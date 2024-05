Les cofondateurs de MoviePass disent leur vérité dans le nouveau documentaire de HBO

Le nouveau documentaire de HBO, « MoviePass, MovieCrash », raconte une histoire que beaucoup d’entre nous connaissent : comment MoviePass, la startup de billetterie de cinéma par abonnement, a été un échec catastrophique. Après une série d’incidents et de tromperies, elle a déposé le bilan en 2020.

Cependant, le film raconte également l’histoire sous-estimée de deux hommes noirs qui cherchaient à perturber l’espace cinématographique, mais qui ont ensuite été expulsés de l’entreprise et forcés de regarder de côté pendant que leur création brûlait.

Mitch Lowe, ancien cadre de Redbox et Netflix, et Ted Farnsworth, PDG de la société d’analyse et de conseil Helios & Matheson, sont souvent considérés comme les visages de MoviePass. Cependant, aucun d’eux ne mérite d’être reconnu. MoviePass a été cofondé à l’origine par l’ancien directeur de Miramax, Stacy Spikes, et l’entrepreneur en série Hamet Watt.

La première de « MoviePass, MovieCrash », disponible sur Max à partir d’aujourd’hui, intervient à un moment où seulement 2,7 % des entreprises américaines appartiennent majoritairement à des Noirs, selon des estimations récentes du Enquête annuelle auprès des entreprises. Spikes espère que ce documentaire fera la lumière sur son point de vue et soulignera la nécessité d’augmenter le financement des fondateurs noirs.

« La vérité va être dite », a déclaré Spikes à TechCrunch. Il a ajouté que le documentaire ne traite pas seulement de « l’ascension et de la chute de MoviePass », mais aborde également le fait que nous en sommes encore aux premiers jours de l’évolution de la mentalité des investisseurs en capital-risque et que « de plus en plus de femmes et de fondateurs de couleur » sont accepté.

(Nous vous recommandons de regarder le documentaire avant de lire cet article.)

Lorsque Lowe a été nommé PDG pour la première fois en 2016, MoviePass existait déjà depuis cinq ans. Il s’agissait initialement d’un abonnement où les clients recevaient leur propre carte de débit chargée automatiquement avec le montant exact d’un billet de cinéma. Les clients sélectionnaient le film qu’ils souhaitaient voir dans l’application MoviePass. Cependant, la croissance du nombre d’utilisateurs n’était pas là où elle aurait dû être : le service tournait autour de 20 000 abonnés.

L’entreprise avait également besoin de plus d’argent, mais elle était confrontée à la dure réalité de la disparité du financement en capital-risque des entreprises appartenant à des Noirs. À ce jour, une infime partie du financement va aux fondateurs noirs. En 2023, les fondateurs noirs aux États-Unis ont levé 0,48 % de tout le capital-risque, soit environ 661 millions de dollars sur les 136 milliards de dollars alloués au total. Ce chiffre est le plus bas enregistré dans l’histoire récente, les fondateurs noirs représentant généralement au moins 1 % de tous les investissements en capital-risque déployés.

En fin de compte, les fondateurs pensaient que faire appel à un « homme blanc aux cheveux gris » inciterait d’autres hommes blancs à investir « plus à l’aise », a expliqué Watt dans le documentaire. Un an après l’arrivée de Lowe, Helios & Matheson ont acheté une participation majoritaire dans MoviePass pour 27 millions de dollars.

« Vous aviez ces fondateurs chevronnés qui savaient ce qu’ils faisaient et qui avaient beaucoup de succès et qui pourtant atteignaient un plafond en termes de capacité à lever des capitaux. Ensuite, vous avez deux Blancs qui peuvent récolter 150 millions de dollars avec la même marque », nous a dit Spikes. Il a assumé le rôle de directeur de l’exploitation jusqu’en 2018. Watt est resté membre du conseil d’administration.

MoviePass a rapidement changé de vitesse sous la direction de son nouveau propriétaire. Pour attirer autant de clients que possible, la société a considérablement réduit les frais d’abonnement à 10 $ par mois pour un film chaque jour. Le changement de prix a attiré environ 175 000 utilisateurs en 48 heures, donnant au service une importance grand public. En 2018, il avait grimpé à plus de 3 millions d’abonnés.

« Le prix de 10 $ était censé être promotionnel. Nous allions seulement mettre 100 000 personnes à ce niveau. Le moment [Lowe and Farnsworth] ont dit qu’ils ne voulaient pas désactiver cela était un gros signal d’alarme car 10 $ n’est pas un prix durable. Ce n’est tout simplement pas le cas », a ajouté Spikes, expliquant que le prix moyen du billet était de 11,50 $ à l’époque, donc les clients allant voir plusieurs films par semaine coûtaient des tonnes d’argent à l’entreprise.

En fait, MoviePass perdait des millions de dollars chaque mois. Il a perdu 40 millions de dollars en mai 2018 seul.

Les avertissements de Spikes à Lowe et Farnsworth ont été ignorés et MoviePass l’a licencié en 2018, dit-il. Watt a également été relâché.

« Mitch et Ted ripostaient et disaient : « Nous savons ce que nous faisons. Nous vous avons acheté. Merci pour le partage' », a déclaré Spikes dans le documentaire. « Cela m’a brisé le cœur de voir deux fondateurs noirs créer une entreprise comme nous l’avons fait, et puis tout d’un coup, il y avait un conseil d’administration entièrement blanc. »

« Il n’était tout simplement pas un membre constructif de l’équipe », a déclaré Lowe.

Les tentatives visant à joindre Lowe et Farnsworth pour obtenir leurs commentaires ont échoué.

Plus tard, MoviePass est revenu sur sa promesse de films illimités et a commencé à limiter son offre à trois films par mois. La société a également essayé d’autres sources de revenus, comme la vente de données aux annonceurs, la production de films via un studio interne et même une aventure bizarre dans le secteur aérien.

Des fêtes extravagantes sur les yachts aux dépenses frivoles de 1,1 million de dollars pour un événement inutile à Coachella, la frénésie de dépenses illustre un niveau scandaleux de cupidité des entreprises.

En parlant de l’événement Coachella, Lowe a déclaré : « J’ai ressenti un ressentiment de la part des employés de MoviePass. [who weren’t invited.] Chaque individu a ses différents rôles et tous les rôles ne permettent pas de faire la fête.

« Je suis assis à la maison et sur mon fil Twitter, voici Dennis Rodman sortant d’un hélicoptère MoviePass à Coachella… [They’re] brûler de l’argent. Le personnel souffre… Cela n’a aucun sens », a déclaré Spikes lors de notre entretien.

Pendant ce temps, les employés du service client et d’autres membres de l’équipe MoviePass étaient aux prises avec un navire en perdition alors que le site était confronté à des pannes répétées et à des clients en colère. (Spikes a affirmé dans une précédente interview avec TechCrunch que ces plantages étaient intentionnels.) Au cours de l’été 2019, une violation de données a révélé des dizaines de milliers de numéros de carte MoviePass ainsi que les numéros de carte de crédit personnels des clients.

Au cours de ses courtes années sous Lowe et Farnsworth, MoviePass s’est effondré. Les deux dirigeants attendent actuellement leur procès après avoir plaidé non coupables d’un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières et de trois chefs d’accusation de fraude électronique.

Spikes, quant à lui, a réussi à renverser son histoire. Il a acheté MoviePass en 2021 et l’a relancé l’année dernière. Cela semble réussir dans la mesure où est devenu rentable pour la première fois en 2023.

Au cours de l’interview avec TechCrunch, Spikes a également mentionné des détails qui n’ont pas été inclus dans le nouveau film de HBO, comme la création d’une application VR permettant aux téléspectateurs MoviePass de regarder des bandes-annonces de films sur les casques Meta Quest et Apple Vision Pro. Il espère un lancement estival.

Watt a fondé sa propre société de capital-risque, Partager des entreprisesen 2019, qui investit dans des entreprises de santé et de technologie.