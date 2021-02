Les collèges à prédominance blanche s’attaquent au racisme, à la diversité, à l’équité et à l’inclusion

Shirley Collado se souvient encore du trajet en bus.

Peu de temps après que Collado, maintenant présidente du Ithaca College dans le nord de l’État de New York, ait obtenu son diplôme du lycée de Brooklyn en 1990, elle est montée dans un bus à destination de Nashville et de l’Université Vanderbilt, sa maison pour les quatre prochaines années.

Elle a laissé derrière elle une communauté d’immigrants afro-caribéens bouillonnante de culture: une pizzeria dans un coin, un stand d’empanada de l’autre côté de la rue, différentes langues criaient joyeusement de haut en bas du pâté de maisons. Sa tenue de la fin de l’été était une expression de ce qu’elle appelait sa personnalité «féministe évolutive»: un jean déchiré, un T-shirt délavé et usé, des bottes de combat en daim et des cheveux extrêmement courts, allant à l’encontre de la tendance des longues mèches traditionnellement portées par les catholiques dominicains. jeune femme.

Elle est descendue du bus et « dans une autre planète », se souvient-elle. Vanderbilt était majoritairement blanche, chrétienne et conservatrice. Collado se démarquait et elle le savait.

Mais elle n’a pas été découragée. Sa mission était double: Vanderbilt allait l’aider à faire des études universitaires – elle serait la première de sa famille à le faire – et elle allait aider Vanderbilt à accroître sa diversité.

Aujourd’hui âgé de 48 ans et dirigeant d’une institution à prédominance blanche – et premier président dominicain américain d’un collège de quatre ans – Collado sait ce que cela fait d’être la seule personne de couleur dans la pièce. Elle connaît les pièges d’un corps étudiant et d’un corps professoral dominés par un seul groupe démographique, et combien d’étudiants sont laissés pour compte lorsque cela se produit. Elle est prête pour le changement depuis des décennies.

«L’académie (de l’enseignement supérieur) a été aux prises avec un grand nombre des mêmes problèmes encore et encore», a-t-elle déclaré. «Maintenant, nous devons arrêter de nous en occuper dans le périmètre. Au lieu d’avoir un «plan» ou un «groupe de travail» sur la diversité ou un bureau spécial, nous devons placer cette question au cœur de nos préoccupations. »

Et cette fois, elle pense que cela pourrait vraiment arriver.

À la suite des manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, Breonna Taylor et de nombreuses autres personnes de couleur, la nation a été secouée par un jugement racial qui a obligé beaucoup de gens à réfléchir à leur rôle en tant qu’antiraciste – ou non. Cela inclut les courtiers en puissance dans l’enseignement supérieur, dont beaucoup pensent que leurs établissements peuvent être des leaders en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

Pendant des décennies, les universités ont vanté les comités et les groupes de travail sur la diversité sans que le corps étudiant ou la démographie de leurs professeurs ne change réellement de manière substantielle, voire pas du tout. Mais certains considèrent cette fois comme différente.

«Je suis un sceptique plein d’espoir», a déclaré Kimberly Griffin, professeur et doyen associé des études supérieures et des affaires du corps professoral à l’Université du Maryland, qui est également rédacteur en chef du Journal of Diversity in Higher Education. «Je pense que ce qui est différent en ce moment, c’est que notre approche et notre compréhension du problème évoluent. … De plus en plus d’institutions se regardent et se demandent: «Quels sont les obstacles que nous avons créés, quels sont les changements structurels dans lesquels nous devons nous engager? Nous semblons enfin comprendre qu’au lieu de réparer les gens, nous devons réparer les institutions. »

Ayant averti qu’il n’y a pas un programme unique qui peut créer un nouveau système du jour au lendemain, Griffin a également souligné l’importance de la permanence, une réalisation essentielle pour les membres du corps professoral qui veulent jouer un rôle dans le changement à long terme.

«La titularisation n’est pas simplement:« Nous ne pouvons pas vous licencier », a expliqué Griffin. «La permanence ouvre la porte au leadership au sein de l’établissement – si vous voulez être directeur de département ou avoir une voix au sein d’un comité qui crée un changement institutionnel et une gouvernance autour du campus, le principal moyen d’y parvenir est la permanence.»

La plupart des collèges et universités à travers le pays sont considérés comme des institutions à prédominance blanche, mais une petite secte – y compris historiquement des collèges et universités noirs – peut être classée comme des institutions au service des minorités en fonction de la démographie des étudiants.

La California State University est le plus grand système universitaire public du pays, avec plus de 480000 étudiants et 23 campus – 21 dont au moins 25% des étudiants sont hispaniques. Depuis sa création, la CSU est fière de recruter et de retenir un corps étudiant diversifié, une tâche que certains pourraient envisager de relever sans action positive, ce que la Californie n’a pas.

«Je dirais que s’appuyer excessivement sur un seul outil pour atteindre un objectif – en particulier un objectif qui est un défi complexe et en constante évolution – n’est jamais une bonne chose», a déclaré Luoluo Hong, vice-chancelier associé de la CSU pour les affaires étudiantes et la gestion des inscriptions. «Le succès de CSU reflète que, que nous ayons ou non une action positive dans notre boîte à outils, nous allons nous concentrer très consciemment» sur le recrutement des étudiants et de la faculté de couleur. L’action positive, a-t-elle dit, «n’est qu’un début» pour toute université qui peut légalement l’utiliser. Cela ne peut pas devenir une béquille.

Construire un corps étudiant diversifié ne peut pas non plus être la fin, a souligné Hong: «Nous devons faire les choses qui permettront à la diversité de rester».

Les écoles de la CSU, comme d’autres à travers le pays, ont mis en place des programmes spécifiques conçus pour aider à démanteler les barrières pour les élèves de couleur, dont beaucoup sont également des élèves de première génération et / ou d’un statut socio-économique inférieur.

Plus d’étudiants latinos que jamais essaient d’obtenir leur diplôme, mais c’est difficile et coûteux

Adrian Hall est senior en sciences de la santé générales et connexes à la Grand Valley State University à Allendale, Michigan. Il est également président de l’Union des étudiants latino-américains et membre actif de Laker Familia, un programme conçu pour aider les étudiants qui s’identifient comme hispaniques ou Latinx à trouver un réseau de soutien dans une école où plus de 80% des élèves sont blancs.

«Votre anxiété monte à travers le toit à la seconde où vous remarquez que vous êtes le seul étudiant de la couleur dans la pièce», a déclaré Hall. Des programmes comme Laker Familia n’aident pas seulement les étudiants de couleur à se sentir à l’aise, a-t-il dit, mais montrent à ces étudiants que l’université s’engage à leur réussite en créant un environnement accueillant. Il espère que davantage d’écoles mettent en œuvre des programmes comme Laker Familia.

«Nous avons besoin de perspectives plus larges pour tout le monde», a déclaré Hall. «L’histoire, par exemple, ne devrait pas être seulement à travers les yeux de nos pères fondateurs blancs – il y a plus dans l’histoire que nous ne voyons pas. Ce que je sais avec certitude, c’est que l’ajout d’étudiants en couleur et la faculté de couleur vous donnent ces différentes perspectives. »

Collado à Ithaca est d’accord. Et elle voit la diversité, l’équité et l’inclusion comme la racine d’un nouveau système, pas simplement comme une branche qui peut se briser et disparaître.

«Nous devons nous attaquer à l’ensemble de la structure et l’intégrer dans notre ADN», a déclaré Collado. «Parce que lorsque nous sommes au milieu d’une crise, ce que nous sommes en ce moment, devinez quelle est la première chose à faire? Tous les trucs périphériques, tous les programmes spéciaux pour les étudiants en couleur.

«Lorsque vous en faites partie intégrante, c’est difficile – mais c’est aussi plus difficile de le faire disparaître.»