Les coléoptères envahissants imposent une règle provisoire sur le déplacement des palmiers

Les responsables de l’État ont étendu une règle provisoire restreignant le mouvement entre les îles des palmiers et d’autres matières végétales pour aider à contenir les ravageurs.

Le ministère de l’Agriculture d’Hawaï a déclaré vendredi que son comité consultatif sur les plantes et les animaux avait recommandé la prolongation d’un an de la règle provisoire établie en octobre dernier.

La présidente du HDOA, Sharon Hurd, a signé vendredi le règlement provisoire, qui est entré en vigueur immédiatement.

Il restreint le mouvement des palmiers ainsi que la décomposition des matières végétales, notamment le compost, le bois ou les copeaux d’arbres ; paillis ; terreau ; et d’autres produits d’aménagement paysager pouvant abriter du CRB, des zones infestées aux zones non infestées. Il restreint également le mouvement des palmiers mesurant plus de 4 pieds.

L’extension intervient peu de temps après le Département des parcs et des loisirs d’Honolulu au Kaiaka Beach Park, sur la côte nord d’Oahu. DPR a déclaré qu’environ 80 arbres sur la Côte-Nord avaient déjà été étiquetés pour être enlevés et qu’il inspecterait ses parcs riverains jusqu’au côté au vent et ferait de même là-bas.

La nouvelle n’est pas une surprise pour ceux qui sont aux prises avec des coléoptères envahissants depuis des années et qui ont exhorté la HDOA à finaliser une règle permanente.

Les coléoptères envahissants, découverts pour la première fois à la base commune Pearl Harbor-Hickam en 2013, ont déjà menacé la région de Wahiawa et détruit les palmiers le long d’une grande partie de la côte sous le vent.

Ce coléoptère invasif, détecté pour la première fois à Oahu en décembre 2013, est un ravageur sérieux des palmiers, principalement des cocotiers, et peut facilement les endommager et les tuer en perçant leur couronne pour se nourrir de la sève des arbres.

Les arbres morts présentent à leur tour un risque pour la sécurité, car ils peuvent tomber de manière inattendue après la pourriture de leurs troncs.

Tout individu, entreprise ou organisation qui enfreint cette règle sera accusé d’un délit et condamné à une amende de 100 $ à 10 000 $, selon le ministère.

Les sanctions pour une deuxième infraction commise dans un délai de cinq ans obligeront le contrevenant à payer les frais de nettoyage et d’élimination des matériaux contaminés, ainsi que les frais nécessaires à l’éradication complète de toute infestation de CRB causée par la violation, a déclaré la HDOA.

Les contrevenants récidivistes se verront imposer une amende de 500 $ à 25 000 $.

HDOA affirme que cette règle provisoire est valable pendant un an alors que HDOA finalise une règle permanente, qui sera examinée par le Conseil de l’agriculture d’Hawaï plus tard ce mois-ci.

« Les résidents de toutes les îles sont priés d’être vigilants lorsqu’ils achètent du paillis, du compost et des produits du sol, et d’inspecter les sacs pour détecter la présence de trous d’entrée », a déclaré HDOA dans un communiqué de presse.

Le coléoptère adulte mesure environ deux pouces de long et est entièrement noir, avec une seule corne sur la tête. Les adultes préfèrent se nourrir de cocotiers et d’autres palmiers plus grands, tandis que les larves ou larves de CRB vivent dans les déchets végétaux et animaux en décomposition.

Les rapports d’infestations possibles de CRB peuvent être signalés à la hotline antiparasitaire de l’État au 808-643-PEST (7378).

