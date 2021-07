Les coéquipiers de Manchester United Jadon Sancho et Marcus Rashford profitent de la nouvelle saison de vacances de luxe

L’ailier anglais Jadon Sancho s’est envolé jeudi pour des vacances de luxe avant le début de la nouvelle saison après avoir terminé son examen médical à Manchester United. Les Diables rouges n’ont pas encore annoncé le transfert de Sancho du club allemand du Borussia Dortmund. Le coéquipier de Sancho à Man United et en Angleterre, Marcus Rashford, a également été aperçu dans l’avion. Avant leur première saison ensemble à Old Trafford, le duo a été aperçu en train de chanter ensemble dans un avion privé et la vidéo de la même chose devient virale sur Internet.

La prochaine saison 2021-22 sera la septième de Rashford avec la première équipe de Man United tandis que Sancho jouera sa première à Old Trafford. Selon un rapport en Miroir, Le transfert de Sancho de la Bundesliga à la Premier League vaut 72,9 millions de livres sterling et les examens médicaux du joueur de 21 ans se sont parfaitement déroulés.

Récemment, Man United a dévoilé son kit pour la saison 2021-22 et les rapports suggèrent qu’il a été retardé pour lancer Sancho en tant que nouvelle star.

Après avoir rempli ses formalités avec United, Sancho profite d’une pause de trois semaines avant le début de la saison prochaine. Il faisait également partie de l’équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour le Championnat d’Europe de l’UEFA qui vient de s’achever. L’Angleterre a dû se contenter du finaliste de l’Euro 2020 après avoir perdu contre l’Italie aux tirs au but (3-2) lors du Summit Clash dimanche dernier.

Sancho, Rashford et la star anglaise d’Arsenal, 19 ans Bukayo Saka a également été victime de racisme après que le trio ait raté son penalty qui a coûté la gloire européenne aux Three Lions. Ils ont également parlé des insultes raciales qui leur ont été adressées après le penalty raté.

« Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû être appliquée mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens », a déclaré Rashford, 23 ans.

En parlant de la même chose, Sancho a déclaré qu’il ne pouvait plus ignorer les abus raciaux auxquels lui et ses frères Marcus et Bukayo ont été confrontés « mais malheureusement, ce n’est pas nouveau ». redevable. »

