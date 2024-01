Les collèges n’obtiendront pas de données FAFSA avant mars, ce qui retardera les offres d’aide

“Il n’est pas exagéré de dire que ce genre de retards ont un impact direct sur la façon dont les étudiants prennent leurs décisions”, a déclaré Jon Fansmith, vice-président principal des relations gouvernementales pour l’American Council on Education, un groupe professionnel universitaire.

Selon le ministère, plus de 3,1 millions de personnes ont déjà rempli le FAFSA. Cependant, un groupe qui ne l’a pas fait est celui des étudiants dont un parent qui n’a pas de numéro de sécurité sociale. On ne sait pas pourquoi, un mois après la mise à disposition du nouveau formulaire FAFSA, ces étudiants ne peuvent toujours pas terminer le processus.

Le ministère de l’Éducation a été confronté à un certain nombre de défis inhabituels au cours de l’année écoulée, en plus de la refonte de la FAFSA. L’année dernière, il a dû redémarrer le mécanisme de recouvrement des remboursements des prêts étudiants après une pause de paiement de plusieurs années en raison de la pandémie, et il a également été changer la façon il supervise les gestionnaires qui collectent ces paiements. Le ministère avait demandé au Congrès plus d’argent pour l’aider à terminer tout le travail, mais il n’a pas reçu d’argent supplémentaire pour ces tâches.

Ann Carrns rapports contribués.