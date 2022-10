Les coéquipiers de RHOA de Cynthia Bailey envoient un «soutien» après le divorce (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun Cynthia Bailey a appris que son passage dans la série a produit des amitiés incroyables, alors que ses anciennes co-stars et des femmes d’autres femmes au foyer les franchises font le tour de leurs wagons après qu’elle a annoncé son divorce d’avec Mike Colline. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que Cynthia “tient très bien jusqu’à présent” avec tout l’amour et le soutien qu’elle a reçus de sa famille Bravo.

“Plusieurs de Cynthia RHOA costars et d’autres femmes de la femmes au foyer La franchise a tendu la main et a montré son soutien après avoir appris que Cynthia et Mike allaient divorcer », a commencé la source. “Kenya (Moore), Eva (Marcelle), Kandi (Buress), Porsha (Williams)et Gizelle (Bryant) ne sont que quelques-unes des femmes qui ont été en contact avec Cynthia. Comme les fans se souviendront du Kenya, Eva et Kandi étaient toutes des demoiselles d’honneur lors des noces du 10 octobre 2020 en Géorgie, qui ont été capturées lors de la dernière saison de Cynthia sur le Vraies femmes au foyer d’Atlanta.

L’initié a poursuivi: “Malgré leur séparation, Cynthia tient très bien le coup jusqu’à présent. Elle a tellement de positivité dans sa vie, y compris sa famille, et elle est heureuse de se concentrer sur sa carrière, y compris le jeu d’acteur, ses ambassadeurs, le mannequinat, etc. La source a poursuivi en disant que Cynthia était très excitée par ses efforts d’actrice. “C’est une bosse sur la route et elle est convaincue qu’elle ira très bien”, ont-ils ajouté. “En fin de compte, Cynthia est reconnaissante pour toutes ses bénédictions.”

Il semble certainement que tous les bons souhaits ont fait beaucoup de bien à l’ancien mannequin, car Cynthia a été repérée au Hustler Club de Larry Flynt à New York le jeudi 13 octobre avec son collègue femmes au foyer Dorinda Medley et Marques de Meredithselon Page 6. Une source du point de vente a déclaré que Cynthia était “tout sourire et rire tout au long de la nuit”. Le trio est resté environ une heure au club de strip-tease avant de partir, selon la source d’information.

Juste deux jours avant les Bravo ladies‘ soirée amusante, Cynthia et Mike ont publié une déclaration disant que c’était une décision mutuelle de mettre fin à leur union de deux ans. “Nous avons décidé de nous séparer”, ont-ils partagé avec HE. “Personne n’est à blâmer, et nous sommes reconnaissants de rester de bons amis.”

Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois à Le spectacle de Steve Harvey, se sont fiancés en 2019 après 14 mois de fréquentation. Le précédent mariage de Cynthia avec Pierre Thomas figurait également sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, y compris sa disparition. Mike aurait également été marié auparavant.