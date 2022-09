Les collectivités de l’Okanagan prolongent l’interdiction de faire des feux

Plusieurs régions du nord de l’Okanagan gardent un couvercle sur les feux de camp pendant le long week-end.

Vernon, Armstrong-Spallumcheen, Cherryville, la région rurale de Lumby, la région rurale d’Enderby et le district régional central de l’Okanagan prolongent l’interdiction actuelle de faire des feux.

La prolongation entre en vigueur à 12 h le jeudi 1er septembre, période pendant laquelle le BC Wildfire Service lève l’interdiction pour l’ensemble du centre d’incendie de Kamloops.

“Avec les conditions sèches et les températures élevées actuelles, nous avons adopté une approche proactive pour assurer la sécurité de tous pendant le long week-end”, a déclaré le chef des pompiers d’Armstrong Spallumcheen, Ian Cummings. L’interdiction d’Armstrong est prolongée jusqu’à midi le lundi 5 septembre

Le district régional de North Okanagan lève l’interdiction pour les zones B et C (Swan Lake-Commonage et BX-Silver Star) conformément au BC Wildfire Service. L’interdiction restera dans les régions rurales de Lumby, Cherryville et Enderby rurale (zones D, E et F). Le district régional de Central Okanagan maintient également l’interdiction en place.

Tous les feux resteront interdits dans la ville de Vernon jusqu’à ce que le public soit avisé autrement.

“Le niveau de danger d’incendie dans la ville de Vernon reste élevé”, a déclaré le chef des pompiers David Lind. “Pour cette raison, l’interdiction des feux de camp restera en vigueur à Vernon jusqu’à ce que les conditions s’améliorent, pour aider à prévenir les incendies de forêt d’origine humaine et à protéger la sécurité publique.”

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux réchauds homologués CSA ou ULC qui utilisent du gaz, du propane ou des briquettes, ni aux appareils de feu de camp portatifs qui utilisent des briquettes, du combustible liquide ou gazeux, pourvu que la hauteur de la flamme soit inférieure à 15 centimètres.

Le non-respect de l’interdiction de feu peut entraîner des amendes pouvant atteindre 1 000 $ en vertu des règlements municipaux de la ville de Vernon. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

En plus des feux de camp, des feux à ciel ouvert de catégorie 2 et de catégorie 3, les activités suivantes sont également interdites :

• l’utilisation de feux d’artifice ;

• l’utilisation de lanternes célestes ;

• l’utilisation de barils ou de cages de brûlage de n’importe quelle taille ou description ;

• l’utilisation de cibles explosives binaires ;

• l’utilisation de tiki et torches similaires ;

• l’utilisation de cheminées ; et,

• l’utilisation de réchauds extérieurs ou d’autres appareils de feu de camp portatifs non approuvés CSA ou ULV.

