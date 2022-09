Les collèges organiseront un débat public conjoint pour les candidats à la mairie de Kelowna – Kelowna Capital News

Et ils sont partis.

Avec une poignée de candidats en lice pour le poste de maire de Kelowna, tous les cinq sont invités à s’exprimer lors d’un prochain débat public co-organisé par l’Okanagan College et l’UBC Okanagan.

Prévue pour le 27 septembre à l’amphithéâtre de l’Okanagan College sur KLO Road, l’animatrice de la radio de CBC, Sarah Penton, jouera le rôle de modératrice.

“Nous sommes ravis d’accueillir les candidats, les étudiants et la communauté sur notre campus, d’entendre les personnes qui se présentent pour être le prochain maire de Kelowna”, a déclaré le Dr Neil Fassina, président du Collège Okanagan, qui a ajouté que les étudiants seront aider à préparer les questions sur les « sujets qui comptent le plus pour eux et pour l’avenir de Kelowna ».

Tom Dyas, Glendon Smedley, Silverado Socrates, David Habib et le titulaire Colin Basran ont tous jeté leur chapeau dans le ring pour la course à la mairie. Selon un communiqué de l’Okanagan College, on leur posera des questions sur des sujets tels que l’abordabilité, la vérité et la réconciliation et le changement climatique.

La directrice de l’UBC Okanagan, la Dre Lesley Cormack, a ajouté que « cet événement est l’occasion de parler des priorités qui comptent pour notre communauté aujourd’hui et, plus important encore, de considérer ce qui est le plus important pour Kelowna alors que nous nous tournons vers l’avenir.

L’entrée est gratuite pour le public, mais le nombre de places est limité, nous vous encourageons donc à vous procurer des billets sur la page Eventbrite « Kelowna Votes ». Les dons seront acceptés pour la Société des survivants des pensionnats indiens.

Les portes ouvrent à 19h.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaÉlection 2022Course du maire