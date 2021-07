Les coléoptères, la sécheresse et les incendies sont une bombe à retardement en Occident

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Sécheresse extrême. Des températures qui grimpent. Des décennies de suppression des incendies. C’est une recette parfaite pour les types d’incendies de forêt qui ravagent actuellement l’Ouest.

Mais il y a un autre ingrédient qui pourrait rendre les incendies encore plus graves, et c’est juste la taille d’un grain de riz : les scolytes.

Ces minuscules insectes s’attaquent à un grand nombre d’espèces d’arbres, ce qui peut rendre certaines forêts, en particulier aux États-Unis. Ouest, plus sensible aux incendies de forêt graves. En fait, il y a des indications que les arbres tués par les coléoptères ont contribué à alimenter le Bootleg Fire qui fait actuellement rage dans l’Oregon.

Maintenant, le changement climatique risque d’ajouter du carburant au problème. La hausse des températures fait monter en flèche les populations de scolytes, tout en aggravant les sécheresses qui rendent les arbres plus vulnérables aux attaques de scolytes. Les infestations de coléoptères peuvent à leur tour contribuer au changement climatique, en transformant les forêts de puits de carbone en émetteurs de carbone.

« Dans le passé, les épidémies étaient plus limitées en étendue ou en intensité », a déclaré Rebecca Wayman, écologiste forestière à l’Université de Californie Davis. « Maintenant que nous avons vu des épidémies aussi graves avec d’énormes proportions d’arbres tués, l’effet du feu est certainement élevé dans l’esprit des gens. »

Les coléoptères sont l’une des nombreuses variables environnementales qui façonnent les incendies de forêt, ont déclaré des experts forestiers comme Wayman. Mais leur propagation rappelle que ces variables – de la sécheresse et de la suppression des incendies aux minuscules parasites – interagissent et peuvent s’amplifier les unes les autres. Le changement climatique modifie l’équilibre et contribue à transformer de nombreuses forêts en poudrières.

Rencontrez l’étrange scolyte

Les scolytes ne sont pas votre espèce charismatique typique, mais ce qui leur manque en apparence, ils le compensent en talent.

Sur les quelque 600 espèces aux États-Unis, une douzaine environ sont connues pour tuer des étendues de forêts en forant dans le bois, perturbant ainsi le flux de nutriments dans l’arbre. Tout d’abord, ils doivent submerger le système de défense de l’arbre avec une astuce chimique. Une fois qu’un coléoptère arrive à un arbre, il émet une phéromone qui fonctionne comme une balise, attirant des dizaines à des centaines d’autres coléoptères pour une attaque coordonnée. Ces coléoptères sont également connus pour transporter avec eux des champignons, que certaines espèces utilisent pour nourrir leur progéniture. Ensemble, les coléoptères et les champignons tuent l’arbre.

Remarquablement, une fois que l’arbre est plein de coléoptères, les insectes émettent une autre phéromone qui dit aux autres coléoptères de ne pas les rejoindre, selon Chris Fettig, un entomologiste de recherche au US Forest Service qui étudie les scolytes. « Cela change le comportement et fonctionne comme un signe » pas de vacance « », a-t-il déclaré.

Les scolytes sont originaires des États-Unis et font naturellement partie des écosystèmes forestiers, mais à mesure que leur nombre a augmenté, ils ont complètement décimé les forêts américaines. En fait, les scolytes ont tué plus d’arbres au cours des trois dernières décennies que tous les incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis réunis, selon un récent rapport du Forest Service co-écrit par Fettig. L’une des pires années de l’histoire a été 2009, lorsque les scolytes ont infesté près de 9 millions d’acres de forêts de l’Ouest.

Des données plus récentes suggèrent que les infestations de scolytes ont tué moins d’acres de forêt au cours des cinq dernières années, en moyenne, par rapport à la fin des années 2000, en partie parce qu’il y a tout simplement moins d’arbres hôtes que les scolytes peuvent infester, a déclaré Fettig. Mais lui et d’autres chercheurs avertissent que la mortalité des arbres provoquée par les dendroctones s’aggrave d’autres manières.

« Ces événements deviennent plus importants et plus graves et attirent plus d’attention », a déclaré Fettig. « Beaucoup d’entre nous craignent que ce soit une indication de ce à quoi l’avenir ressemblera dans plusieurs [eco]systèmes.

Le changement climatique et la lutte contre les incendies aident les scolytes à tuer les arbres

Le changement climatique aura un effet énorme sur les animaux de toutes sortes, et ces coléoptères ne font pas exception. En fait, la hausse des températures est en grande partie à blâmer pour le récent boom du dendroctone, selon les chercheurs.

D’une part, cela signifie qu’un plus grand nombre d’insectes sont capables de survivre à l’hiver, a déclaré Fettig. De plus, les recherches suggèrent que les températures estivales plus chaudes peuvent accélérer le temps nécessaire à certaines espèces pour terminer leur cycle de vie, entraînant une croissance de la population.

Le changement climatique rend également les sécheresses plus fréquentes et plus graves à certains endroits, de sorte qu’il y a moins d’eau disponible pour les arbres. Pour éviter le dessèchement, les arbres ferment des structures microscopiques appelées stomates qui absorbent le dioxyde de carbone. Sans accès au carbone contenu dans le CO2 – que les arbres utilisent pour leur système de défense – ils ont plus de mal à survivre à une attaque de scarabée. « Le stress hydrique climatique peut avoir des effets profonds sur la susceptibilité des arbres aux attaques de scolytes », ont écrit les auteurs de l’étude.

Pour aggraver les choses, des décennies de suppression des incendies et un manque de gestion forestière ont permis aux forêts de devenir denses, de sorte que plus d’arbres se disputent moins d’eau. « Nous ne pouvons pas simplement appeler cela le changement climatique », a déclaré Wayman. « Nous devons examiner l’historique de la façon dont nous avons géré – ou non – les forêts au cours des deux cents dernières années. Cela a également contribué à ce stress hydrique.

Les arbres morts peuvent alimenter les incendies de forêt

Lorsque les arbres sont infestés de scolytes, ils commencent à perdre de l’eau. Des recherches ont montré que les brindilles et les aiguilles du pin tordu, par exemple, peuvent perdre 80 à 90 pour cent de leur teneur en eau dans l’année suivant une attaque. Comme vous pouvez l’imaginer, les arbres secs ont tendance à être plus inflammables et brûlent plus chaud que les arbres humides. Les infestations peuvent également réduire la quantité de couvert forestier, permettant aux vents qui propagent le feu de traverser plus facilement la forêt.

Certaines recherches soutiennent déjà l’idée que les épidémies de scolytes peuvent alimenter des incendies de forêt intenses. Plus tôt cette année, Wayman a publié un article analysant l’empreinte de deux incendies dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, dont le Rough Fire de 2015 et le Cedar Fire de 2016. Ils ont collectivement brûlé plus de 70 000 hectares. Comme elle et ses co-auteurs l’ont découvert, une récente infestation de scolytes dans la région a augmenté la gravité des deux incendies de forêt, mesurée par la quantité de végétation qu’ils ont détruite dans leur empreinte. (La météo était toujours un facteur plus important, a-t-elle déclaré.)

« Il y a une influence de ces arbres morts sur le paysage », a déclaré Wayman. « Ils ont augmenté la probabilité que des arbres vivants à cet endroit meurent. »

Les scolytes ont également été impliqués dans certains des incendies les plus destructeurs de la dernière décennie, notamment le 2020 Creek Fire – le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État de Californie – et dans le plus récent Bootleg Fire en Oregon. Jusqu’à 90 pour cent du carburant du Creek Fire était du bois tué par les scolytes, ont rapporté Joshua Yeager et Mark Olalde de USA Today en 2020.

Pourtant, il est trop simple de dire que les épidémies de coléoptères alimentent toujours les incendies de forêt, et de nombreuses recherches n’ont pas réussi à trouver un lien.

Dans certains cas, le feu brûle déjà à une intensité si élevée, peut-être alimentée par des conditions météorologiques extrêmes, qu’il importe peu que les arbres soient morts avant que les flammes ne se déclarent, a déclaré Wayman. « Fait [tree mortality] même important lorsque vous avez des températures de 96 degrés et des vents de 80 miles par heure ? »

Le rôle des coléoptères dans les incendies dépend également fortement du temps écoulé depuis la dernière épidémie, ce qui affecte la quantité de carburant disponible, a déclaré Wayman. Alors que son étude a examiné l’impact d’une récente attaque de coléoptères, d’autres études qui ont évalué les incendies qui ont brûlé de nombreuses années après une infestation ont suggéré que les épidémies passées ne sont pas aussi inquiétantes. Une explication est que la pourriture réduit le carburant des arbres morts, a déclaré Fettig.

Bien que le rôle global des coléoptères reste incertain, il est clair qu’ils ont tué beaucoup de forêts et laissé beaucoup de carburant derrière eux. « L’ampleur de la mortalité actuelle des arbres est si grande qu’un plus grand potentiel de » feu de masse « existe dans les décennies à venir », ont écrit Fettig et plusieurs autres chercheurs en 2018.

Les brûlages dirigés aideront les forêts à survivre aux attaques de dendroctones

Alors, que pouvons-nous faire? Jusqu’à ce que des solutions climatiques à grande échelle réduisent la probabilité de températures extrêmes et de sécheresses sévères, les pompiers peuvent essayer une approche différente : forêts brûlantes ou éclaircies.

Cela peut sembler contre-productif : pourquoi brûler les forêts pour les sauver ? Mais la gestion forestière proactive – qui peut impliquer des brûlages dirigés et contrôlés et l’élimination de certaines espèces d’arbres d’une forêt – est le moyen le plus efficace de réduire les épidémies de scolytes, selon Sharon Hood, écologiste de recherche au US Forest Service.

Une façon dont nous savons que cela fonctionne est que les peuples autochtones ont utilisé des brûlages contrôlés pour gérer les forêts aux États-Unis pendant des milliers d’années, façonnant les écosystèmes mêmes que nous nous efforçons maintenant de sauver. Comprendre « le régime de perturbation historique et rechercher dans le passé les éléments qui ont influencé nos forêts peuvent vraiment aider à orienter la gestion actuelle et future », a déclaré Hood.

Les brûlages dirigés, par exemple, non seulement réduisent le risque d’incendies de forêt, mais réduisent également la densité des arbres, et donc la compétition pour l’eau entre eux. Les arbres hydratés ont plus de facilité à combattre les coléoptères. Les brûlages contrôlés peuvent également stimuler les défenses des arbres, a déclaré Hood.

« Avec le changement climatique, nous savons qu’il y a quelques choses que nous pouvons faire en tant qu’individus, mais c’est un problème mondial », a déclaré Wayman. « Alors que du côté de la gestion forestière, nous pouvons agir là-dessus. Nous ne pouvons pas lever les mains en l’air et dire : ‘C’est hors de notre contrôle.’ Nous pouvons agir. »