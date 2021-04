Les collaborateurs de Boris Johnson sont avertis qu’ils risquent la prison s’ils suppriment des textes ou des e-mails concernant la rénovation de son appartement à Downing St

Les collaborateurs de BORIS Johnson ont été avertis qu’ils risquent la prison s’ils suppriment des SMS ou des e-mails concernant la ligne «argent contre rideaux» – et ont une semaine pour remettre leurs téléphones.

Un e-mail sévère envoyé au personnel du Parti conservateur déclare: « Vous êtes averti qu’il s’agit d’une enquête criminelle. »

Boris Johnson fait face à une enquête de la Commission électorale pour savoir qui a payé pour la rénovation de son appartement Crédit: Reuters

La Commission électorale a annoncé qu’elle lançait une enquête officielle cette semaine à la suite d’accusations selon lesquelles le Premier ministre n’avait pas payé le coût initial du projet de rénovation de 200000 £ de l’appartement de Downing Street.

Le coup de semonce adressé au personnel se lit comme suit: « Si vous falsifiez, dissimulez, détruisez ou disposez d’une autre manière d’informations… vous pourriez commettre une infraction pénale de Pervertir le cours de la justice. »

La Commission électorale enquête sur le parti sur une prétendue violation des règles de financement relatives à la refonte de l’appartement n ° 11 que le Premier ministre partage avec sa fiancée Carrie Symonds.

M. Johnson insiste sur le fait qu’il a personnellement payé pour la rénovation somptueuse et a rejeté les allégations d’actes répréhensibles en tant que «farrago de non-sens».

Mais il n’a pas démenti les informations selon lesquelles le projet de loi était initialement couvert par un parti ou un don privé, qui, selon des règles strictes, doit être déclaré.

Tous les membres du personnel conservateurs ont maintenant une semaine pour rechercher leurs appareils pour tout message ou e-mail concernant le radoub.

Le PM a été englouti dans une tempête lors de la rénovation de l’appartement n ° 11 Crédit: EPA

Sa fiancée Carrie Symonds aurait décrit le décor comme un « cauchemar de John Lewis » Crédit: PA

Un e-mail d’avertissement juridique envoyé aux employés du siège de la campagne conservatrice a déclaré hier: «D’ici le vendredi 7 mai, vous êtes tenu de produire des copies non expurgées de toutes les communications… qui concernent les arrangements et / ou accords conclus pour le règlement des coûts les travaux de rénovation de l’appartement du 11 Downing Street au-delà de ceux rencontrés par le bureau du Cabinet sur les fonds publics ».

L’ultimatum lancé par le juriste Alan Mabbutt a ajouté: «Vous êtes averti qu’il s’agit d’une enquête criminelle.»

Le chien de garde a annoncé qu’il lançait une enquête officielle cette semaine à la suite d’accusations selon lesquelles le Premier ministre n’avait pas payé le coût initial.

Les premiers ministres ont un budget annuel de 30000 £ pour aménager l’appartement de Downing Street, mais la refonte du décor du No11 aurait atteint six chiffres.

M. Johnson et les ministres ont balayé les questions de savoir qui avait initialement financé la rénovation.

Au cours d’un échange enflammé avec le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer cette semaine, le Premier ministre ne se demanderait pas si le Parti conservateur ou son homologue conservateur Lord Brownlow de Sherlock Row avait hésité le financement initial.

Il a déclaré: « J’ai couvert les coûts … Je me suis entièrement conformé au code de conduite et les responsables n’ont cessé de me conseiller tout au long de cette affaire. »

Le chien de garde, qui a des pouvoirs étendus pour imposer des amendes ou renvoyer des affaires à la police, a déclaré qu’il y avait «des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs infractions ont pu se produire».

Des sondes séparées dans la rangée de rénovation sont également effectuées par le haut fonctionnaire Simon Case et le nouveau conseiller aux normes No10 de No10, Lord Geidt.

Le PM a également été signalé aux autorités communales.