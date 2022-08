Les collèges devraient être responsables du coût d’un diplôme – Shaw Local

Quand j’ai rencontré ma femme il y a 21 ans, sa mère n’était pas si sûre de moi.

Après tout, j’avais dix ans de plus que sa fille et nous étions fiancés dans les cinq semaines suivant notre rencontre. Alors, elle a essayé de trouver des choses qui pourraient me faire peur.

« Est-ce que Joan a mentionné qu’elle avait 85 000 $ de dette d’études? me dit-elle un jour. J’ai répondu: «Oui, elle l’a fait; Je veux toujours l’épouser.

Pour les économistes qui lisent cette colonne, c’est 142 000 $ en dollars d’aujourd’hui. Ajoutez les intérêts payés en plus de cela et vous parlez de très gros dollars.

Mais la dette est maintenant payée.

Et maintenant, nous avons trois filles qui vont bientôt partir elles-mêmes pour l’université.

Scott Reder

L’annonce du président Joe Biden la semaine dernière qu’il annulera 500 milliards de dollars de dette de prêt étudiant semble magnanime jusqu’à ce que vous compreniez que cela signifie vraiment que les gens qui ne sont pas allés à l’université ou qui ont déjà payé pour l’université finiront par payer les études collégiales de quelqu’un d’autre. .

Ce sont des prêts fédéraux souscrits par le contribuable américain.

La situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement est similaire à la crise du logement en 2008.

Ensuite, les présidents des banques accordaient des prêts aux acheteurs de maison qui ne seraient probablement pas en mesure de rembourser le prêt. Pourquoi un banquier ferait-il une chose pareille ? Parce qu’ils pourraient immédiatement vendre ces prêts aux organisations parrainées par le gouvernement fédéral Fannie Mae et Freddie Mac et laisser les contribuables responsables si l’emprunteur faisait défaut.

Les présidents d’université font la même chose aujourd’hui. Ils admettent des étudiants dans des programmes menant à un diplôme où il y a peu de chances que les individus gagnent suffisamment pour payer le coût de leurs études.

Pourquoi un président d’université ferait-il cela ? Parce que les étudiants peuvent emprunter des prêts étudiants garantis par le gouvernement fédéral, et s’ils ne peuvent pas le rembourser, encore une fois, le contribuable est responsable.

Le système actuel de prêts étudiants contribue à l’hyperinflation des frais de scolarité que nous connaissons dans l’enseignement supérieur.

Les collèges augmentent les frais de scolarité parce qu’ils savent que les étudiants couvriront le coût avec de l’argent emprunté. Les étudiants empruntent plus d’argent parce que les frais de scolarité ont augmenté. Et le cycle auto-entretenu continue.

Ce qui est intéressant dans ce cycle, c’est où va l’argent.

“Le ratio étudiants / professeur est resté inchangé au fil des ans”, m’a dit Antony Davies, professeur d’économie à l’Université Duquesne, il y a quelques années. « La croissance que nous avons constatée concerne les frais généraux administratifs. De plus en plus de personnes sont embauchées pour faire des choses comme s’assurer que l’université se conforme aux réglementations gouvernementales. Ils n’ont aucun contact direct avec les étudiants.

Maintenant, le président Biden dit que la dette devrait être annulée.

Il s’agit d’un programme de Robin Hood inversé. Elle profite de manière disproportionnée aux ménages les plus riches au détriment des autres. Il ne fait rien pour résoudre le problème sous-jacent du coût de l’éducation.

Alors, comment réformer le système ? Le moyen le plus évident consiste à faire souscrire les prêts étudiants par le collège que l’étudiant fréquente plutôt que par le gouvernement fédéral. Cela obligerait les administrateurs universitaires à poser des questions difficiles comme quelqu’un qui obtient un diplôme en art peut-il rembourser une dette de 100 000 $ ?

Une autre option serait que le gouvernement traite les collèges comme Biden veut traiter avec les grandes sociétés pharmaceutiques. Parce que les contribuables paient pour les médicaments achetés via Medicare, il veut utiliser ce poids pour négocier à la baisse le prix des ordonnances pour nous tous. Bien pour lui.

Mais il devrait faire de même avec les collèges et les universités. S’ils veulent que leurs étudiants soient éligibles aux prêts et bourses d’études soutenus par le gouvernement fédéral, ils doivent réduire le coût des études collégiales.

Dans les années 1970, 25 % des diplômés du secondaire entre 18 et 25 ans fréquentaient l’université. Aujourd’hui, ce chiffre est de 50 %. Mais ne vous trompez pas. Les enfants ne sont pas deux fois plus intelligents qu’ils ne l’étaient alors.

Au lieu de cela, nous mettons plus de personnes sur la voie de la recherche de titres de compétence.

Lorsque mon père m’a appris la menuiserie et la maçonnerie en béton à l’adolescence, c’était tout autant une expérience d’apprentissage que d’être assis dans une salle de classe et de mémoriser le tableau périodique. Mais il y a des gens hautains qui ne pensent pas beaucoup à de telles expériences d’apprentissage. Pour eux, l’éducation ne compte que si elle est accompagnée d’un diplôme (et d’un prix).

Les syndicats, les employeurs et d’autres offrent d’excellentes possibilités de formation qui n’exigent pas la prise en charge de dettes. Certains des meilleurs journalistes avec qui j’ai travaillé n’ont jamais fréquenté l’université. Ils ont commencé dans de petits hebdomadaires et ont gravi les échelons.

Lorsqu’un plombier vient chez moi, peu m’importe qu’il soit allé à l’université. Et pourtant, ils sont bien payés et leur travail est essentiel à la société.

Le collège n’est pas pour tout le monde. Mais les opportunités de réussite doivent être disponibles pour tout le monde.

• Scott Reeder, un Temps de l’Illinois rédacteur personnel, joignable au sreeder@illinoistimes.com.