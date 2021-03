Les collèges qui nécessitent une lutte technologique contre les virus pour dire si cela fonctionne

Avant que l’Université de l’Idaho n’accueille les étudiants sur le campus l’automne dernier, elle a fait un gros pari sur une nouvelle technologie de dépistage des virus. L’université a dépensé 90000 dollars pour installer des stations de balayage de température, qui ressemblent à des détecteurs de métaux d’aéroport, devant ses restaurants et ses installations sportives à Moscou, dans l’Idaho. Lorsque le système montre un élève qui marche à travers avec une température inhabituellement élevée, on demande à l’élève de partir et d’aller se faire tester pour Covid-19. Mais jusqu’à présent, les scanners de fièvre, qui détectent la température de la peau, ont attrapé moins de 10 personnes sur les 9 000 étudiants vivant sur ou à proximité du campus. Même dans ce cas, les administrateurs d’université ne pouvaient pas dire si la technologie avait été efficace parce qu’ils n’avaient pas suivi les étudiants signalés par de la fièvre pour voir s’ils allaient se faire tester pour le virus. L’Université de l’Idaho est l’une des centaines de collèges et d’universités qui ont adopté des scanners de fièvre, des vérificateurs de symptômes, des moniteurs de fréquence cardiaque portables et d’autres nouvelles technologies de dépistage Covid cette année scolaire. De tels outils coûtent souvent moins cher qu’une intervention de santé plus validée: tests de virus fréquents de tous les étudiants. Ils aident également les collèges à mettre en valeur leurs efforts de sécurité en cas de pandémie.

Mais la lutte dans de nombreux collèges pour garder le virus à distance a soulevé des questions sur l’utilité des technologies. Un effort du New York Times a enregistré plus de 530000 cas de virus sur les campus depuis le début de la pandémie. Un problème est que les scanners de température et les applications de vérification des symptômes ne peuvent pas détecter le estimé 40 pour centt de personnes atteintes du coronavirus qui ne présentent pas de symptômes mais sont toujours contagieuses. Les scanners de température peuvent également être extrêmement imprécis. Les Centers for Disease Control and Prevention ont averti qu’une telle dépistage basé sur les symptômes n’a qu’une «efficacité limitée». Les écoles ont du mal à dire si – ou dans quelle mesure – les nouveaux appareils ont fonctionné. De nombreuses universités et collèges, y compris d’éminents instituts de recherche, n’étudient pas rigoureusement l’efficacité. «Alors pourquoi nous dérangeons-nous?» a déclaré Bruce Schneier, un éminent technologue en sécurité qui a décrit ces systèmes de contrôle comme du «théâtre de la sécurité», c’est-à-dire des outils qui permettent aux gens de se sentir mieux sans pour autant améliorer leur sécurité. «Pourquoi dépenser cet argent?» Plus de 100 écoles utilisent une application gratuite de vérification des symptômes de virus, appelée CampusClear, qui peut autoriser les étudiants à entrer dans les bâtiments du campus. D’autres demandent aux élèves de porter des dispositifs de surveillance des symptômes qui peuvent suivre en continu les signes vitaux comme la température de la peau. Et certains ont adapté les systèmes de glissement de carte d’identité qu’ils utilisent pour admettre les étudiants dans les dortoirs, les bibliothèques et les gymnases en tant qu’outils pour retracer les expositions potentielles aux virus.

Les administrateurs de l’Idaho et d’autres universités ont déclaré que leurs écoles utilisaient la nouvelle technologie, ainsi que des politiques telles que la distanciation sociale, dans le cadre des efforts plus vastes du campus pour empêcher le virus. Certains ont dit qu’il était important pour leurs écoles de déployer les outils de dépistage même s’ils n’étaient que modérément utiles. À tout le moins, ont-ils déclaré, l’utilisation de services tels que les applications quotidiennes de vérification des symptômes peut rassurer les étudiants et leur rappeler d’être vigilants sur d’autres mesures, comme le port de masques.

Certains experts en santé publique ont déclaré qu’il était compréhensible que les collèges n’aient pas évalué méthodiquement l’efficacité de la technologie contre le coronavirus. Après tout, ont-ils dit, les écoles n’ont pas l’habitude de dépister fréquemment l’ensemble de la population de leur campus pour de nouvelles maladies infectieuses. Même ainsi, certains experts ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par le fait que les universités manquaient d’informations importantes qui pourraient les aider à prendre des décisions plus fondées sur des données probantes sur le dépistage de la santé. «C’est un énorme vide de données», a déclaré Saskia Popescu, une épidémiologiste des maladies infectieuses qui est un professeur adjoint à l’Université George Mason. « La morale de l’histoire est que vous ne pouvez pas simplement investir dans cette technologie sans avoir un processus de validation derrière elle. » D’autres experts médicaux ont déclaré qu’une surveillance accrue d’étudiants en grande partie en bonne santé semblait indûment intrusive, étant donné que les vérificateurs de symptômes ont une utilité limitée et que l’efficacité des moniteurs de santé portables contre Covid-19 n’est pas encore connue. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 2 mars 2021 à 10 h 34 HE Les travailleurs de la santé du monde entier ont été confrontés à la violence alors que la pandémie faisait rage.

Au milieu d’un déploiement lent de l’UE, l’Autriche et le Danemark cherchent à faire équipe avec Israël sur les vaccins.

Dans le cadre d’un accord négocié par la Maison Blanche, Merck contribuera à augmenter les approvisionnements en vaccin de son rival Johnson & Johnson. L’introduction d’outils de dépistage sur les campus a souvent été cahoteuse. L’automne dernier, l’Université de Missouri a commencé à exiger tous les étudiants, professeurs et membres du personnel doivent utiliser CampusClear, une application gratuite qui interroge les utilisateurs sur les symptômes possibles, comme une température élevée ou une perte d’odeur. Les utilisateurs qui déclarent ne pas présenter de symptômes reçoivent alors un message «Bon à faire!» notification qui peut les autoriser à entrer dans les bâtiments du campus.