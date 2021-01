USA TODAY Sports marque le premier anniversaire de l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes avec une série de six jours d’histoires, de photos et de vidéos retraçant la légende des Lakers et les conséquences de sa mort.

Au fil des ailes, du soda et de la bière, les anciens coéquipiers et entraîneurs du lycée de Kobe Bryant nourrissaient à la fois leur appétit et leur chagrin d’amour.

Le 26 janvier 2020, le programme de basket-ball de Lower Merion a été submergé de chagrin après avoir appris que Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf victimes décédées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Ainsi, le 1er février avant leur match éliminatoire, les Aces ont organisé un mémorial à leur école à l’extérieur de Philadelphie pour rendre hommage à l’homme qui les a menés à leur premier championnat d’État (1996), a battu le record de pointage de Wilt Chamberlain dans le sud-est de la Pennsylvanie (2833 à 2252) et inspiré un programme avec sa compétitivité et son talent.

Ils avaient encore besoin de plus de fermeture après avoir perdu un ami de longue date. Ainsi, d’anciens coéquipiers et entraîneurs de Lower Merion, qui comprenaient la majorité de l’équipe de championnat d’État de 1996 des Aces, se sont rassemblés au Great American Pub.

«Il y avait des clients réguliers autour de nous. Mais ils n’avaient aucune idée qu’il s’agissait de l’équipe de Lower Merion ’96, et c’étaient tous les coéquipiers et entraîneurs de Kobe », a déclaré Jeremy Treatman, un entraîneur adjoint de l’équipe du titre d’État des Aces. «Nous essayions simplement de donner un sens à l’impossible. Personne ne pouvait, et personne ne peut, en donner un sens.

Tout le monde a encore essayé. Ils le sont toujours.

Lower Merion espérait organiser un rassemblement cette année à la fois pour commémorer le 25e anniversaire de sa saison de titre d’État de 1996 et le premier anniversaire du décès de Bryant. L’école a toutefois mis fin à ces plans en raison de la pandémie de coronavirus.

Doug Young, directeur des communications de l’école et entraîneur adjoint des garçons pendant la majeure partie des 20 ans de carrière de Bryant dans la NBA, a déclaré que l’équipe prévoyait d’honorer Bryant avant leur match mardi pour coïncider avec l’anniversaire du décès de Bryant. Fin février, Lower Merion prévoit d’accueillir un événement virtuel « Aces Nation » qui comprendra des interviews et des vidéos hommage de Bryant et du reste de l’équipe du championnat de 1996.

Les anciens coéquipiers de Bryant au lycée ont souvent partagé des histoires au cours des 25 dernières années. Ils l’ont fait au milieu de l’ascension fulgurante de Bryant avec les Aces et avec les Lakers qui ont duré cinq courses de championnat NBA. Ils l’ont fait lorsque Bryant a rendu visite à l’entraîneur de Lower Merion Gregg Downer et à ses joueurs la plupart des saisons un jour avant que les Lakers ne jouent à Philadelphie. Ils l’ont fait en 2002 lorsque les Aces ont retiré le maillot n ° 33 de Bryant. Ils l’ont fait en 2010 lorsque Lower Merion a dévoilé une salle de sport rénovée après que Bryant ait fait don de 500000 $. Ils l’ont fait lorsque certains anciens ont travaillé aux camps de basket-ball d’été annuels de Bryant à Santa Barbara, en Californie. Ils l’ont fait dans des messages texte de groupe.

Il n’est pas tout à fait clair quelles histoires ils ont rééditées au Great American Pub. Cependant, ils avaient beaucoup de matériel.

Avant de devenir le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la NBA, Bryant a montré sa confiance dans l’uniforme des Aces. Au cours de leur dernière année, son coéquipier David Lasman a rappelé que Bryant se vantait que Michael Jordan ne pouvait pas l’arrêter. Lors du match de demi-finale des Aces cette saison-là contre Chester, son coéquipier Emory Dabney a déclaré que Bryant avait conclu une clique en prolongation en disant: «donnez-moi le ballon et dégagez-vous» avant de remporter une victoire.

Avant cette victoire en demi-finale de l’État, Bryant a motivé ses coéquipiers en lançant un masque en plastique dans le vestiaire après l’avoir porté pour protéger son nez cassé qui résultait de la plongée pour une balle lâche et de la collision avec un coéquipier lors d’un entraînement. Cette même saison, Dabney a soigné une hanche blessée seulement pour que Bryant lui dise: «Je me fiche de votre blessure; allez aussi fort que vous le pouvez jusqu’à ce que cette blessure ne vous permette plus de courir.

Avant que Bryant affiche cette compétitivité maniaque avec les Lakers, il a montré les mêmes traits avec les Aces. Treatman se souvient que Bryant a lancé une balle contre le mur et craché des jurons après qu’un entraînement a été annulé en raison d’un problème d’horaire. À différentes occasions, Bryant a demandé à ses coéquipiers David Rosenberg et Rob Schwartz de s’entraîner avec eux uniquement pour la session, ce qui impliquait de rebondir le ballon pour lui. Après une pratique, Bryant a demandé à Schwartz de le jouer dans un match en tête-à-tête jusqu’à 100 points. Bryant a également crié à Schwartz pour avoir pris un tir de dernière seconde dans un exercice à trois contre trois au lieu de lui passer le ballon, ce qui a coûté la mêlée à son équipe.

Alors qu’ils partageaient certaines de ces histoires familières, les joueurs et les entraîneurs de Lower Merion ont pleuré de rire au lieu de chagrin. Par conséquent, Treatman considérait le dîner comme «très, très cathartique».

«Tout le monde a raconté ses histoires les plus drôles, les histoires les plus embarrassantes et ce dont ils se souviennent le plus», a déclaré Schwartz. «Je me sentais tellement bien de quitter ce bar ce soir-là plutôt que [crap] pendant la majeure partie de la journée.

Ces sentiments troublants sont apparus le 26 janvier 2020. Ensuite, ses anciens coéquipiers de Lower Merion ont reçu des demandes d’amis, de journalistes et d’étrangers au sujet de la mort de Bryant. Ce qui a commencé comme un scepticisme initial s’est transformé en une réalité cauchemardesque.

Treatman a entendu la nouvelle alors qu’il supervisait un tournoi de basket-ball pour jeunes filles à l’Université de Philadelphie. Donc, avant le début des jeux, Treatman a demandé aux 1200 personnes présentes de se tenir debout pendant trois moments de silence différents. Le nombre de secondes pour chaque moment de silence reflétait le numéro de maillot de Bryant à Lower Merion (33) et les numéros de maillot avec les Lakers (8, 24).

Jeremy Treatman, ancien entraîneur adjoint du Lower Merion High School Toute ma vie s’est déroulée parce que j’étais assise à côté de Kobe Bryant sur le banc en 1996. Je voulais être géniale parce que Kobe était génial.

«Toute ma vie s’est déroulée parce que j’étais assise à côté de Kobe Bryant sur le banc en 1996», a déclaré Treatman, qui a écrit sur une partie de la carrière de Bryant au lycée pour le Philadelphia Inquirer, est devenu entraîneur adjoint des Aces et a dirigé des camps de diffusion sportive. «Je voulais être génial parce que Kobe était super.»

Un incident similaire s’est produit à près de 1 200 miles de là, à la Nouvelle-Orléans.

Lasman, co-fondateur de Signature Tracks, était arrivé dans un hôtel pour une convention de télé-réalité uniquement pour entendre les membres des Boston Celtics parler de la tragédie. Lasman avait développé une amitié étroite avec Bryant après avoir travaillé avec lui sur son single de rap, «KOBE» Lors d’une fête pendant le week-end des étoiles de la NBA à Los Angeles en 2011, Bryant a même remercié Lasman d’avoir frappé des coups de feu clés lors d’un match éliminatoire de leur senior an. Lasman a donc maintenu son intention d’assister au match des Celtics-Pelicans dans l’espoir qu’ils honoreraient son ancien coéquipier. Les Celtics et les Pélicans étaient deux des nombreuses équipes qui ont commis des violations consécutives de l’horloge de 24 tirs pour ouvrir le match en l’honneur de Bryant.

«Kobe voulait avoir un impact sur le jeu et il respectait l’histoire d’un match. Puis il est devenu l’histoire du jeu », a déclaré Lasman. «Il a réalisé ce rêve de toute une vie.»

Tragiquement, Bryant a eu un autre rêve qui n’a pas été réalisé. En seulement quatre ans après sa carrière post-NBA, Bryant a supervisé une société de narration (Granity), un centre d’entraînement sportif (Mamba Sports Academy), une émission ESPN et un podcast destiné aux jeunes athlètes.

Pendant ce temps, Lower Merion avait des liens variés avec la carrière post-basket de Bryant. Son professeur d’anglais, Jeanne Mastriano, a inspiré l’intérêt de Bryant pour la narration. Schwartz a présenté des idées de scénario à Bryant. Rosenberg, qui travaille dans la banque d’investissement, a travaillé occasionnellement avec Bryant et ses partenaires commerciaux.

Emory Dabney, ancien coéquipier de Kobe Bryant au Lower Merion High School Je n’étais pas du tout surpris qu’il réussisse en dehors du basket. Il a mis la même passion dans cela que dans le basket-ball. Si vous pouvez faire ces deux choses – travailler dur et avoir de la passion – vous réussirez.

«Il était extrêmement en paix», a déclaré Dabney, un étudiant de deuxième année de l’équipe des Aces en 1996. «Je n’ai pas été très surpris du tout qu’il réussisse en dehors du basket. Il a mis la même passion dans cela que dans le basket-ball. Si vous pouvez faire ces deux choses – travailler dur et avoir de la passion – vous réussirez.

Avec le deuxième acte initialement réussi de Bryant se terminant brusquement, les anciens de Lower Merion sont revenus sur les lieux de son premier acte glorieux. Certains ont immédiatement visité Lower Merion où les fans en deuil ont laissé des maillots, des affiches et des fleurs. À l’intérieur de l’école, deux portraits en mosaïque de Bryant et de l’équipe de 1996 résident en face du Bryant Gymnasium. Le long des murs, une photo de Bryant et de ses coéquipiers hissant le trophée du championnat d’État de 1996.

Six jours plus tard, Lower Merion a tenu son mémorial qui a commencé par une minute de silence de 33 secondes en l’honneur du numéro de maillot de Bryant. Il s’est poursuivi avec neuf chaises placées sur le court central en l’honneur des victimes de l’accident. Il a progressé avec l’école jouant une vidéo de point culminant de Bryant de sept minutes avant d’afficher son maillot encadré qui a été récupéré récemment après son vol en 2017. Les Aces ont remporté le match pour se qualifier pour les éliminatoires de l’État.

«J’ai continué à attendre qu’il entre dans le gymnase», a déclaré Schwartz. «Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai continué à regarder par-dessus mon épaule et j’ai pensé: ‘Il va entrer.’»

Tout cela a rendu les anciens de Lower Merion à la fois joyeux et nostalgiques à propos de leur rencontre après le mémorial. Ils espèrent le faire à nouveau en personne bientôt.

«Nous avons eu beaucoup de chance de connaître Kobe et de nous sentir si chanceux de faire partie de quelque chose de si spécial», a déclaré Treatman. «Il n’y a pas de meilleur moyen de gérer cette perte qu’avec les personnes que vous aimiez Kobe, avec qui partagent les mêmes sentiments et émotions.»

