Les colibris prospèrent grâce à un mode de vie extrême. Voici comment.

Tout le monde aime observer les colibris, de minuscules oiseaux flous aux couleurs vives qui se précipitent, planant autour des fleurs et défendant pugnacement leur propriété d’une mangeoire.

Mais pour les scientifiques qui les étudient, les colibris offrent bien plus qu’un spectacle divertissant. Leur petite taille et leur métabolisme fulgurant signifient qu’ils vivent sur le fil du rasoir, devant parfois éteindre presque complètement leur corps juste pour conserver suffisamment d’énergie pour survivre la nuit – ou pour migrer sur des milliers de kilomètres, parfois à travers l’océan.

Leur régime alimentaire riche en nectar entraîne des taux de sucre dans le sang qui pourraient plonger une personne dans le coma. Et leur vol rapide et zoomant génère parfois des forces g suffisamment élevées pour faire perdre connaissance à un pilote de chasse. Plus les chercheurs regardent, plus les surprises se cachent à l’intérieur de ces minuscules corps, les plus petits du monde aviaire.

« C’est le seul oiseau au monde capable de voler à l’envers et à reculons », explique Houx Ernestécologiste de la conservation à l’Université du Wyoming. « Ils boivent du sucre pur et ne meurent pas du diabète. »

Ernest fait partie du petit nombre de chercheurs qui étudient la manière dont les colibris font face aux exigences extrêmes de leur mode de vie. Voici une partie de ce que les scientifiques ont appris sur les adaptations uniques des colibris.

Mettez-vous au travail

Pendant des années, la plupart des chercheurs ont supposé que les colibris passaient seulement environ 30 pour cent de leur journée à se consacrer à des activités énergivores consistant à passer de fleur en fleur et à avaler du nectar, tout en se reposant la plupart du temps. Mais quand l’écologiste physiologique Anusha Shankar En y regardant de plus près, elle a découvert qu’ils travaillaient souvent beaucoup plus dur que cela.

Shankar, maintenant du Tata Institute of Fundamental Research à Hyderabad, en Inde, a tenté de comprendre comment les colibris à large bec du sud de l’Arizona passent leurs journées. En utilisant une combinaison de méthodes expérimentales, elle a mesuré le taux métabolique des oiseaux au cours de diverses activités et a estimé leur dépense énergétique quotidienne totale. En ajoutant des données publiées précédemment, Shankar a pu calculer le coût énergétique par minute pour se percher, voler et planer, soit essentiellement les trois options d’un oiseau pour passer son temps.

Elle a ensuite déduit combien de temps les oiseaux devaient passer à se nourrir plutôt qu’à se percher au cours d’une journée.

« Nous avons fini par découvrir que c’est extrêmement variable », explique Shankar. Au début de l’été, lorsque les fleurs sont abondantes, les oiseaux pouvaient satisfaire leurs besoins énergétiques quotidiens avec seulement quelques heures de nourriture, passant jusqu’à 70 pour cent de la journée simplement à se percher, a-t-elle découvert. Mais lorsque les fleurs sont devenues plus rares après l’arrivée des pluies de mousson d’été, les oiseaux d’un site perché seulement 20 pour cent du temps et utilisé le reste de la journée pour se nourrir.

« Cela fait 13 heures par jour! » dit Shankar. « Je ne peux pas passer 13 heures par jour à courir. Je ne sais pas comment ils font.

Sérieusement, détendez-vous

Les colibris ont une astuce pour les aider à épuiser leurs réserves d’énergie : lorsqu’un oiseau risque de manquer d’énergie, il peut devenir engourdi la nuit, abaissant sa température corporelle presque au niveau de celle de l’air ambiant, parfois à peine quelques degrés au-dessus. gel. Lorsqu’il est en torpeur, l’oiseau semble presque dans le coma, incapable de répondre rapidement aux stimuli et ne respirant que par intermittence. La stratégie peut permettre d’économiser jusqu’à 95 pour cent des coûts métaboliques horaires pendant les nuits froides, a calculé Shankar. Cela peut être essentiel après des jours où un oiseau s’est nourri moins que d’habitude, comme après un orage. Cela aide également les oiseaux à économiser de l’énergie pour accumuler de la graisse avant la migration.

Shankar étudie actuellement les parties de leur physiologie que les colibris privilégient pendant la torpeur, en cherchant à voir de quels produits génétiques ils ne peuvent pas se passer. « Si vous êtes un colibri fonctionnant à 10 % de votre métabolisme normal, quels sont ces 10 % qui vous maintiennent en vie ? » demande-t-elle.