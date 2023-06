As-tu regardé Étoiles filantes sur Paon encore? Sinon, qu’attendez-vous ?!

Caleb McLaughlin et Marquis « Mookie » Cook jouent Dru Joyce III et Lebron James dans le nouveau film de basket-ball de Peacock Étoiles filantes. Nous avons parlé aux acteurs de la façon dont eux et leurs personnages naviguent dans la gloire et l’amitié à un jeune âge.

McLaughlin a également parlé de sa propre expérience devenue célèbre après le succès de Choses étranges et comment cela l’a aidé à se rapporter au film.

« Il faut vraiment une personne spéciale pour gérer cela », a déclaré McLaughlin à BOSSIP. «Je peux m’identifier aux gars de la vraie vie, à un si jeune âge, ayant juste cette pression, voyageant à travers l’Amérique, ou même dans le monde, les gens les connaissant. Tu sais ce qui est le plus important pour moi ? Des gens qui me connaissent et que je ne connais même pas. Beaucoup de gens connaissent mon nom, mon nom de famille, savent à quoi je ressemble et savent quelque chose sur moi, et je n’ai même aucune idée de qui est cette personne, vous voyez ce que je veux dire ? La capacité mentale juste pour comprendre cela, vous devez avoir un état d’esprit stable, vous devez avoir le système de soutien, vous devez être concentré. Votre esprit ne peut pas être partout ailleurs. Vous devez juste penser à vous d’une certaine manière, et non de manière égoïste. Il s’agit simplement d’avoir un groupe solide autour de vous, un soutien solide. En s’appuyant sur ce que Mookie a dit, les gens autour de vous, vos amis, vous devez avoir des gens avec qui vous grandissez. Même si ce n’est pas de l’âge que LeBron et ses coéquipiers avaient quand ils étaient plus jeunes.