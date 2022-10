Les collèges luttent contre la baisse des inscriptions et le sous-financement post-Covid

De plus en plus de collèges ont des difficultés financières

Lincoln College à Lincoln, Illinois, fermé à la fin du semestre de printemps. « Le Lincoln College est au service d’étudiants du monde entier depuis plus de 157 ans », a déclaré le président David Gerlach. “La perte d’histoire, de carrières et d’une communauté d’étudiants et d’anciens élèves est immense.” Le San Francisco Art Institute a fermé ses portes après 150 ans. La Marymount California University à Rancho Palos Verdes et le Becker College à Worcester, Massachusetts, ont également récemment fermé leurs portes. Comme l’ont d’autres institutions à travers le pays.

Le nombre de collèges fermés au cours des 10 dernières années a quadruplé par rapport à la décennie précédente, selon un reportage dans le Wall Street Journal. À l’approche de l’année universitaire 2022-2023, la New Jersey City University a déclaré un urgence financière. “Une tendance nationale à la baisse des inscriptions d’étudiants d’âge universitaire a entraîné une érosion à long terme de la capacité de fonctionnement de l’université”, a déclaré Joseph Scott, président du conseil d’administration de l’école de Jersey City, New Jersey, dans un communiqué.

Les coupes budgétaires ont créé une « crise » pour les petites écoles

Dans le même temps, des coupes sombres dans le financement public de l’enseignement supérieur ont fait peser une plus grande partie des coûts sur les étudiants et ouvert la voie à augmentations importantes des frais de scolarité. Pendant ce temps, les frais de scolarité continuent d’augmenter. Les frais de scolarité et les frais plus chambre et pension pour un collège privé de quatre ans s’élevaient en moyenne à 55 800 $ au cours de l’année scolaire 2021-2022; dans les collèges publics de quatre ans de l’État, il était de 27 330 $, selon le Conseil du collège.

“Le vrai problème est que le soutien fédéral aux étudiants et le soutien de l’État aux étudiants ont diminué”, a déclaré Barbara Mistick, présidente de l’Association nationale des collèges et universités indépendants. “Il est inévitable qu’il y ait une crise quelque part le long de la ligne.” Cependant, toutes les écoles ne sont pas en difficulté. En fait, les institutions les plus élitistes du pays s’en sortent mieux que jamais. Les écoles plus petites et moins sélectives – et celles qui desservent les élèves à revenu faible et moyen – ont été les plus durement touchées.

Personne ne fait rien pour améliorer l’abordabilité, et les universités vont continuer à souffrir. Hafeez Lakhani fondateur et président de Lakhani Coaching

“Si ces écoles sont fermées, vous allez avoir un véritable écart d’accès”, a déclaré Mistick. L’université devient une voie réservée à ceux qui ont les moyens de payer, d’autres rapports le montrent également. “Le vrai défi est que les élèves du secondaire recherchent une école abordable”, a-t-elle déclaré.

Considérez les finances d’un collège avant de vous inscrire