Les collations préférées des Britanniques révélées comme la moitié affirment qu’elles sont frappées par la sensation de faim lors de leurs déplacements

La collation préférée des Britanniques pour les fringales en déplacement a été révélée.

Un quiz prétend montrer quel genre de grignoteur vous êtes – car une étude a révélé que près d’un tiers ne quitterait jamais la maison sans une « collation d’urgence ».

Le paquet de chips classique est toujours le meilleur aliment que les Britanniques mangent en déplacement Crédit : Alamy

Le paquet classique de chips est toujours le meilleur aliment que les Britanniques mangent en déplacement.

La moitié (49%) ont été frappés par la sensation de faim lors de leurs déplacements, pour découvrir qu’ils n’avaient rien pour combler le vide.

Alors que 18% aiment toujours avoir une poignée de noix sur eux en cas d’urgence de la faim, plus d’un sur 10 (13%) opterait pour une pâtisserie enveloppée.

Le sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que la moitié d’entre eux ne rêveraient pas de partir sans au moins deux bouchées à manger, le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner à la maison étant l’une des principales raisons pour lesquelles les gens s’assurent quelque chose de savoureux pour plus tard.

Un porte-parole de La Boulangère, qui a commandé l’étude, a déclaré : « Personne ne veut être pris de court dans une tempête de faim.

«Avoir quelque chose sous la main au cas où vous auriez un petit creux est une très bonne idée, il est donc judicieux d’avoir des aliments plus durables et indulgents dans le placard lorsque vous mangez sur le pouce.

« Mais les consommables à plus court terme sont également très intéressants pour une petite bouchée, comme un fruit. »

L’étude, via OnePoll, a également révélé que le matin et le milieu de l’après-midi sont les moments où un morceau caché est le plus apprécié.

Parmi les personnes interrogées, les parents étaient plus susceptibles d’emporter de la nourriture d’urgence lorsqu’ils sont en déplacement (42 %) que ceux qui n’ont pas d’enfants (14 %).

74 % trouvent toujours utile de garder des grignotines dans leur sac pour leurs adolescents affamés.

Mais 45 % d’entre eux ont déclaré qu’ils mettaient souvent des collations dans leur sac « pour plus tard », qu’ils soient en famille ou non.

Avec 68 % d’entre eux affirmant que la planification d’urgence, lorsqu’il s’agit de nourriture à emporter, est une tactique parentale qu’ils conserveront toute leur vie.

Pour 46 %, le petit-déjeuner aide à préparer une bonne journée, tandis que 44 % pensent que c’est la meilleure façon de commencer du bon pied.

Trois sur 10 disent aimer une variété d’options de petit-déjeuner qu’ils peuvent déguster chaque matin, 42 % d’entre eux savourant un bol de céréales ou de granola comme carburant un jour de semaine.

Tandis que du pain grillé (38 %), du café et du thé (68 %) et des fruits (24 %) sont également au menu pour un remontant matinal.

La règle interdite de tremper les viennoiseries du petit-déjeuner dans les boissons est l’évangile pour 43 %, tandis que 23 % pensent que l’amélioration de l’expérience de trempage est acceptable pour un moment d’indulgence.

Les deux tiers (66 %) trouvent que cela coûte généralement moins cher s’ils planifient et préparent leur nourriture lorsqu’ils sont en déplacement, tandis que 37 % disent que cela les empêche d’acheter à la hâte quelque chose qu’ils n’aiment pas vraiment.

Tandis qu’un quart d’entre eux mettent de la nourriture dans leur sac pour plus tard parce qu’ils risquent de manquer le petit-déjeuner et de profiter du choix qu’ils ont pris pour manger pendant leurs déplacements.

Le porte-parole de La Boulangère a ajouté : « Ce que nous choisissons de mâcher en dit long sur notre personnalité.

« Certains d’entre nous aiment être bien préparés, surtout lorsqu’il s’agit du premier repas de la journée.

« Qu’il soit rangé dans un placard ou rangé dans votre sac de jour, un croissant pur beurre ou un pain-au-chocolat fondant dans la bouche, le petit-déjeuner est pratiquement écrit partout.

« Bien sûr, si vous manquez le petit-déjeuner, vous aurez besoin de quelque chose un peu plus tard pour un coup de pouce – mais ce n’est pas parce que vous êtes pressé que vous ne pouvez pas vous faire plaisir avec quelque chose de vraiment savoureux.

« Quoi qu’il en soit, avec un peu de planification, ce premier repas de la journée ne doit pas être un compromis.

« Mais comme nous le savons tous, même avec le plus gros petit-déjeuner du monde, le besoin d’un petit quelque chose en plus peut survenir à tout moment. »