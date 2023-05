Les coéquipières canadiennes de hockey féminin Marie-Philip Poulin et Laura Stacey annoncent leurs fiançailles

médaillés d’or olympiques. Champions du monde. Engagé.

Les coéquipières canadiennes de hockey féminin Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ont annoncé vendredi leurs fiançailles dans une publication Instagram.

« Alors… C’est arrivé », a écrit Poulin, à côté de photos d’Hawaï qui montrent le couple portant des bagues de fiançailles. « La meilleure question que j’aie jamais posée… Elle a dit OUI. »

« You Me Oui Forever », a écrit Stacey dans un post Instagram qui lui est propre.

Stacey, 29 ans, née à Mississauga, en Ontario. et Poulin, 32 ans, de Beauceville, au Québec, étaient coéquipiers à Pyeongchang 2018 et à Pékin 2022, lorsque le Canada a respectivement remporté l’argent et l’or.

Ils ont également joué ensemble dans cinq championnats du monde, remportant deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze.