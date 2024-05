Les collations courantes augmentent le risque de problèmes cognitifs, préviennent les neurologues

Les aliments ultra-transformés pourraient augmenter notre risque de problèmes cognitifs et d’accidents vasculaires cérébraux, selon une étude, s’ajoutant au nombre croissant de preuves selon lesquelles ce que nous mangeons peut affecter notre fonction cérébrale.

Aux États-Unis, les aliments ultra-transformés représentent près de 60 pour cent de notre apport énergétique, selon une étude publiée dans Le BMJ. Cela comprend une gamme de collations emballées, de boissons gazeuses, de nouilles instantanées, de plats préparés et la plupart des produits contenant une longue liste d’ingrédients, de conservateurs, d’émulsifiants, d’édulcorants et d’arômes artificiels méconnaissables.

De plus en plus de recherches ont établi un lien entre les aliments ultra-transformés et un risque accru de diverses maladies, telles que les maladies cardiaques, le diabète, le cancer de l’intestin et l’obésité. Aujourd’hui, une nouvelle recherche du Massachusetts General Hospital a découvert un lien entre les aliments ultra-transformés et la santé du cerveau.

« Plusieurs études indépendantes ont montré des associations entre les aliments ultra-transformés et des résultats importants pour la santé », a déclaré l’auteur de l’étude et professeur de neurologie à Harvard, W. Taylor Kimberly. Semaine d’actualités.

« Notre étude complète ces travaux en montrant que les UPF sont associés à deux contributeurs majeurs à l’altération des fonctions cérébrales : les accidents vasculaires cérébraux et les troubles cognitifs », a-t-il poursuivi. « Notre étude montre également qu’il est important de prêter attention non seulement aux aliments que nous mangeons, mais également à la manière dont ces aliments sont transformés avant de les manger. »

Un acheteur regarde un paquet de chips au supermarché. Les aliments ultra-transformés représentent près de 60 pour cent de notre apport énergétique aux États-Unis, avec des implications potentielles en matière de problèmes cognitifs et d’accidents vasculaires cérébraux.

Fossette Bhati/Getty



La recherche, publiée dans la revue Neurologie, a examiné les données de 30 239 participants âgés de 45 ans ou plus qui ont été suivis sur une période moyenne de 11 ans. Les participants ont été invités à remplir des questionnaires sur ce qu’ils mangeaient et buvaient, à partir desquels l’équipe a calculé leur consommation quotidienne moyenne d’aliments ultra-transformés.

Parmi ces participants, 14 175 ont été étudiés pour des signes de déclin cognitif, tandis que 20 243 ont été étudiés pour des accidents vasculaires cérébraux. Personne dans aucun des deux groupes n’avait d’antécédents de déclin cognitif ou d’accident vasculaire cérébral avant le début de la période d’étude. À la fin de l’étude, 768 participants avaient reçu un diagnostic de déficience cognitive et 1 108 avaient eu un accident vasculaire cérébral.

Après ajustement en fonction de l’âge, du sexe, de l’hypertension artérielle et d’autres facteurs de risque connus de démence, l’équipe a découvert qu’une augmentation de 10 pour cent de la consommation d’aliments ultra-transformés était associée à un risque 16 pour cent plus élevé de déficience cognitive. À l’inverse, la consommation d’aliments non transformés ou peu transformés était associée à un risque inférieur de 12 % de déficience cognitive.

Après que l’équipe ait ajusté les mêmes facteurs de risque, le risque d’accident vasculaire cérébral était 8 pour cent plus élevé chez ceux qui consommaient davantage d’aliments ultra-transformés, tandis que les aliments peu transformés étaient associés à un risque d’accident vasculaire cérébral 9 pour cent inférieur.

Cet effet était particulièrement prononcé chez les participants noirs. La consommation d’aliments ultra-transformés était associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral de 15 pour cent pour ce groupe démographique.

« Nos résultats montrent que le degré de transformation des aliments joue un rôle important dans la santé globale du cerveau », a déclaré Kimberly. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour mieux comprendre quels aliments ou composants de transformation contribuent le plus à ces effets…. Ces résultats sont des associations, il sera donc important d’évaluer dans un essai randomisé comment les changements apportés à notre alimentation changent. le risque de ces problèmes de santé.

Bien que cette étude n’ait pas étudié les effets causals de ces associations, Kimberly a déclaré que les milliards de microbes qui vivent dans nos intestins et les molécules qu’ils produisent jouent probablement un rôle important.

« Nous avons été très intéressés de comprendre comment la nourriture que nous mangeons affecte les métabolites mesurables dans le sang », a-t-il déclaré. « La nourriture que nous mangeons est métabolisée et transformée par les bactéries présentes dans notre intestin. Ce qui nous intéresse, c’est que certains des métabolites liés aux accidents vasculaires cérébraux et/ou aux troubles cognitifs sont liés à des types d’aliments spécifiques et sont synthétisés par le microbiome intestinal. Il va de soi que les aliments ultra-transformés peuvent également avoir un impact sur notre microbiome intestinal, ce qui pourrait à son tour avoir un impact sur la santé cérébrale à long terme. »

En ce qui concerne le risque d’accident vasculaire cérébral, les aliments ultra-transformés peuvent avoir des effets à la fois directs et indirects.

« D’autres études ont montré que les aliments ultra-transformés sont associés à l’hypertension artérielle, au diabète et aux maladies cardiovasculaires », a déclaré Kimberly. « Ces conditions médicales augmentent également le risque d’accident vasculaire cérébral futur. Par conséquent, nous pensons que les aliments ultra-transformés ont un impact sur notre risque d’accident vasculaire cérébral à la fois directement, en affectant la santé cérébrovasculaire, et indirectement, en raison de l’hypertension artérielle, du diabète et des maladies cardiaques. »

Kimberly a déclaré que même si les résultats de l’équipe étaient purement observationnels, ils s’ajoutent à un nombre croissant de recherches qui montrent que la réduction de la consommation d’aliments ultra-transformés est susceptible de bénéficier à la fois à votre cerveau et à votre santé en général.

« Notre étude fournit une raison de faire attention à la nourriture que nous mangeons », a-t-il déclaré. « Non seulement nous devrions viser à augmenter la quantité d’aliments sains, tels que les légumes-feuilles, les noix et les protéines à base de poisson, mais nous devrions également viser à réduire la quantité d’aliments préemballés et de collations sucrées et salées. »

Cependant, il est également important d’être pratique et pragmatique, a déclaré Kimberly.

« Les aliments ultra-transformés sont pratiques. Ils ont tendance à avoir une durée de conservation plus longue et sont conçus pour faire appel à notre sens du goût. La bonne nouvelle est que notre étude a montré que même une consommation progressivement plus faible d’aliments ultra-transformés était associée à un meilleur cerveau. profil de santé », a-t-il déclaré.

Vous pouvez lire l’étude complète sur Neurologie, la revue médicale de l’American Academy of Neurology.

Y a-t-il un problème de santé qui vous inquiète ? Faites-le nous savoir via [email protected]. Nous pouvons demander conseil à des experts et votre histoire pourrait être présentée dans Semaine d’actualités.