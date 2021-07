Les codes QR sont là pour rester. Il en va de même pour le suivi qu’ils permettent.

SAN FRANCISCO – Lorsque les gens entrent dans Teeth, un bar du quartier Mission de San Francisco, le videur leur donne des options. Ils peuvent commander de la nourriture et des boissons au bar, dit-il, ou ils peuvent commander via un QR Code.

Chaque table de Teeth a une carte arborant le code, un carré noir et blanc pixélisé. Les clients le scannent simplement avec l’appareil photo de leur téléphone pour ouvrir un site Web pour le menu en ligne. Ensuite, ils peuvent saisir les informations de leur carte de crédit pour payer, le tout sans toucher à un menu papier ni interagir avec un serveur.

Une scène comme celle-ci était rare il y a 18 mois, mais plus maintenant. « En 13 ans de propriétaire d’un bar à San Francisco, je n’ai jamais vu un changement radical comme celui-ci qui a amené la majorité des clients à un nouveau comportement si rapidement », a déclaré Ben Bleiman, propriétaire de Teeth.

Les codes QR – essentiellement une sorte de code à barres qui permet aux transactions d’être sans contact – sont devenus un élément technologique permanent de la pandémie de coronavirus. Les restaurants les ont adoptés en masse, les détaillants, y compris CVS et Foot Locker, les ont ajoutés aux caisses enregistreuses, et les spécialistes du marketing les ont éclaboussés partout sur les emballages de vente au détail, le publipostage, les panneaux d’affichage et les publicités télévisées.