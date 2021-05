Les collèges et lycées imaginables seront sans masque à l’automne: Fauci

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef à la Maison Blanche, a déclaré qu’il était concevable que les collèges et les lycées soient complètement sans masque à l’automne.

« Si les enfants se font vacciner, il est concevable que cela finisse par devenir une recommandation. Nous devrons simplement attendre et voir », a déclaré Fauci.

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré mardi que plus d’un demi-million de jeunes de 12 à 15 ans avaient reçu un vaccin Covid-19 jusqu’à présent – moins d’une semaine depuis que le CDC l’a autorisé à la distribution publique.

Fauci a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » qu’il prédit que les règles sur les élèves vaccinés varieront d’un district scolaire à l’autre dans différents États parce que les autorités locales sont celles qui ont le pouvoir de le faire.

Cette semaine, les gouverneurs de l’Iowa et du Texas ont signé des lois interdire aux districts scolaires d’imposer des masques pour les étudiants ou le personnel. Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré que c’était aux parents de décider si leurs enfants devraient porter des masques dans les écoles publiques de l’État.

Fauci a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il pensait que les États-Unis atteindraient l’objectif du président Joe Biden de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid d’ici le 4 juillet. éprouver une poussée de Covid-19 à l’automne si les gens continuent à se faire vacciner.

« C’est en notre pouvoir. Nous pouvons l’arrêter ou l’empêcher simplement par la vaccination, et je suppose que c’est la chose qui est si frustrante quand les gens ne veulent pas se faire vacciner », a déclaré Fauci. « Nous voulons tous revenir à la normale … Il y a une voie facile pour cela, et c’est simplement se faire vacciner. »

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a également précisé que, pour le moment, « nous ne savons pas » si « nous aurons absolument besoin de rappels » parce que nous ne connaissons pas la durabilité de la protection en ce qui concerne le vaccins.

« Nous pouvons, à un moment donné, avoir besoin d’un rappel, mais nous ne savons pas quand c’est, si c’est un an ou plus d’un an. Donc je pense que nous ferions mieux de s’y préparer, et c’était le point que j’essayais de faire « , a déclaré Fauci.