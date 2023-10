« Les collègues de Meryl Streep ne pouvaient pas croire son talent, elle était presque incroyablement parfaite » | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

La biographie la plus élaborée de Meryl Streep, celle écrite en 2016 par Michael Schulman, le journaliste qui couvre l’industrie du divertissement depuis Le new yorker, a un titre trompeur, ou du moins ludique. Est appelé Toujours elle, non pas pour dire que l’actrice est éternelle, mais à cause d’une citation d’un discours de Streep elle-même lorsqu’elle a remporté l’Oscar pour La Dame de fer. Là, elle mélange majesté et autocritique et se met dans le rôle des gens – le pauvre Glenn Close – qui la regardent remonter sur scène pour récupérer son troisième Oscar, sa 17e nomination. Elle a maintenant 21 ans.

Encore elle ! Il n’y en a pas d’autre ? Non, il n’y en a pas, dit Schulman dans un livre que Peninsula vient de rééditer, et dans lequel le biographe se concentre sur Streep avant la célébrité, son enfance dans une famille bourgeoise du New Jersey, ses études à Vassar et Yale, quand elle retrouve sa vocation et la relation tragique qu’elle a entretenue avec l’acteur John Cazale (Fredo, dans Le Parrain), décédé d’un cancer alors qu’ils étaient ensemble depuis deux ans. Six mois plus tard, elle rencontre celui qui reste son partenaire et père de ses quatre enfants, le sculpteur Don Gummer, et reçoit la première de ses nominations aux Oscars, précisément pour le film qu’elle a réalisé avec Cazale, La Nuit du chasseur. . Les révélations les plus juteuses de la biographie surviennent autour du tournage de Kramer contre Kramer, lorsqu’un Dustin Hoffman déifié, plongé dans la Méthode, gifle une Meryl Streep qui n’a jamais cru qu’il fallait recycler sa propre douleur pour être crédible, à l’écran. . ou sur scène.

Le prix Princesse des Asturies fait déjà de Meryl Streep une rareté. La plupart des lauréats précédents sont des architectes, des peintres, des sculpteurs et des chanteurs d’opéra. Pensez-vous à d’autres artistes qui jouent dans cette ligue, qui ont transcendé leur métier et sont considérés comme des artistes universels ?

À ce stade de sa carrière, Meryl est plus une institution mondiale qu’une star de cinéma, mais je pense à d’autres artistes qui ont cette stature : George Clooney, Angelina Jolie, Tom Hanks, Denzel Washington. Mais cela ne veut pas dire qu’elle cherchait à transcender son métier. C’est avant tout une artiste et une femme qui travaille très dur. Elle ne voit pas les conséquences de la célébrité comme une récompense. Elle aime son travail et souhaite continuer à jouer aussi longtemps qu’elle le peut.



Meryl Streep, à Oviedo MIGUEL RIOPA / AFP

Quelle est votre propre relation avec Meryl Streep ? Pourquoi avez-vous décidé d’écrire sa biographie ?

Je l’ai interviewée brièvement pour Le new yorker en 2009 et, bien sûr, il adorait son travail. Je l’ai aussi vu au théâtre, dans Mère Courage et ses enfants, de Bertold Brecht, une performance titanesque à Central Park. Mais ce qui m’a intéressé à écrire un livre sur elle, curieusement, ce sont ses discours lors des cérémonies de remise des prix. À l’ère de Le diable s’habille en Prada et La femme de fer, elle perfectionne l’art de prononcer des discours grandioses et d’autodérision, se moquant du fait qu’elle était considérée comme la « plus grande actrice vivante ». Il y a eu un moment où j’ai commencé à les mémoriser, et son discours lorsqu’elle a remporté l’Oscar pour La Dame de Fer a fini par donner au livre son titre anglais : Elle encore. J’ai commencé à réfléchir : qui était Meryl Streep avant qu’elle ne soit la reine incontestée du théâtre ? Comment a-t-elle appris son métier et comment a-t-elle acquis sa renommée ? Le livre est donc un portrait de Meryl en tant que jeune femme des années 70, trouvant toujours sa place dans la vie et dans le show business. Bien sûr, toutes ses performances ne sont pas parfaites ou bien choisies. Certains me font penser : hein ?

Son premier rôle au cinéma, dans Julia, avec Vanessa Redgrave et Jane Fonda, fut une mauvaise expérience. Elle a ensuite perdu le rôle de la blonde dans King Kong à Jessica Lange parce qu’elle n’était pas considérée comme assez jolie. À cette époque, elle croyait appartenir au monde du théâtre, pas du cinéma et certainement pas de la célébrité.

Elle ne s’est jamais considérée comme une star de cinéma – un métier qui exige une apparence parfaite et du sex-appeal, ce qui n’est pas ainsi qu’elle se voyait. Sa beauté est plus particulière, en particulier son nez long et légèrement tordu, et elle aimait jouer des femmes difficiles et indépendantes. En revanche, Jessica Lange projetait une féminité douce et accommodante. Au début de sa carrière, Meryl se contentait parfaitement de faire du théâtre à New York. Elle s’est lancée dans le cinéma presque par accident, et la performance qui a fait d’elle une star était dans Kramer contre Kramerun film dans lequel elle incarne une femme difficile et indépendante.

« Meryl a émergé dans les années 70, un âge d’or pour les films intelligents, adultes et avant-gardistes »

Quelqu’un pourrait-il avoir une carrière comme la vôtre aujourd’hui, puisque les films qui l’ont lancée, le cinéma pour adultes, ne sont presque plus réalisés ?

Le chemin est désormais plus difficile, avec Marvel, Star Wars et d’autres franchises dominant Hollywood. Quelqu’un comme Scarlett Johansson ou Florence Pugh peut-il s’imposer comme des poids lourds dramatiques tout en étant piégés dans l’univers Marvel ? Meryl a émergé dans les années 70, un âge d’or pour les films intelligents, adultes et avant-gardistes, et cela a fait briller son naturel. Même s’il est également vrai que de nombreuses actrices la suivent désormais : Cate Blanchett, Viola Davis, Michelle Williams, Jessica Chastain, Elisabeth Moss et Penélope Cruz, pour n’en citer que quelques-unes.

Qu’est-ce qui vous a surpris à propos de Meryl avant la célébrité ?

J’ai été surprise de voir à quel point le mouvement féministe des années 1970 l’a influencée. Et j’ai aussi été choqué par l’histoire de sa relation avec John Cazale, l’acteur surtout connu pour avoir joué Fredo dans Le parrain. Ils se sont rencontrés en 1976, alors qu’ils jouaient une pièce de Shakespeare, et elle était à son chevet lorsqu’il est décédé d’un cancer deux ans plus tard. C’était une belle et tragique histoire d’amour, qui s’est également produite au moment précis où sa carrière explosait. Parmi les quatre-vingts personnes que j’ai interviewées pour le livre, j’ai particulièrement apprécié les souvenirs de ses camarades de classe de la Yale School of Drama, qui n’en croyaient pas leurs talents. Elle était presque incroyablement parfaite.

Au lycée, elle est devenue une fille populaire pratiquement par force de volonté. Diriez-vous que c’est ainsi qu’elle s’est comportée pour le reste de sa carrière ?

Au lycée du New Jersey, l’adolescente Meryl voulait s’intégrer à la foule populaire et attirer les garçons, alors elle s’est teint les cheveux et est devenue pom-pom girl. D’une certaine manière, elle était son premier rôle, mais elle était aussi une vision limitée de ce qu’une femme pouvait être, et une fois arrivée à l’université, à Vassar, son esprit s’est ouvert à des possibilités plus intéressantes. . Elle a toujours cette volonté, mais elle ne l’a pas appliquée pour être jolie et populaire.

Streep a gagné en notoriété grâce à ses grands rôles dramatiques, mais les jeunes fans tombent souvent amoureux de la comédienne Meryl ou de Meryl Camp. Lequel est son préféré ?

J’adore Meryl Camp ! Death Suits You So Good est ma préférée, une comédie noire dans laquelle elle incarne une actrice insupportable et vaniteuse qui boit une potion d’éternelle jeunesse. C’est une performance terriblement drôle où il se moquait de sa propre image. C’était un choix surprenant pour elle en 1992, et cela ne plaisait pas à tout le monde à l’époque. Mais le film est devenu un classique culte, à juste titre.

Si vous deviez enseigner un cours universitaire sur Meryl Streep, quels cinq titres incluriez-vous dans votre CV et pourquoi ? Quels sont les cinq films qui expliquent sa carrière ?

Cela semble être un travail amusant. Mes deux interprétations préférées sont Kramer contre Kramer et Le diable s’habille en Prada, qui semblent très différents, mais dans les deux cas, il a réussi à transformer le méchant de l’histoire en héroïne. Elle inclurait donc ces deux-là, plus La décision de Sophie, La mort te va bien et peut-être Le voleur d’orchidées. Mais cela laisserait de côté Bois de soie et Julie et Julia Maintenant, je suis indécis !

Y a-t-il un artiste qui pourrait désormais atteindre ce niveau combiné de renommée, de respect et de succès ? Pourquoi les médias insistent-ils parfois pour rechercher la « nouvelle Meryl Streep » ?

On pourrait affirmer qu’il y a Cate Blanchett, Nicole Kidman ou encore Natalie Portman, qui ont mené des carrières pleines de rôles intéressants et risqués. Mais personne n’a atteint ce niveau, où son nom est synonyme d’énorme talent et où les gens l’utilisent comme étalon pour mesurer les autres. Ce que je sais, c’est que Meryl Streep roulerait des yeux à ce que j’ai dit et à l’idée de couronner quelqu’un « la nouvelle Meryl Streep ». Elle n’a jamais été très impressionnée par elle-même. Lorsque Donald Trump l’a qualifiée de « surfaite », elle a accepté.

Lire aussi

Mariángel Alcázar