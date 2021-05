Les codes vestimentaires sexistes et les photos de l’annuaire modifiées enseignent la honte corporelle aux filles

Un lycée de Floride a attiré l’attention nationale pour avoir modifié les photos de l’annuaire de 80 élèves pour ajouter plus de vêtements à leur poitrine et à leurs épaules, masquant le décolleté et parfois même les os de la clavicule. Tous les étudiants étaient des femmes, aucun n’a consenti à ce que leurs images soient modifiées numériquement, et beaucoup d’entre eux ont déclaré se sentir humiliés par l’incident.

Le drame de la Bartram Trail High School du comté de St.Johns, en Floride, incarne une double contrainte omniprésente pour les femmes et les filles qui se font dire de multiples façons que pour être féminines, désirables et valorisées culturellement, elles doivent être sexy – elles voyez-le dans les images les plus appréciées sur les réseaux sociaux, dans les publicités vestimentaires et dans la représentation de leur sexe dans les films et à la télévision. Pourtant, lorsque les jeunes filles, en particulier, tentent de répondre à cette attente, de révéler leur corps même modestement, elles sont fréquemment scrutées et punies.

«Il y a tellement d’ambivalence», a déclaré Abigail Saguy, sociologue à l’UCLA qui étudie la dynamique des genres. «D’une part, vous donnez le message aux jolies jeunes filles que les femmes ont besoin d’être sexualisées pour avoir de la valeur dans ce monde et d’autre part, nous les punissons pour leur participation. Vous ne pouvez pas gagner.

Les experts affirment que l’édition de corps strictement féminins par l’école reflète l’accent disproportionné de la société sur les apparences des filles, également évident dans le code vestimentaire de l’école, qui est plus détaillé et restrictif pour les étudiantes de l’école. Mais il montre aussi comment l’école considère le corps des filles comme des symboles de l’institution elle-même, et révèle leur calcul selon lequel la modestie équivaut à la moralité. Le problème, disent les experts, c’est que la manipulation de ces photos par l’école ne montre pas aux filles comment respecter leur corps ou comment être «bonnes». Il leur dit d’avoir honte.

« C’est l’école qui leur enseigne, avec tout ce qu’ils apprennent à l’école, tout un programme sur la honte corporelle », a déclaré Saguy.

Un code vestimentaire de deux poids deux mesures

Le mois dernier, avant le fiasco de l’édition de l’annuaire de l’école, elle a été critiquée pour son code vestimentaire, qui cible de manière disproportionnée les étudiantes. Le code vestimentaire des garçons comporte trois points. Les élèves de sexe masculin doivent s’assurer que «les moustaches et la barbe doivent être soigneusement taillées», que «révéler des vêtements» est inacceptable et que les pantalons «doivent être portés à la taille» sans sous-vêtements visibles.

La section des filles a également trois puces, mais regorge de directives plus détaillées. Les filles sont informées de la longueur appropriée de leurs jupes, sont interdites de montrer des parties de leur ventre, ne peuvent pas utiliser de bigoudis, ne peuvent pas porter de «maquillage excessif» et doivent adhérer au mandat selon lequel «les hauts et les chemises doivent couvrir tout épaule et ils doivent être modestes et non révélateurs ou distrayants, « entre autres règles.

Tel qu’il est conçu, le code vestimentaire de Bartram surveille fortement le corps des étudiantes. Et en incluant le mot «distraire» dans la liste des filles et non des garçons, perpétue l’idée que le corps des femmes tente les hommes et doit donc être discret. Cela alimente le mythe dangereux selon lequel les garçons ne peuvent pas contrôler leurs désirs sexuels, qui est souvent utilisé pour absoudre les garçons et les hommes lorsqu’ils commettent des violences sexuelles.

Les codes vestimentaires scolaires qui ciblent les étudiantes ont reçu une attention accrue ces dernières années, les experts faisant valoir que leur hyper-concentration sur les filles est injuste et discriminatoire. Kate Mason, professeure en études de genre au Wheaton College, a déclaré que les codes vestimentaires scolaires à eux seuls peuvent être utiles, mais qu’ils deviennent nocifs lorsqu’ils ciblent un groupe plutôt qu’un autre.

«Je ne dis pas que les écoles n’ont pas de rôle à jouer pour enseigner aux enfants ce qui est approprié. Je me souviens que lorsque j’étais au lycée, ils disaient que nous ne pouvions pas avoir de tee-shirts avec des blasphèmes. C’était probablement une bonne leçon pour apprendre », dit-elle. « Ce n’est pas que les écoles n’ont pas le droit d’avoir un code vestimentaire, mais vous voyez ces disparités assez prononcées dans la mesure dans laquelle les corps des garçons par rapport aux filles sont contrôlés. »

Mason note également que les codes vestimentaires peuvent être particulièrement punitifs pour les filles de couleur, dont le corps est plus scruté que les filles blanches. Une étude réalisée en 2017 par le Centre on Poverty and Inequality de Georgetown Law a révélé que les adultes considèrent les filles noires comme moins innocentes que leurs pairs blancs, en particulier entre 5 et 14 ans. Les adultes croient également que les filles noires en savent plus sur le sexe.

Examen dangereux et douloureux pendant l’adolescence

L’examen commence généralement à l’adolescence, lorsque le corps des filles commence à changer et à mûrir. Nous le voyons dans les tropes à la télévision – un père se précipitant pour couvrir une fille adolescente en maillot de bain – ou dans la moralisation sur les vêtements appropriés pour les jeunes femmes.

« Je pense que cela envoie le message que nos filles devraient avoir honte de leur corps grandissant, et je pense que c’est un message horrible à envoyer à ces jeunes filles qui traversent ces changements », a déclaré Adrian Bartlett, la mère de l’un des étudiantes à Bartram Trail dont la photo a été modifiée.

Kjerstin Gruys, sociologue à l’Université du Nevada à Reno dont la recherche se concentre sur la relation entre l’apparence physique et les inégalités sociales, a déclaré que le montage augmentait l’hyper-visibilité du corps des filles, ce qui est inconfortable et souvent douloureux pour les jeunes filles à naviguer. Les modifications de l’école – qui étaient maladroites et perceptibles – n’ont attiré qu’une attention supplémentaire non désirée.

« Cela distingue vraiment les femmes pour leur apparence et leur supposée sexualité. Mais il n’y a aucune raison pour laquelle nous devons autant sexualiser les seins », a-t-elle déclaré. « L’examen minutieux du corps des filles est vraiment toxique. »

«Est-ce que ma bretelle de soutien-gorge est visible? Mon décolleté est-il visible? C’est épuisant ‘

La recherche montre que l’adolescence est une période charnière pour le développement de l’estime de soi. L’hyper-concentration sur l’apparence d’un jeune peut avoir un impact sur son image corporelle tout au long de sa vie.

Saguy a déclaré que le message que l’école envoie a des conséquences dangereuses pour les étudiantes à une période de leur vie où elles sont déjà incroyablement vulnérables. L’adolescence est une période sensible au cours de laquelle les enfants expérimentent leur apparence, ce à quoi ils veulent ressembler et se sentir lorsqu’ils se déplacent à travers le monde.

Saguy et Mason notent tous les deux qu’il peut être difficile pour les filles de trouver même des vêtements qui ne sont pas sexualisés. Les options pour les filles, si elles sont moyennement élégantes, sont souvent révélatrices. Les chemises à ventre nu sont partout sur Tik Tok et Instagram.

«C’est juste cette taxe supplémentaire sur le psychisme des femmes, qui en plus de tout ce dont elles doivent s’inquiéter, elles doivent aussi se demander: ‘À quoi ai-je l’air? Comment suis-je perçue? Ma bretelle de soutien-gorge est-elle visible? mon décolleté, comment est-ce que j’apparais aux autres? C’est épuisant », a déclaré Saguy.

Être une adolescente est déroutant et accablant, surtout lorsqu’on reçoit des messages contradictoires sur la façon d’être une fille que les adultes admirent, que les garçons désirent et qui se sentent fidèles à eux-mêmes. Les experts disent qu’il est difficile de savoir quel rôle les écoles devraient jouer à cet égard, mais ce que Mason trouve encourageant, c’est qu’il semble que plus d’élèves et leurs parents voient l’impossibilité des positions des filles.

«Je pense que c’est un domaine dans lequel nous avons vu beaucoup de jeunes féministes adolescentes devenir vraiment vocales», a-t-elle déclaré. «Les jeunes filles ont maintenant une bien meilleure idée de la façon dont cela est gâché et qu’elles peuvent applaudir. Je pense qu’une autre partie importante de l’histoire est que les filles, avec le soutien de leurs familles, repoussent cela et disent: ‘Non , mon corps n’est pas le problème ici. ‘ »

