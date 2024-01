Les collaborateurs de Biden donnent aux législateurs une sombre évaluation de l’Ukraine sans aide supplémentaire

WASHINGTON — Président Joe BidenLes principaux collaborateurs de ont dit sans détour aux législateurs dans un réunion privée mercredi que si le Congrès n’autorise pas une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine dans les prochains jours, la Russie pourrait gagner la guerre en quelques semaines – des mois au mieux, selon deux personnes proches de la réunion.

Conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le directeur du renseignement national Avril Haines a déclaré aux législateurs que l’Ukraine serait à court de certains capacités de défense aérienne et d’artillerie dans les prochaines semaines, selon des sources proches de la réunion.

Cette sombre évaluation, qu’un responsable de la Maison Blanche a qualifiée d’« incroyablement sombre », a été rendue alors que l’avenir de l’aide à l’Ukraine n’a jamais été aussi incertain. Cela survient également alors que les responsables de la Maison Blanche de plus en plus alarmé à la perspective que Biden ne puisse pas tenir sa promesse selon laquelle les États-Unis seront là pour Kiev « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Lors de la réunion de mercredi à la Maison Blanche, Sullivan et Haines ont donné aux principaux dirigeants du Congrès un calendrier précis pour lequel les principales ressources militaires de l’Ukraine seront considérablement épuisées, ainsi qu’une évaluation détaillée de la dynamique actuelle sur le champ de bataille, ont déclaré les deux personnes proches de la réunion. dit.

Sullivan a souligné que la situation de l’Ukraine deviendrait plus difficile au cours de l’année, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, en proposant des plages de dates spécifiques pour lesquelles l’Ukraine se retrouvera à court terme dans diverses capacités.

Les collaborateurs du président ont déclaré aux législateurs que le manque d’aide affecterait bien plus que l’Ukraine et pourrait inciter d’autres pays qui dépendent des États-Unis, notamment le Japon et la Corée du Sud, à repenser leurs alliances, selon des sources proches de la réunion. Leur message, disaient ces gens, était qu’une victoire russe simplement parce que les États-Unis n’ont pas pu s’en sortir « aurait des répercussions dans le monde entier ».

Le groupe bipartite des dirigeants du Congrès présent à la réunion a convenu que l’aide à l’Ukraine est une priorité en matière de sécurité nationale, mais a reconnu qu’il existe des désaccords sur la manière de procéder sur le plan législatif, ont déclaré ces personnes.

L’aide à l’Ukraine, bloquée au Congrès depuis des mois, fait partie d’une législation qui prévoit également un financement pour la sécurité des frontières entre Israël, Taiwan et les États-Unis. En octobre, Biden a demandé une aide militaire supplémentaire de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont une partie serait utilisée pour reconstituer les stocks américains. Le Congrès a déjà autorisé une aide d’environ 75 milliards de dollars à l’Ukraine.

Pendant des semaines à l’automne dernier, les responsables de la Maison Blanche ont exprimé leur confiance dans le fait que le Congrès adopterait davantage d’aide, notant que la majorité des républicains et des démocrates la soutenaient. Mais la résistance de certains républicains du Congrès a bloqué le projet de loi, et les négociations menées par un trio bipartisan au Sénat sur les changements de politique à la frontière sud, une priorité absolue pour les républicains, ont été difficiles.

Bien que des questions en suspens concernant la partie frontalière du projet de loi demeurent, les dirigeants du Sénat les deux parties ont exprimé leur optimisme cette semaine que la chambre haute pourrait bientôt se saisir du projet de loi. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré aux journalistes après la réunion de la Maison Blanche qu’il évaluait les chances d’un accord à « plus de la moitié », et a déclaré plus tard qu’ils pourraient commencer à traiter le projet de loi dès la semaine prochaine.

Le sort du projet de loi à la Chambre est bien plus incertain.

Biden a averti pendant des mois, y compris dans un discours à la nation du Bureau ovale, qu’un manque de nouvelle aide serait désastreux pour l’Ukraine et l’ordre mondial dans son ensemble. La Maison Blanche a déclaré le mois dernier qu’elle avait fourni à l’Ukraine les derniers fonds américains disponibles, une déclaration qui a suscité le scepticisme de certains législateurs, y compris de ceux qui soutiennent l’aide à l’Ukraine.

Sullivan et Haines ont prédit que, sans davantage d’aide militaire américaine, les forces ukrainiennes ne pourraient continuer à combattre les Russes que pendant des semaines, voire des mois, selon des personnes proches de la réunion. Le président russe Vladimir Poutine prend des décisions sur le champ de bataille en fonction des vulnérabilités de l’Ukraine depuis que l’administration Biden a déclaré le mois dernier qu’elle avait fourni à Kiev la dernière assistance militaire américaine autorisée, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Par exemple, Sullivan et Haines ont déclaré aux législateurs que ce n’est pas une coïncidence si Poutine a lancé sa plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre en février 2022 après que le Congrès soit rentré chez lui le mois dernier sans approuver une aide supplémentaire, selon des personnes proches de la réunion.

Les collaborateurs du président ont fait valoir que l’Ukraine était beaucoup plus vulnérable aux attaques de Moscou alors que le Congrès était au point mort, ont déclaré ces personnes.

Les deux personnes proches de la réunion de mercredi ont déclaré que les responsables de l’administration avaient donné plus de détails sur l’évaluation actuelle et future des États-Unis concernant l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – qui s’est rendu à Washington à deux reprises au cours des cinq derniers mois pour plaider personnellement en faveur de cette aide – a adopté une position inhabituellement discrète alors que l’aide militaire à son pays reste incertaine. Lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, cette semaine, Zelensky, habituellement animé, est apparu plus réservé et n’a pas lancé d’appel public à l’aide, selon un haut responsable de l’administration.

Il s’agit d’un changement salué par l’administration Biden, a déclaré le responsable, car certains responsables ont estimé que Zelenskyy avait exagéré sa position dans le passé en appliquant trop de pression sur le Congrès.

À Davos, le secrétaire d’État Antony Blinken a cherché à rassurer Zelensky sur le fait qu’il existe toujours un large soutien bipartite au Congrès pour fournir un financement à l’Ukraine et a déclaré que les responsables travaillaient sur le processus, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Vendredi, Biden a averti que les troubles pourraient se propager en Europe si le Congrès ne parvenait pas à adopter une aide supplémentaire à l’Ukraine.

“Si nous nous retirons et que la Russie est capable de soutenir son assaut et de faire tomber l’Ukraine, que pensez-vous qu’il va se passer dans les pays des Balkans ?” » Biden a déclaré lors d’un événement avec les maires américains. “Cela change la dynamique.”

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com