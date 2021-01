«Les fonds publics ont été facturés 30 £», soit plus de 40 $, a déclaré un parent, qui a publié une photo largement partagée sur Twitter d’un colis qui, selon elle, devait durer 10 jours. Par rapport aux articles de son supermarché local, elle a dit: «J’aurais acheté ça pour 5,22 £.»

Les portions étaient maigres, ce qui soulevait des inquiétudes quant à savoir si les enfants recevaient suffisamment de nourriture pendant la pandémie de coronavirus, et le gouvernement les avait surpayés, ont déclaré les critiques.

Mais lorsque des photos des colis, livrés aux étudiants à la maison alors que les verrouillages ont fermé des écoles à travers la Grande-Bretagne, ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, elles ont été vivement condamnées par les parents et les militants anti-faim comme la star du football Marcus Rashford.

LONDRES – Le paquet de nourriture, étalé sur un tapis, comprenait une boîte de haricots, un assortiment de fruits, de légumes, de collations, de pain et de fromage en tranches – des dispositions d’un programme gouvernemental qui offre aux étudiants à faible revenu des déjeuners gratuits.

Chartwells, un entrepreneur chargé de fournir le forfait repas diffusé sur Twitter, a déclaré mardi que la photo contenait suffisamment pour cinq jours de repas scolaires, et non 10, et que les frais, y compris les coûts de distribution, s’élevaient à environ 14 dollars.

Mais cela n’a pas suffi à calmer le tollé, et mercredi, le gouvernement a annoncé qu’il rétablirait la semaine prochaine des programmes de bons qui donneraient aux parents la possibilité d’acheter eux-mêmes des repas.