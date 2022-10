Les cœurs des donneurs qui ont eu le COVID sont sans danger pour la greffe

“Malgré le besoin accru de cette opération, il y a une pénurie continue d’organes de donneurs disponibles pour les personnes ayant besoin d’une transplantation. La pandémie de COVID-19 a aggravé les choses avec un taux accru de donneurs testés positifs pour COVID-19, ce qui rend généralement donneurs inaptes à la transplantation », a déclaré Kim. “Cependant, plusieurs centres universitaires ont commencé à utiliser des cœurs de donneurs positifs au COVID-19 pour la transplantation cardiaque ces derniers mois et ont rapporté de bons résultats.”

Plus de 3 400 Américains attendent actuellement un cœur.

Aux États-Unis, 3 658 personnes ont reçu des cœurs en 2020, contre 1 676 en 1988, selon les statistiques sur les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de l’American Heart Association – 2022.

Au moment où ils atteignent le stade D, les gens ont un essoufflement, de la fatigue et un gonflement qui interfèrent avec la vie quotidienne. Cela peut conduire à des hospitalisations récurrentes.

Les directives 2022 de l’American Heart Association/American College of Cardiology/Heart Failure Society of America pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque recommandent la transplantation cardiaque pour les personnes qui évoluent vers une insuffisance cardiaque avancée (stade D).

“Plus précisément, nous pensions que la mort de causes respiratoires ou pulmonaires serait un problème chez les receveurs recevant des cœurs de donneurs avec COVID-19”, a déclaré Kim dans un communiqué de presse de l’association cardiaque. “Pourtant, nous n’avons trouvé aucune différence de ce type, et en fait, cette étude offre des preuves précoces que les cœurs de donneurs positifs au COVID-19 peuvent être aussi sûrs que les cœurs sans COVID-19 pour la transplantation cardiaque.”

Pourtant, la taille de l’étude était petite. Des études à plus long terme sont nécessaires pour évaluer comment les patients recevant des cœurs de donneurs positifs au COVID-19 se portent au-delà de 30 jours après la chirurgie, ont déclaré les chercheurs.

“Ces résultats fournissent des preuves que les résultats étaient similaires 30 jours après la greffe chez les patients qui ont reçu des cœurs de donneurs positifs au COVID-19, de sorte que les risques potentiels semblent être plus faibles que prévu”, a déclaré le Dr Eldrin Lewis, un insuffisance cardiaque avancée. et spécialiste de la transplantation cardiaque, professeur Simon H. Stertzer MD de médecine cardiovasculaire et président de la division de médecine cardiovasculaire de l’Université de Stanford en Californie.

“En retour, cela peut aider à remédier à la pénurie de cœurs de donneurs pour la transplantation et à réduire les temps d’attente, car les gens tombent souvent plus malades à mesure que l’insuffisance cardiaque progresse en attendant qu’un cœur de donneur soit disponible”, a déclaré Lewis dans le communiqué.