Les collèges canadiens cherchent à rassurer les étudiants indiens au milieu de la dispute avec Nijjar – National

Les universités canadiennes rassurent les étudiants indiens sur leur sécurité et offrent des ressources pour faire face à l’incertitude déclenchée par la crise diplomatique entre les deux pays, alors qu’elles cherchent à limiter les retombées sur une entreprise en plein essor.

Alors que les collèges canadiens se préparent à entamer un autre semestre, certains étudiants envisagent de retarder leurs cours, tandis que d’autres se demandent si l’enseignement supérieur pourrait devenir un dommage collatéral de la crise actuelle.

La dérive diplomatique entre l’Inde et le Canada a commencé en septembre après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que New Delhi pourrait avoir participé au meurtre d’un défenseur séparatiste sikh en Colombie-Britannique. L’Inde nie catégoriquement cette allégation.





L’Inde est de loin la plus grande source d’étudiants internationaux au Canada dans le secteur de l’éducation internationale en croissance rapide, représentant environ 40 pour cent des titulaires de permis d’études. Les étudiants internationaux contribuent chaque année à l’économie canadienne à hauteur de plus de 20 milliards de dollars canadiens (14,6 milliards de dollars américains).

Selon les estimations de consultants indiens, plus de 100 000 étudiants se préparaient au test de compétence en anglais et organisaient un financement pour étudier au Canada l’année prochaine.

En réponse, les meilleures universités proposent des cours coûtant jusqu’à 40 000 dollars canadiens par an, tandis que les collèges proposent des cours de courte durée et moins chers, afin d’établir un lien avec les étudiants et de s’assurer que la querelle diplomatique ne porte pas atteinte à l’une des exportations les plus connues du Canada.





Reuters s’est entretenu avec plus d’une douzaine d’universités et de consultants au Canada et en Inde qui ont déclaré qu’ils prenaient des mesures pour rassurer les étudiants.

« Nous avons également contacté divers partenaires en Inde, dont certains sont des établissements d’enseignement et des fondations avec lesquels nous travaillons, pour garantir nos progrès et que nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration », a déclaré Joseph Wong, vice-président de l’Université. de Toronto, qui compte plus de 2 400 étudiants internationaux indiens sur 86 297 inscrits en 2022-2023.

Les universités canadiennes affirment que l’impasse pourrait être de courte durée, mais des questions persistent concernant les prochains semestres et les étudiants s’interrogent sur la sécurité au Canada.

Ashok Kumar Bhatia, président de l’Association des consultants pour les études à l’étranger, a déclaré que de nombreux étudiants indiens s’inquiètent pour leur sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques accrues.

En réponse, des cabinets de conseil comme IDP Education envoient des messages vidéo pour apaiser les nerfs.





John Tibbits, président du Conestoga College de Kitchener, en Ontario, a noté qu’environ une centaine d’étudiants parmi les milliers qui s’inscrivent chaque année se demandaient s’ils pouvaient reporter leurs cours et que les étudiants actuels souhaitent suivre des cours en ligne.

« Notre plus grande préoccupation est l’incertitude. Que pourrait faire le gouvernement indien en matière de visas et comment les gens pourraient-ils réagir », a déclaré Tibbits. « Nous dépensons 50 millions de dollars canadiens par an pour les universités uniquement pour soutenir les étudiants. »

Les étudiants internationaux ont connu une forte croissance au cours des dernières années, aidant l’industrie à émerger comme l’un des plus grands secteurs d’exportation du Canada, dépassant les pièces automobiles, le bois d’œuvre ou l’aviation. La semaine dernière, le ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller, a décrit les étudiants internationaux comme « un atout très lucratif ».

La présidente de l’Université York, Rhonda Lenton, qui était en Inde lorsque la nouvelle a été annoncée, s’est dite confiante dans la capacité des deux gouvernements à résoudre la situation.

Mais en Inde, les familles et les candidats prometteurs de l’État du Pendjab sont inquiets. Au Pendjab, qui compte 30 millions d’habitants, presque une famille sur quatre compte un membre étudiant ou se préparant à étudier au Canada.

À Amritsar, au Pendjab, où se trouve le Temple d’Or, l’un des sites les plus sacrés du sikhisme, plus de 5 000 étudiants ont immigré au Canada l’année dernière.

Jiwan Sharma, chauffeur de taxi, se demande si c’est le bon appel pour que son fils embarque sur le vol vers le Canada qu’il a réservé récemment.

« J’ai investi plus de 250 millions de roupies (3 millions de dollars) dans mes économies de toute une vie pour envoyer notre fils au Canada, dans l’espoir qu’il s’y installe et nous aide dans la vieillesse. »

Il n’y a aucun signe d’apaisement des tensions. Mardi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada souhaitait que des pourparlers privés avec l’Inde résolvent le différend diplomatique, après qu’un rapport ait indiqué que New Delhi avait demandé à Ottawa de retirer 41 diplomates.

Gurbakhshish Singh, étudiant en commerce à Amritsar, s’est dit déçu que les relations de l’Inde avec un pays accueillant comme le Canada se soient détériorées.

« Le gouvernement a mis notre avenir en danger. »