand Hanna était au travail.”

“Je pense que nous avions en quelque sorte le même genre d’humour, alors nous sommes rapidement devenus amis”, explique Hanna.

Hanna et Ida ont commencé à travailler ensemble sur un projet parallèle amusant, un court faux documentaire dans la veine de “The Office”, présentant les bizarreries de leur lieu de travail. Le film devait être projeté à la retraite de Solstrand.

L’hôtel historique Solstrand en Norvège a joué un rôle important dans la relation entre Hanna et Ida. Solstrand/Montag

Les deux ont travaillé sur le projet en dehors des heures de travail et ont commencé à partager des dîners et des boissons réguliers. Ils s’envoyaient régulièrement des messages, se disant souvent bonne nuit.

En repensant à cette période aujourd’hui, Ida et Hanna suggèrent qu’elles “sortaient ensemble sans s’en rendre compte”.

“J’avais l’habitude de sortir avec des hommes et je n’avais jamais eu de relation avec une femme”, explique Hanna. “Avec le recul, il est assez évident que nous avions des sentiments l’un pour l’autre.”

Ida ne savait pas si Hanna serait prête à sortir avec une femme. Et elle ne savait pas si ses sentiments étaient réciproques, ou s’ils étaient tous dans sa tête. Pourtant, Ida sentait qu’il y avait des signes suggérant que la relation était quelque chose de plus.

Quelques semaines avant le voyage de Solstrand, les deux étaient restés tard chez Hanna, bavardant. Quand, à 2 heures du matin, Ida lui avait suggéré de rentrer chez elle, Hanna lui avait pris la main et lui avait demandé de ne pas partir. Cela ressemblait à un “tournant”, du moins pour Ida. Mais elle est partie quand même – ils avaient tous les deux bu, et elle sentait que la conversation devait être abordée dans des circonstances différentes.

Solstrand, décida Ida, était l’occasion parfaite. Surtout quand Ida et Hanna ont été choisies par coïncidence pour cohabiter.

“J’avais des sentiments pour Hanna, et j’avais vraiment le béguin pour elle”, dit Ida. “Mais si tout était dans ma tête, alors je devais clarifier cela. Et nous allions travailler ensemble. Alors j’ai juste décidé que si nous nous retrouvions dans la même pièce, c’est un signe pour moi de faire quelque chose à ce sujet. .”

De plus, Solstrand était un cadre magnifique et romantique.

“Au moins, si elle m’avait refusé, je ne serais pas dans ce taudis quelque part. Je serais toujours dans un bel hôtel”, plaisante Ida.

Ouverture

Hanna (à gauche) et Ida sont devenues des amies proches avant la retraite de la société Solstrand. Ida Skibenes

Ida a abordé le sujet à la fin de la première journée à Solstrand. Il était tard dans la soirée et les deux femmes étaient allongées dans leurs lits jumeaux séparés.

La réponse d’Hanna les surprit tous les deux.

“Je commençais en quelque sorte à dire ‘Je sais que nous sommes devenus des amis proches et tout, je t’aime comme un ami.’ Mais ensuite, pendant que je le disais, j’ai réalisé que bien sûr, c’était quelque chose de plus”, se souvient Hanna.

“J’ai paniqué quand elle m’a dit ça”, dit Ida. ” J’étais comme, ‘Attendez une minute. Cela n’arrive pas.'”

Après le choc initial, la conversation a continué.

“On a parlé, on s’est embrassés. Et puis on s’est en quelque sorte calmés et on a décidé qu’on finirait par comprendre”, raconte Ida.

Le lendemain, Ida et Hanna étaient occupées par une journée bien remplie de réunions et de présentations. Ils n’ont pas parlé de ce qui s’est passé la veille, mais c’était une tradition dans leur entreprise que tout le monde présente des cartes de vœux à leurs colocataires de Solstrand à la fin du voyage.

Dans les cartes d’Ida et Hanna, elles mettent par écrit leurs sentiments naissants. Et Ida a envoyé avec enthousiasme la nouvelle à ses amis proches.

“J’ai envoyé un texto, comme, trois pouces vers le haut, ‘On s’est embrassés!'”, Dit Ida.

“Mais à part ça, nous avons gardé le silence pendant longtemps.”

Solstrand est entouré de fjords et de montagnes norvégiens. Solstrand/Montag

Hanna avait besoin de temps pour accepter ses sentiments nouvellement reconnus.

“J’avais été dans certaines relations, mais la plupart du temps, j’avais été un parent célibataire et très autosuffisant d’une certaine manière, et pas très doué pour les relations étroites. Donc je pense que c’était vraiment effrayant et excitant en même temps – et déroutant .”

Ida et Hanna étaient également conscientes qu’elles ne risquaient pas seulement une amitié, mais aussi une relation de travail. Pour Hanna, cela a ajouté à son inquiétude.

“Je pense que j’avais vraiment peur de gâcher les choses entre nous deux”, dit Hanna. “Parce que nous travaillions ensemble, cela aurait eu de plus grandes conséquences si je me trompais – ce que je supposais que je ferais – à un moment donné.”

Ida et Hanna l’ont pris lentement, mais elles se sont progressivement rapprochées. Six mois après leur conversation à Solstrand, les deux étaient en voyage de travail et ils ont décidé qu’ils étaient prêts à en parler à leurs collègues. Plus tard, de retour chez elle à Bergen, Hanna a partagé la nouvelle avec sa fille.

“Elle était vraiment contente pour nous”, raconte Hanna, se rappelant que sa fille avait plaisanté sur le fait qu’il aurait été bizarre d’avoir un homme dans leur maison de femmes.

“Elle nous a fait son coming-out, deux ans plus tard, donc c’est une famille très gay”, ajoute Hanna.

Retour à Solstrand

Ida a proposé à Hanna lors d’une visite de retour à Solstrand. Solstrand/Montag

Hanna et Ida ont emménagé ensemble en 2016, peu de temps après avoir partagé la nouvelle de leur relation avec leurs proches. Ils ont commencé à discuter de mariage et ont décidé que, le moment venu, Ida serait celle à proposer.

“J’adore les surprises et Ida déteste les surprises”, explique Hanna.

Ida savait exactement où elle voulait faire sa demande en mariage : Solstrand. Trois ans après avoir exprimé leurs sentiments à haute voix pour la première fois, Ida et Hanna se sont retrouvées à l’hôtel historique lors de la retraite annuelle de l’entreprise. La société venait de diffuser le traditionnel “faux documentaire” du bureau quand Ida a interrompu la procédure.

“Elle s’est juste levée devant tout le monde et a dit : ‘Il y a une autre vidéo’ et elle m’a donné une boîte de Kleenex parce que je suis une crieuse, je pleure tout le temps. Et puis elle avait fait cette vidéo vraiment douce et romantique avec musique, dépeignant notre relation et se terminant par la proposition.”

Essuyant des larmes de joie, Hanna a dit oui.

“Cela aurait été vraiment gênant si je ne l’avais pas fait”, plaisante-t-elle aujourd’hui.

Hanna et Ida se sont fiancées à l’hôtel Solstrand et se sont mariées à Bergen en 2022. Ragnhild Storsletten Åse

“J’étais très nerveuse”, se souvient Ida. “Peut-être que j’en ai parlé à quelques personnes avant de partir, mais cinq minutes avant d’aller montrer le film, j’ai couru partout et j’ai dit à tout le monde.”

Ses collègues étaient ravis et ont encouragé une Ida paniquée à se lancer.

“J’ai eu une crise totale, j’ai pris deux verres de vin et deux cigarettes, puis j’étais prête à partir”, explique Ida.

“C’était très bien de le faire dans cet hôtel avec ces gens, car ils ont en quelque sorte suivi tout le parcours de notre relation. C’était donc excitant et très amusant. Surtout la partie où nous sommes arrivés à célébrer avec tant de gens qui nous aiment et veulent que nous soyons heureux.”

Suite à des plans de mariage pandémiques reportés, Ida et Hanna se sont mariées à l’été 2022. La cérémonie tant attendue a eu lieu à l’extérieur, dans un parc de Bergen près de la maison du couple.

“C’était une célébration vraiment spéciale”, dit Hanna, se remémorant une journée de soleil et de festivités.

Embarquement pour un voyage

Ida et Hanna espèrent un jour célébrer ensemble 50 ans de mariage. Ida Skibenes

Hanna et Ida ne travaillent plus ensemble. Quand Ida a quitté l’entreprise il y a quelques années, ses collègues lui ont offert une carte-cadeau pour un week-end romantique à Solstrand. Le couple a hâte de revenir et espère un jour fêter 50 ans de mariage dans son hôtel préféré.

Hanna et Ida décrivent leurs années ensemble comme un “voyage fascinant et amusant”.

“Ça a été ce sentiment d’avoir votre meilleur ami là-bas, tout le long. Comme, quoi qu’il arrive, vous avez votre meilleur ami, et ça vous donne l’impression que les choses vont finir par s’arranger”, explique Ida, qui ajoute que devenir un belle-mère a aussi « changé sa vie » et lui a beaucoup appris.

Hanna dit qu’elle a aussi beaucoup appris d’Ida.

“Ida est très courageuse”, dit Hanna. “Elle est beaucoup plus sage que moi en ce qui concerne les relations et les émotions. Et elle est très courageuse pour oser parler de choses, quand les choses deviennent difficiles.”

“Nous nous sommes rapprochés très rapidement et avons en quelque sorte cette confiance totale l’un en l’autre, donc nous pouvons être nous-mêmes. Je n’ai jamais été dans une relation aussi proche auparavant et cela a changé ma vie de différentes manières. Et aussi avoir un partenaire qui aime aussi ma fille et être une famille — une grande famille.”