Les collaborateurs fuient la campagne présidentielle de RFK Jr.

La campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. a été frappée par un exode de membres du personnel qui en auraient eu assez de la direction incompétente de la campagne, des dépenses extravagantes et de la mauvaise organisation de la campagne.

Depuis le début de l’année, 14 membres de la nouvelle campagne de Kennedy ont démissionné, a rapporté Mediaitecitant plusieurs sources s’adressant au média de manière anonyme.

Une source proche de la campagne a imputé le chaos à Amaryllis Fox Kennedy, directrice de campagne et belle-fille de Kennedy, et à Del Bigtree, directeur des communications anti-vaccin de la campagne, qui ont tous deux été qualifiés d’« égoïstes ». et agir pour « leur propre avancement personnel ».

“La campagne est en désordre parce que la haute direction est composée de personnes qui répondent à leurs propres besoins plutôt qu’à ceux du candidat”, a déploré une autre source. “Personne n’a d’expérience politique et ça se voit.”

La campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. a été frappée par un exode de son personnel. Chris DuMond/Shutterstock

Les membres mécontents du personnel de campagne de RFK Jr. ont évoqué des dépenses excessives et une désorganisation. REUTERS

Une source proche de la campagne a imputé le chaos à Amaryllis Fox Kennedy, directrice de campagne et belle-fille de Kennedy. Getty Images

Del Bigtree est le directeur des communications anti-vaccins de la campagne. PA

Les travailleurs de la campagne auraient été surpris par la récente publication de rapports de la FEC révélant des paiements démesurés à certains des dirigeants.

La société KFP Consulting de Bigtree a reçu 35 000 $ rien qu’en décembre ; une LLC enregistrée auprès du COO de campagne Matthew Sanders gagne 21 000 $ par mois, et une autre entité liée à l’assistant de campagne Charles Eisenstein a gagné plus de 64 000 $ au cours des trois derniers mois de 2023, selon les documents.

« Lorsque les rapports ont été publiés et que tout le monde a vu les sommes d’argent obscènes que certaines personnes gagnent, alors qu’elles paient souvent de leur poche leur propre matériel promotionnel et ne peuvent pas couvrir leur allocation d’essence, beaucoup de gens ont commencé à penser que ces gens escroquaient. et écrémer pour remplir leurs poches », a déclaré un agent de campagne.

Le travailleur s’est souvenu d’un cas où des membres du personnel avaient été offensés de voir Bigtree participer à une réunion Zoom depuis une station de ski.

“Del dépense énormément d’argent”, a déclaré une autre source. “Il passe des appels Zoom depuis les pistes avec du champagne alors que de nombreuses personnes sont bénévoles et ne sont pas payées.”











