Les codes QR sur les tombes racontent les histoires de vie des défunts en France

Que laissons-nous derrière nous en mourant ? Quelle trace de nous reste-t-il ? Si de telles questions peuvent effrayer (ou déprimer) certains, elles n’en sont pas moins importantes à l’heure où le nombre de seniors ne cesse d’augmenter à travers le monde. Delphine Letort propose d’honorer la mémoire des défunts en racontant leur histoire à travers des QR codes posés sur leur parcelle funéraire. Nous l’avons rencontrée pour en savoir plus.

Contrairement à la plupart des gens, Delphine Letort ne voit rien de morbide dans les cimetières. Cette thérapeute psycho-émotionnelle et psycho-généalogiste se décrit même comme une « grande amoureuse » de ces lieux, dont les habitants reposent dans un sommeil éternel. Elle prend plaisir à s’y rendre, non pour faire le deuil ou pour réfléchir, mais pour « rencontrer » et découvrir les gens. “Pour moi, les cimetières sont avant tout des lieux remplis d’histoires de vie”, a-t-elle déclaré à ETX Studio.

Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait appelé sa compagnie Histoires de vie. Pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne adjointe administrative en charge des cimetières de la mairie d’Eteaux, en Haute-Savoie, à se lancer à son compte. Une envie de passer plus de temps « sur le terrain » et « au contact des gens » la pousse à réaliser un projet sur lequel elle réfléchit depuis une dizaine d’années.

Son métier consiste à rendre hommage aux défunts en racontant leur vie dans une biographie, avec ou sans photos, vidéos et sons. La biographie peut être rédigée par les proches du défunt ou par le sujet de la biographie lui-même, de son vivant. Delphine Letort affirme que de nombreuses personnes âgées se prêtent à l’exercice, afin de constituer un « tronc de souvenirs ». “Ces gens ont besoin de retracer l’histoire de leur vie, mais ils disent que cela n’intéresse personne. C’est pourquoi ils ont besoin d’être accompagnés dans ce processus thérapeutique », dit-elle.

Pas de petites ou grandes histoires de vie

Dans cette optique, le thérapeute anime des ateliers d’écriture dans des maisons de retraite et des Ehpad. «Quand vous avez 70 ou 80 ans, vous avez traversé tellement de choses que vous ne savez pas par où commencer. Ils ont souvent besoin de quelqu’un pour tirer sur le fil de la pelote de laine et leur faire prendre conscience de tout ce qu’ils ont accompli au cours de leur vie », explique Delphine Letort. L’entrepreneur est persuadé qu’il n’y a pas de petite ou de grande histoire de vie, mais plutôt une multitude de trajectoires, comme celle de Léonie Duboc, qui cultiva de son vivant une véritable passion pour la danse, ou celle de Paul Roussel, qui a suivi les traces de son père en servant dans l’armée.

Ces récits sont accessibles sur le site Histoires de vie, mais aussi grâce à des QR codes installés sur les parcelles funéraires des défunts. Scannez simplement ces codes, gravés au laser sur du métal inoxydable, pour plonger dans la biographie du défunt. « Les familles peuvent choisir de limiter l’accès à leurs proches ou de l’ouvrir à n’importe qui. Par exemple, une de mes clientes a choisi de rendre publique l’histoire de son frère, décédé à 39 ans d’une crise cardiaque après un jogging. Sa mort a été si brutale qu’elle a voulu qu’il continue à vivre, en quelque sorte, à travers sa biographie », explique Delphine Letort.

Si cette manière d’honorer le défunt n’est pas très courante en France, elle est beaucoup plus répandue au Japon, aux États-Unis et en Espagne. Delphine Letort a découvert ce concept il y a une dizaine d’années, mais elle n’a lancé Histoires de vie qu’en 2020. Cette période, marquée par le Covid-19, s’est avérée particulièrement propice à la transformation du secteur funéraire en général. De nombreux entrepreneurs comme Delphine Letort ont changé de carrière pour entrer sur ce marché en plein essor, avec l’intention de réinventer les rites et rituels traditionnels, et de questionner le tabou de la mort. « C’est encore très présent dans nos sociétés, mais il y a du progrès. En France, il y a actuellement un grand mouvement pour ramener le discours autour de la mort et de la finitude de la vie. Mais on ne nous apprend pas vraiment à mieux accepter la mort », explique la thérapeute, également spécialisée dans l’accompagnement du deuil.

Faire sortir l’expérience de la mort de la clandestinité

En effet, un paradoxe de nos sociétés est que, alors que la mort est omniprésente dans le discours médiatique, elle disparaît peu à peu de la sphère publique pour devenir une réalité cachée avec laquelle les familles endeuillées doivent composer, seules. Céline Lafontaine, professeure de sociologie à l’Université de Montréal, se penche sur cette relation ambiguë dans son livre « La Société post-mortelle » [Post-mortal society] (Seuil, 2008). Elle explique que les changements démographiques et les promesses technologiques et scientifiques de la médecine créent l’illusion qu’il est possible d’agir contre la mort : « la post-mortalité n’implique évidemment pas la disparition de la mort en tant que telle, mais plutôt sa négation, le rejet de sa statut symbolique ».

Cette (r)évolution des coutumes funéraires touche particulièrement les cimetières, lieux de mémoire où sont inhumés quelques-uns des grands et des bons des siècles passés. Si certains, comme le cimetière du Père-Lachaise à Paris, sont devenus des sites touristiques incontournables, la plupart restent très peu visités, à l’exception peut-être de la visite rituelle de la Toussaint — ou Fête des Morts — célébrée par Catholiques romains et autres chrétiens le 2 novembre. Cette tradition commence cependant à s’estomper puisque 38 % des Français de 18 à 39 ans déclarent ne jamais fréquenter un cimetière, selon une enquête du Crédoc de 2019.

Delphine Letort espère y remédier avec Histoires de vie. « Nos cimetières doivent être beaucoup plus vivants, comme c’est le cas aux Pays-Bas et au Danemark. Là, les gens se promènent dans les cimetières. Ils font du jogging et même du vélo avec leurs enfants. Personne ne s’en offusque », dit-elle. “J’espère contribuer à faire évoluer l’expérience du cimetière avec les codes QR afin que les histoires de vie des défunts continuent à vivre et à être transmises de génération en génération.” Tout cela peut aider les vivants à être assurés qu’il n’est pas nécessaire de se résigner à un destin de poussière et d’oubli.

