Les coiffeurs noirs peuvent être exposés à un risque élevé de produits chimiques toxiques

Les chercheurs ont tenté d’identifier les sources possibles des produits chimiques, en utilisant une base de données de l’Agence américaine de protection de l’environnement. Ils ont trouvé des données sur 13 des composés, et la plupart étaient associés aux cheveux ou à d’autres produits de soins personnels. Certains autres étaient liés à des produits de nettoyage ou à des désodorisants qui peuvent être couramment utilisés dans les salons.

Il a qualifié les résultats de “première étape”. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si les coiffeurs sont exposés à “trop” de ces produits chimiques et quel pourrait être l’impact potentiel sur la santé, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne fait aucun doute que de nombreux “produits chimiques agressifs” sont utilisés dans les salons. Pourtant, on sait peu de choses sur les substances spécifiques que les travailleurs de salon absorbent par la peau ou inhalent, même en comparaison avec les produits de soins personnels ménagers.

Homer Swei est vice-président senior de la science de la vie saine pour le groupe de travail environnemental à but non lucratif.

Et bien que certains produits se vantent d’être exempts de parabènes ou de phtalates, par exemple, ces allégations ne sont pas non plus réglementées, a déclaré Swei.

C’est un défi particulièrement redoutable, ont déclaré les deux experts, pour les travailleurs de salon de se protéger des expositions chimiques. Il est donc essentiel de comprendre ce que contiennent les produits qu’ils utilisent habituellement et s’ils comportent des risques pour la santé.

Cela pourrait conduire au développement de meilleurs produits, a déclaré Prasse.

Selon les chercheurs, il y a environ 700 000 coiffeurs aux États-Unis. Plus de 90 % sont des femmes et près d’un tiers sont des femmes noires ou hispaniques. Et il y a une autre couche, a souligné Prasse : Beaucoup travaillent dans ces emplois pendant la grossesse – comme la moitié des coiffeurs de cette étude.