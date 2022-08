Les coéquipiers de Man Utd ont salué les plans de sortie de Ronaldo – médias

La superstar du football aurait été décrite comme une “douleur dans le cul” à Old Trafford

Certains des coéquipiers de Cristiano Ronaldo à Manchester United voient le quintuple vainqueur du Ballon d’Or comme un “douleur dans le cul” et célébré quand il a été révélé qu’il voulait quitter Old Trafford, selon un rapport.

Le vétéran portugais a déposé une demande de transfert plus tôt cet été à la recherche du football de la Ligue des champions, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à trouver un prétendant après avoir été prétendument refusé par Chelsea, le Bayern Munich et l’Atletico Madrid.

Commençant un seul match sous le nouveau manager Erik ten Hag, Ronaldo est devenu un “division” figure au club, selon un rapport ESPN, qui indique également que la figure exigeante s’attend à ce que des coéquipiers tels que Harry Maguire et Marcus Rashford se comportent comme des collègues des années 2000 Rio Ferdinand et Wayne Rooney et est donc critique chaque fois qu’ils n’atteignent pas leurs hauteurs élevées .

Pour cette raison, certains joueurs de United seraient devenus remplis de “joie” quand il est devenu évident que Ronaldo, décrit comme un “douleur dans le cul”voulait lever des bâtons.

Lire la suite L’entraîneur de football “menace de démissionner” si le club signe Ronaldo – médias

Avec seulement deux jours restants dans la fenêtre de transfert actuelle, cependant, le temps presse pour le faire.

Au début de la semaine, The Independent a détaillé comment Ronaldo, par l’intermédiaire de son super-agent Jorge Mendes, avait fait pression pour un transfert de prêt de dernière minute à Naples ou au club d’enfance du Sporting Lisbon – tous deux impliqués dans la Ligue des champions ce trimestre.

Mendes aurait eu des entretiens avec les hauts gradés de United au cours du week-end pour essayer de “Débloquer” une impasse de transfert, mais des points d’achoppement demeurent : peu de clubs ont montré un intérêt pour Ronaldo qui pourrait être lié à son salaire, qui dépasse soi-disant 500 000 £ (583 000 $) par semaine.

Après la victoire 1-0 de son équipe à Southampton samedi où Ronaldo a effectué une apparition de 22 minutes, Ten Hag a répété que la légende du club restait dans ses plans pour la campagne 2022/2023.

“Nous avons joué avec lui” fit remarquer Ten Hag. “Donc, nous voulons qu’il reste. C’est ce que nous voulons. J’espère que oui.”

Maintenant sur une séquence de deux victoires consécutives après avoir battu Liverpool lundi la semaine dernière, United affrontera ensuite Leicester City à l’extérieur en Premier League jeudi avant d’accueillir Arsenal en tête de table à domicile dimanche.