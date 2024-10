Les collègues du parti veulent que Trudeau démissionne – médias — RT World News

Un nombre croissant de députés du Parti libéral veulent évincer le premier ministre canadien de son poste de chef du parti

Un groupe de députés canadiens du Parti libéral de Justin Trudeau envisagent d’exiger que le premier ministre démissionne de son rôle de chef du parti, selon les médias locaux.

La faction s’est organisée au cours des dix derniers jours, a rapporté mercredi CTV News, citant des députés qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat. Les législateurs devraient officiellement demander à Trudeau de démissionner de son poste lors du caucus de mercredi prochain.

La question devrait être abordée directement avec Trudeau et gardée privée du grand public. CTV News a déclaré avoir parlé à quelque 35 députés libéraux au cours des derniers jours, et cinq d’entre eux ont déclaré qu’ils appuyaient le plan visant à évincer Trudeau.

Le mécontentement à l’égard du leadership de Trudeau est récemment monté en flèche au sein du parti, particulièrement alimenté par la défaite lors de deux élections partielles importantes, à Toronto et à Montréal. Les circonscriptions en question ont été historiquement dominées par les libéraux et considérées comme des valeurs sûres pour le parti. Désormais, les dissidents au sein du parti souhaitent que Trudeau démissionne de son poste de chef avant les prochaines élections fédérales, prévues pour la fin octobre 2025.















S’adressant à CTV News mardi, le député libéral montréalais Anthony Housefather n’a pas nié explicitement l’existence du mouvement contre Trudeau au sein du parti.

« Je soutiens à tout moment celui qui est le chef de mon parti, mais cela ne veut pas dire qu’il ne devrait pas y avoir de discussions approfondies en caucus pour savoir qui est la meilleure personne pour nous diriger lors des prochaines élections. » » a-t-il déclaré.

Certains députés libéraux ont déjà ouvertement exprimé leur opposition à Trudeau. Sean Casey, député de Charlottetown, par exemple, a affirmé qu’un nombre croissant d’électeurs dans sa propre circonscription avaient exprimé leur mécontentement à l’égard du premier ministre et de sa gestion des affaires du parti.

« Le message que je fais passer haut et fort – et de plus en plus fort à mesure que le temps passe – est qu’il est temps de [Trudeau] aller. Et je suis d’accord, « a déclaré le député au radiodiffuseur dans une interview exclusive mardi.