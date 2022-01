Les coéquipiers du nageur trans « se sentent mal à l’aise » dans les vestiaires

Un nageur anonyme de l’Université de Pennsylvanie dit que les plaintes aux entraîneurs n’ont abouti à rien

L’un des coéquipiers de Lia Thomas à UPenn s’est plaint anonymement qu’elle et d’autres se sentent mal à l’aise de se changer dans les vestiaires avec le nageur trans.

Auparavant connue sous le nom de Will, Thomas a battu un certain nombre de records cette saison tout en participant de manière controversée à des épreuves féminines.

Et tandis que les parents se sont plaints de la participation de Thomas à la National Collegiate Athletic Association, qui a renvoyé la responsabilité à des organismes sportifs nationaux individuels dans le cadre d’une mise à jour de la politique, une coéquipière a également parlé de l’inconfort qu’elle et d’autres auraient ressenti avec Thomas dans le vestiaire.

« C’est vraiment gênant parce que Lia a toujours des parties du corps masculines et est toujours attirée par les femmes », a expliqué la nageuse au Daily Mail à propos de Thomas, qui aurait dit à ses collègues qu’elle sortait avec des femmes.

« Plusieurs nageurs l’ont relevé [with coaches], plusieurs fois », a déclaré la partie anonyme.

« Mais on nous a essentiellement dit que nous ne pouvions pas ostraciser Lia en ne l’ayant pas dans le vestiaire et que nous ne pouvions rien y faire, que nous devions essentiellement nous retourner et l’accepter, ou que nous ne pouvions pas utiliser notre propre vestiaire. ”

« C’est vraiment bouleversant parce que Lia ne semble pas se soucier de ce que cela fait ressentir à quelqu’un d’autre », continua le nageur.

« Les 35 d’entre nous sont juste censés accepter d’être mal à l’aise dans notre propre espace et vestiaire pour, comme, les sentiments d’un. »

« L’école était tellement concentrée sur le fait de s’assurer que Lia allait bien, et de faire tout ce qu’elle pouvait faire pour elle, qu’elle n’a même pas pensé au reste d’entre nous. »

Selon le nageur, Thomas « on dirait qu’elle aime » l’attention qu’elle reçoit pour la controverse en cours qui a « nous a tous beaucoup plus touchés que cela ne l’a affecté ».

Mais la plupart des membres de l’équipe ont peur de s’exprimer par crainte d’être qualifiés de transphobes, ce qui les a également vus s’abstenir de manifester lors des compétitions de natation.

« Si cela devient un peu plus gros, je pourrais enregistrer un disque, mais j’ai définitivement un peu peur », a admis le nageur.

« Ce dont j’ai peur, c’est que des employeurs potentiels recherchent mon nom sur Google, voient des commentaires sur des choses que j’ai dites et pensent : « Oh, cette personne est transphobe ».

Conformément à la nouvelle politique de la NCAA, cependant, la source anonyme est heureuse que l’organisation transfère la responsabilité à USA Swimming, qui déterminera bientôt si les athlètes transgenres peuvent concourir contre des rivaux biologiquement masculins ou féminins.

« USA Swimming est plus conservateur et ils ont des intérêts dans le jeu », fit-elle remarquer. « Ce sont des gens qui ont nagé toute leur vie, qui ont des enfants et des filles qui nagent, et ils voient ce que cela fait à la communauté de la natation. »

La nageuse espère que la décision de l’organisation sera prise avant les championnats de natation et de plongeon de la NCAA en mars, où Thomas doit participer aux épreuves féminines de 200 verges, 500 verges et 1 650 verges.

« Il est vraiment important que nous ne créions pas ce précédent », elle a insisté. « Je pense qu’il est important que les femmes et les petites filles ne lèvent pas la tête et disent : « Eh bien, je n’ai aucune chance de gagner. » »

Pour résoudre le problème, le nageur a proposé un « catégorie ouverte » où Thomas peut affronter des nageurs masculins mais pas participer à des courses masculines.

Ailleurs, Thomas a reçu le soutien de la médaillée d’argent de Tokyo 2020, Brooke Forde, qui a déclaré qu’elle « n’aura pas de problème » avec Thomas en compétition contre elle dans la compétition NCAA cette année.