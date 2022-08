Les coéquipiers Tearful WNBA de Brittney Griner jouent après sa condamnation

Entre-temps, les coéquipiers et les fans de Griner ont poursuivi leur campagne publique de soutien.

Alors que les fans remplissaient l’arène jeudi soir, ils ont été accueillis par des danseurs du Connecticut Sun et des membres du personnel de l’arène portant des t-shirts “We are BG”. Les maillots Mercury n ° 42 violet et orange de Griner ont rempli les stands avec des variations de vêtements avec des messages appelant à sa liberté. Les joueurs de Mercury ont enfilé les maillots «We are BG» lors des échauffements d’avant-match, tout comme le personnel d’entraîneurs du Connecticut et plusieurs joueurs de Sun. La meneuse de jeu Sun Jasmine Thomas, qui a été blessée, portait un sweat à capuche avec une photo de Griner sur le devant et son numéro 42 sur le dos.