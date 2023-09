Les collèges augmentent les inscriptions latino-américaines et les diplômes reçoivent le sceau d’Excelencia.

Quatorze collèges et universités ont obtenu cette année une distinction nationale pour leurs efforts visant à inscrire et à retenir les étudiants latino-américains dans l’enseignement supérieur.

Excelencia in Education, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les Latinos à terminer leurs études universitaires, a décerné son prix 2023 Sceau d’excellence aux établissements d’enseignement supérieur qui « font preuve d’intentionnalité et d’impact en servant les étudiants latino-américains tout en servant tous ». La désignation est de trois ans.

Neuf établissements l’ont reçu pour la première fois et les cinq autres ont été recertifiés.

Les premiers récipiendaires sont : Angelo State University au Texas ; Université d’État de Californie, Long Beach ; Université d’État de Californie, Los Angeles ; Université d’État de Californie, Northridge ; Université d’État métropolitaine de Denver ; Collège Phénix ; Collège Richard J. Daley dans l’Illinois ; l’Université St. Edward au Texas ; et l’Université des femmes du Texas.

Les cinq qui ont été recertifiés sont : California State University, Sacramento ; le Long Beach City College en Californie ; l’Université du Texas à Austin ; l’Université du Texas à San Antonio ; et l’Université de l’Illinois à Chicago.

« Comment pouvons-nous aider les étudiants à atteindre leurs objectifs et à les atteindre là où ils sont ? C’est au cœur de la prochaine phase de l’enseignement supérieur », a déclaré mardi Deborah Santiago, cofondatrice et PDG d’Excelencia in Education, dans une interview avec NBC News. Les institutions doivent revenir à cette priorité, a-t-elle souligné.

L’annonce annuelle d’Excelencia coïncide avec un récent Sondage Fondation Lumina-Gallup qui a révélé que les étudiants latino-américains ont plus de mal à rester à l’université que ceux des autres races et ethnies. La moitié de tous les étudiants latino-américains ont déclaré qu’il était difficile de rester dans leur programme en 2022, contre 40 % des étudiants noirs et asiatiques et 37 % des étudiants blancs.

Malgré cela, le sondage Gallup a également révélé que de nombreux Latinos non inscrits envisagent ou souhaitent s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Environ 53 % des Latinos non inscrits ont envisagé de s’inscrire dans un collège ou un programme de deux ans en 2022.

Supprimer les barrières, tendre la main

Angelo State University, l’une des universités nouvellement certifiées, a été récompensée pour avoir encouragé les efforts visant à faciliter l’accès à l’université pour les étudiants latino-américains, ruraux et autres et pour avoir éliminé les obstacles au transfert en raison de la perte de crédits.

Une autre institution nouvellement certifiée, la California State University, à Los Angeles, compte plus de 75 % d’étudiants latinos, 55 % d’étudiants de première génération et 64 % de bénéficiaires de bourses Pell. Son programme d’opportunités éducatives s’adresse aux étudiants de première génération à faible revenu – 81 % sont latinos – par le biais de programmes d’été, de conseils, de mentorat par les pairs et d’enseignement supplémentaire.

Le Phoenix College a été reconnu pour ses efforts visant à atteindre et à impliquer les familles afin de garantir que « plusieurs générations découvrent l’enseignement supérieur », selon Excelencia. Le collège accueille également un programme de recherche de premier cycle basé sur des cours pour promouvoir la représentation latino-américaine dans la recherche STEM.

Excelencia in Education a créé le Cadre Sceau d’Excellence en 2018 pour servir d’auto-évaluation aux institutions visant à mieux servir les étudiants latino-américains. Il suit les taux d’inscription, de rétention et d’obtention du diplôme des étudiants hispaniques, ainsi que la représentation des professeurs latino-américains.

L’organisation a annoncé les lauréats lors d’une cérémonie vendredi à Washington, DC, qui a été retransmise en direct et comprenait des remarques virtuelles du secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona.

Les collèges et universités nouvellement sélectionnés rejoignent un total de 39 établissements certifiés Seal. Bien qu’ils représentent environ 5 % de tous les établissements aux États-Unis, ils ont collectivement inscrit plus de 15 % et obtenu 17 % de tous les diplômés latino-américains au cours de l’année la plus récente.