Les coéquipiers de l’USWNT déplorent la perte de Megan Rapinoe après sa retraite

SAN JOSE, Californie – L’annonce que la prochaine Coupe du monde féminine sera la dernière pour l’ailier de l’équipe nationale féminine américaine Megan Rapinoe était, dans une certaine mesure, attendue. Mais pour sa coéquipière américaine Crystal Dunn, la nouvelle a tout de même frappé fort.

Avant la séance d’entraînement de samedi avant un match amical contre le Pays de Galles dimanche, Dunn a refoulé ses larmes en décrivant ce que Rapinoe – qui prendra également sa retraite du football professionnel à la fin de la saison NWSL – signifiait pour elle.

« Je l’aime tellement », a déclaré Dunn à propos de Rapinoe. « Elle a été si essentielle pour moi dans ma carrière. C’est quelqu’un que je peux appeler avec les trucs les plus aléatoires. »

Dunn a ajouté: « Je pense que depuis que j’ai raté la Coupe du monde 2015 et que je suis revenu dans l’équipe, je pense que c’est quelqu’un qui m’a accueilli à bras ouverts et elle m’a dit: » J’ai J’ai regardé votre parcours et j’apprécie vraiment tout ce que vous avez traversé et le travail que vous avez accompli. Et je pense qu’elle est évidemment qui elle est et qu’elle me dit cela est ce qui a vraiment déclenché notre connexion. »

L’annonce de Rapinoe est intervenue lors de la conférence de presse d’avant-match de samedi. La joueuse de 38 ans a déclaré qu’elle voulait rendre ses intentions publiques maintenant afin d’éviter toute autre distraction une fois que l’équipe atterrira en Nouvelle-Zélande, où les États-Unis joueront leurs trois matchs de phase de groupes.

« Je n’aurais jamais pu imaginer où ce beau match m’aurait emmené », a déclaré Rapinoe samedi. « Je me sens tellement honoré de pouvoir représenter ce pays et cette fédération pendant tant d’années. C’est vraiment la plus grande chose que j’ai jamais faite, quelque chose dont je suis très reconnaissant. »

Rapinoe et ses coéquipières américaines viseront une troisième victoire consécutive en Coupe du monde, le tournoi commençant le 21 juillet. Elle aura un rôle différent cette fois-ci, celui de remplaçante d’impact.

jouer 1:48 Rapinoe admet qu’elle est satisfaite de son rôle de remplaçante à la Coupe du monde Megan Rapinoe se souvient d’une conversation qu’elle a eue avec l’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, à propos de son rôle à la Coupe du monde.

Quelle que soit la façon dont elle termine, Rapinoe restera comme l’une des grandes joueuses américaines de tous les temps. Si elle joue dimanche, elle aura fait 200 apparitions internationales pour l’USWNT pour aller avec (au moins) deux titres de Coupe du monde. Elle a également une FIFA Best Female Player et un Ballon d’Or Féminin à son nom. Elle a également remporté une médaille d’or olympique en 2012.

Dans le vestiaire, son mentorat auprès de jeunes joueuses a également été un élément clé de l’excellence soutenue de l’équipe américaine.

« Elle a évidemment une grande présence, très énergique, et elle est le cœur de l’équipe », a déclaré la défenseuse américaine Naomi Girma. « Et je pense qu’elle fait un excellent travail pour que les jeunes joueurs se sentent les bienvenus et nous amène simplement dans les blagues, dans la musique, dans tout. Elle m’a beaucoup aidé à entrer. »

Mais c’est l’impact de Rapinoe loin du terrain qui a peut-être le plus résonné. En tant que joueuse ouvertement gay, la native de Redding, en Californie, a été une source d’inspiration pour la communauté LGBTQIA +, rendant le jeu plus accessible alors qu’elle se battait pour la diversité. Elle était également à l’avant-garde de la lutte pour l’égalité salariale qui a conduit les joueurs de l’USWNT à réaliser d’immenses gains en termes de rémunération de la part de la Fédération américaine de football. L’impact de ces contributions devrait s’étendre à plusieurs générations futures de joueurs.

Les positions de Rapinoe n’étaient pas toujours populaires, comme lorsqu’elle s’est agenouillée pour l’hymne national, en solidarité avec le quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, qui s’exprimait contre les inégalités raciales. Mais elle est restée fidèle à ses convictions.

« Pinoe a toujours été un grand défenseur de cette équipe », a déclaré l’attaquant américain Alex Morgan. « Elle a été l’épine dorsale de cette équipe. Et donc, qu’il s’agisse de lutter contre l’égalité de rémunération, de défendre les communautés et les milieux marginalisés, c’est quelqu’un qui va défendre cela alors que ce n’est pas toujours une opinion populaire. Et elle est Je suis restée fidèle à cela, et je la respecte tellement parce qu’elle n’a pas eu la vie facile dans l’équipe nationale, surtout au cours des cinq dernières années. Et elle en est ressortie plus forte. »

La Coupe du monde 2019 a incarné le degré auquel Rapinoe a divisé l’opinion et a toujours excellé. Sa querelle sur Twitter avec le président de l’époque, Donald Trump, a amené certains Américains à s’enraciner activement contre elle et l’équipe. Mais ses performances et ses buts, y compris le vainqueur de la finale contre les Pays-Bas, en disaient long sur la façon dont elle ne serait pas intimidée. Sa capacité à faire face à l’intensité des projecteurs médiatiques a atténué la pression sur une équipe qui tentait déjà de devenir la deuxième équipe féminine à remporter des Coupes du monde consécutives.

Maintenant, l’équipe américaine est déterminée à envoyer Rapinoe avec style.

« Une chose que je lui ai dite au début de cette année est: » Je ne sais pas si c’est ta dernière, mais je vais faire tout ce qu’il faut pour me mettre dans un endroit où je peux aider cette équipe à gagner ‘ et évidemment l’envoyer sur le chemin qu’elle mérite, c’est-à-dire la reine qu’elle est », a déclaré Dunn. « Alors c’est ce que je vais essayer d’espérer faire. »