Brittney Griner est toujours détenue dans un centre de détention russe et le gouvernement américain ne semble pas faire grand-chose pour la ramener chez elle. Le président Biden et Kamala Harris ont tous deux lancé une offensive publique ces derniers temps pour déclarer à quel point cette question est importante pour eux alors que la clameur pour la libération de BG devient de plus en plus forte de jour en jour.

Les coéquipiers russes de Brittney Griner témoignent de son caractère devant le tribunal

Griner a de nouveau comparu devant le tribunal aujourd’hui pour poursuivre le procès qui pourrait potentiellement la conduire en prison pendant dix ans. Selon TMZ, ses coéquipiers de l’UMMC Ekaterinbourg se sont présentés pour témoigner en son nom et relayer son caractère intègre au tribunal. Cela comprend le capitaine de l’équipe Evgeniya Belyakova et le directeur de la franchise Maxim Ryabkov.

L’un des avocats de BG a noté que Ryabkov “a donné une description positive de Brittney Griner lors de son discours devant le tribunal, notant ses capacités exceptionnelles en tant que joueuse et sa contribution personnelle au renforcement de l’esprit d’équipe, ce qui a permis à l’équipe d’obtenir les meilleurs résultats dans le basket-ball russe. première ligue et dans les compétitions internationales pendant de nombreuses années.

Nous souhaitons que cela ne sonne pas comme si cela tombait dans l’oreille d’un sourd, mais la Russie semble déterminée à faire un spectacle à partir d’un sinsemilla et d’une démagogie sur grandaddy kush. La température géopolitique ne facilite pas les choses mais au diable toutes les excuses, BG GRATUIT !