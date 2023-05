Les cœurs de donneurs de patients atteints de COVID liés à une survie plus faible

Les taux de mortalité à 6 mois et 1 an étaient de 13,8 % et 23,2 %, respectivement, pour ceux qui ont reçu des cœurs de donneurs COVID-19 actifs contre 7 % et 9,2 %, respectivement, pour ceux qui ont reçu des cœurs de donneurs non COVID-19.

Les taux de mortalité à 6 mois et 1 an étaient similaires pour les transplantations cardiaques provenant de donneurs récemment récupérés et non COVID.

Appels à la prudence et à davantage de données

« L’étude actuelle met en évidence l’importance d’une évaluation continue et probablement la nécessité d’une approche plus nuancée pour utiliser ce nouveau groupe de donateurs », ont déclaré les chercheurs..

« D’autres études portant sur un plus grand nombre de patients, un suivi plus long et des données cliniques plus détaillées sont nécessaires pour évaluer les résultats de [heart transplants] de donneurs infectés par le COVID-19 », ont-ils déclaré.

Sean Pinney, MD, chef de la cardiologie au Mount Sinai Morningside à New York, a déclaré que cette « analyse soigneusement effectuée soulève une mise en garde concernant l’acceptation de cœurs de donneurs atteints de COVID-19 actif ou récent ».

Il convient avec les chercheurs que davantage de recherches sont encore nécessaires. « Bien qu’il semble y avoir un signal de préjudice, je pense qu’il est imprudent de tirer trop de conclusions à partir des données telles qu’elles sont présentées. Cette analyse est incapable de fournir des détails sur les mécanismes qui pourraient expliquer l’augmentation observée de la mortalité », a déclaré Pinney. .